GUANGZHOU, Chine, 30 déc. 2025 /PRNewswire/ -- Actualités de South :

Shenzhen a récemment accueilli la Réunion informelle des hauts fonctionnaires de la Coopération économique pour l'Asie-Pacifique (Asia-Pacific Economic Cooperation, APEC) et il a été confirmé que la ville accueillera la Réunion des dirigeants économiques de l'APEC en 2026.

L'ancien ambassadeur de Singapour auprès des Nations unies, Kishore Mahbubani, qui avait participé à la première Réunion des dirigeants économiques de l'APEC en 1993, est récemment revenu dans la ville. Il a abordé Shenzhen, qu'il a décrite comme « la ville au développement le plus rapide de l'histoire du monde », avec une curiosité tout analytique.

« Lorsque les dirigeants de l'APEC viendront ici, ils seront très impressionnés », a déclaré M. Mahbubani. « Ce que Shenzhen a réalisé peut être une véritable source d'inspiration pour le monde entier. »

Selon lui, cette inspiration réside dans la transformation industrielle de la ville. Se tenant tout en haut d'un gratte-ciel surplombant la baie de Shenzhen, M. Mahbubani se souvient du regard qu'il portait sur Hong Kong il y a plusieurs décennies. « Il n'y avait rien ici, juste des rizières », a-t-il déclaré. « Aujourd'hui, la ligne d'horizon rivalise avec celle des grandes villes mondiales. »

Chez BYD, le fabricant de véhicules électriques basé à Shenzhen, M. Mahbubani a testé de nouveaux modèles et a assisté à des démonstrations de sécurité de la technologie de batteries-lames de l'entreprise.

Fondée il y a trois décennies, BYD est aujourd'hui présente dans 116 pays et régions. Selon M. Mahbubani, son essor reflète le passage plus large de Shenzhen de l'industrie manufacturière de base aux technologies de pointe.

Cette année marque le 45e anniversaire de la désignation de Shenzhen comme zone économique spéciale. Au cours de ces 45 ans, la ville est devenue l'une des plus grandes économies urbaines de la Chine continentale, largement considérée comme un terrain d'essai pour les politiques de développement de la Chine.

Les atouts de Shenzhen, note M. Mahbubani, tiennent également à ses institutions. Au Qianhai Shenzhen-Hong Kong Youth Innovation and Entrepreneur Hub, il a fait la connaissance de startups et d'entreprises financées par Hong Kong qui bénéficient de services gouvernementaux intégrés et d'un soutien politique — une approche qu'il a qualifiée d'efficace et de reproductible.

Selon M. Mahbubani, les 45 années de développement de Shenzhen illustrent également l'évolution des relations avec Hong Kong, qui sont passées d'un effet de contagion unidirectionnel à un renforcement mutuel.

Avec une population jeune et un écosystème d'innovation dense, Shenzhen continue d'attirer les industries émergentes, des véhicules électriques à la réalité augmentée. Dans un contexte de ralentissement de la croissance mondiale, M. Mahbubani estime que la ville offre une nouvelle façon d'envisager le développement.

« Ce que Shenzhen a accompli peut être une véritable source d'inspiration pour les autres pays qui peuvent constater l'ampleur des progrès accomplis en si peu de temps », a conclu M. Mahbubani.

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=7iFfwGYh0DY