Inside China | Kishore Mahbubani: Szczyt APEC w Shenzhen może stać się impulsem do globalnego rozwoju

GUANGZHOU, Chiny, 30 grudnia 2025 r. /PRNewswire/ -- Relacja z Południa:

Miasto Shenzhen było ostatnio gospodarzem Nieformalnego Spotkania Przywódców Wspólnoty Gospodarczej Azji i Pacyfiku (Asia-Pacific Economic Cooperation, APEC). Potwierdzono też, że odbędzie się tam Spotkanie Liderów Gospodarczych APEC 2026.

Były ambasador Singapuru przy Organizacji Narodów Zjednoczonych, Kishore Mahbubani, który uczestniczył w pierwszym Spotkaniu Liderów Gospodarczych w 1993 roku, powrócił ostatnio do tego miasta. Jego podejście do Shenzhen, które opisuje jako „najszybciej rozwijające się miasto w historii świata", charakteryzuje się analityczną dociekliwością.

„Przywódcy państw APEC, którzy tutaj zawitają, będą pod ogromnym wrażeniem" - powiedział Mahbubani. „Osiągnięcia Shenzhen mogą być prawdziwą inspiracją dla świata".

Według niego, inspiracji tej należy szukać w transformacji przemysłowej miasta. Stojąc na szczycie drapacza chmur nad Zatoką Shenzhen, Mahbubani wspominał widok rozpościerający się z Hong Kongu kilkadziesiąt lat temu. „Tutaj nie było nic - tylko pola ryżowe" - powiedział. „Obecnie panorama miasta może konkurować z największymi metropoliami na świecie".

W zakładach BYD, producenta pojazdów elektrycznych z siedzibą w Shenzhen, Mahbubani przetestował nowe modele i uczestniczył w pokazach bezpieczeństwa technologii akumulatorów blade.

Założona trzy dekady temu firma BYD prowadzi obecnie działalność w 116 krajach i regionach. Dla Mahbubaniego, z szerszej perspektywy jej rozwój odzwierciedla przejście Shenzhen od podstawowej produkcji do zaawansowanych technologii.

W tym roku przypada 45. rocznica ustanowienia specjalnej strefy ekonomicznej w Shenzhen. W tym okresie miasto stało się jedną z największych gospodarek miejskich w kontynentalnych Chinach, powszechnie postrzeganą jako pole doświadczalne chińskich strategii rozwojowych.

Mahbubani nadmienił, że siłą Shenzhen jest również otoczenie instytucjonalne. W Młodzieżowym Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości Qianhai Shenzhen-Hong Kong (Qianhai Shenzhen-Hong Kong Youth Innovation and Entrepreneur Hub) spotkał się z przedstawicielami start-upów i firm założonych w Hong Kongu, które czerpią korzyści ze zintegrowanych usług administracji rządowej i wsparcia w zakresie polityki. Określił to podejście jako skuteczne i doskonałe do wykorzystania w innych miejscach.

Zdaniem Mahbubaniego, rozwój Shenzhen na przestrzeni minionych 45 lat pokazuje też zmianę stosunków z Hong Kongiem - od jednokierunkowego przepływu po wzajemne umacnianie pozycji tych ośrodków.

Dzięki młodej populacji i rozbudowanemu ekosystemowi innowacji, Shenzhen nieustannie przyciąga nowe sektory gospodarki, od pojazdów elektrycznych po rzeczywistość rozszerzoną. Mahbubani stwierdził, że w okresie spowolnienia globalnego wzrostu miasto oferuje inne podejście do rozwoju.

„Osiągnięcia Shenzhen mogą być prawdziwym źródłem inspiracji dla krajów, które widzą jak ogromne postępy można osiągnąć w krótkim czasie" - powiedział Mahbubani.

Materiał filmowy - https://www.youtube.com/watch?v=7iFfwGYh0DY