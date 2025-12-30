走讀中國｜馬凱碩：深圳APEC會議或將為全球發展提供啟示

新加坡前駐聯合國大使馬凱碩(Kishore Mahbubani)——1993年首屆APEC領導人會議的與會者——近日重訪深圳。他以分析性的視角審視這座他稱之為「世界歷史上發展速度最快的城市」。

馬凱碩表示：「當APEC各國領導人來到這裡時，一定會留下深刻印象。深圳所取得的成就，能夠為世界提供真正的啟示。」

在他看來，這種啟示源於深圳的產業轉型。站在俯瞰深圳灣的摩天大樓上，馬凱碩回憶起數十年前從香港眺望這裡的情景：「當時這裡什麼都沒有，只有稻田；而今天，這裡的天際線已可與世界主要城市比肩。」

在深圳本土電動汽車制造商比亞迪，馬凱碩試駕了多款新車型，並觀摩了刀片電池技術的安全演示。

成立於三十年前的比亞迪，如今業務遍及全球116個國家和地區。在馬凱碩看來，比亞迪的崛起正是深圳從傳統制造邁向高端科技產業轉型的縮影。

今年是深圳經濟特區建立45周年。45年來，深圳已發展成為中國內地規模最大的城市經濟體之一，並被廣泛視為中國發展政策的重要試驗田。

馬凱碩指出，深圳的優勢不僅體現在產業層面，也體現在制度層面。在前海深港青年創業夢工場，他與多家初創企業及港資企業交流，了解到其通過一體化政務服務和政策支持獲得發展。他認為，前海構建的創新生態值得其他國家借鑒。

在馬凱碩看來，深圳45年的發展歷程，也是一段深港關系演變的歷史——從單向溢出，走向相互賦能。

憑借年輕的人口結構和高度集聚的創新生態，深圳持續吸引包括新能源汽車、增強現實在內的新興產業。在全球經濟增長放緩的背景下，馬凱碩認為，深圳為發展問題提供了另一種思路。

馬凱碩表示：「深圳所取得的成就，能夠真正啟發各國思考，在如此短的時間內究竟可以實現多大的發展跨越。」

SOURCE South