Knoll تكشف عن Konzert لأول مرة، نظام مكاتب خاص يجمع بين الدقة والإمكانات

نظام شامل يقدم خيارات واسعة لإنشاء مكاتب متطورة ومتكاملة، متوفر الآن في أوروبا والشرق الأوسط

Konzert private office system

لندن ، 27 مايو 2026 /PRNewswire/ -- كشف شركة "نول" (Knoll) عن Konzert ، وهو نظام مكاتب خاص متناغم صممه المهندس المعماري والمصمم الإيطالي "باولو ديليلتشي"، في "أسبوع كليركينويل للتصميم 2026" (Clerkenwell Design Week 2026) من 19 مايو إلى 21 مايو. تم تصميم نظام Konzert لتوقع الاحتياجات المتطورة لمكان العمل الديناميكي المعاصر، مما يمكّن المصممين من تحقيق التوازن المعماري من خلال المرونة. بناءً على إرث "نول" في إحداث ثورة في التخطيط الداخلي وتشكيل مستقبل العمل ، يُظهر نظام Konzert إخلاص العلامة التجارية لمفهوم التصميم الكليّ ، وهي فلسفة أساسية للعلامة التجارية تعمل فيها جميع عناصر التصميم في وئام لخلق تجربة شاملة؛ من الأثاث إلى التصميم الداخلي إلى التصميم المعماري.

علق "جوناثان أوليفاريس"، المدير الإبداعي في "نول": "يتنبأ نظام Konzert بالاحتياجات المستقبلية من خلال فهم غامر لتخطيط التصميم والاتجاهات العقارية".

إمكانات موسعة، تصميم راقٍ

مع هذا النظام الشامل ، يتم تمكين المهندسين المعماريين، والمصممين، والتجار لإنشاء مساحات تعبيرية مصممة بدقة لاحتياجات كل عميل. يمكن بسلاسة تغيير نظام Konzert، الذي يتميز بمجموعة من عناصر الألواح، والطاولات، والمقاعد والتخزين التي يمكن تجميعها بالعديد من الطرق المتطورة، اعتمادًا على التصميم الداخلي، مما يتيح مجموعة من الترتيبات المختلفة. مع نظام Konzert ، يمكن للمصممين ابتكار كل عنصر تقريبًا من المكان من خلال ما يسميه "ديليلتشي" التخطيط التكتوني؛ الذي يسمح بتصميم الخزائن والأرفف أفقيًا وعموديًا عبر مجموعة متنوعة من أبعاد الارتفاع والعمق.

علق "باولو ديلليتشي" قائلاً: "إنها مجموعة أدوات التصميم القصوى". "إنها تسمح للمخططين والمصممين بحرية التغيير والإبداع وتحويل كافة رؤاهم إلى واقع ملموس عبر مجموعة من التكوينات."

من خلال مجموعة واسعة من الخيارات والتفاصيل الراقية التي تتراوح من إضاءة متكاملة متعددة وخيارات المقاعد المنجَّدة إلى اتجاه الألياف المحدد ، يضع هذا النظام الاحتياجات البشرية والتماسك في المقدمة والمركز.

أفضل المواد في فئتها

يحوّل نظام Konzert المساحات باختيار مثير للإعجاب من المواد المتميزة ، بما في ذلك القشرة الخشبية (الفينير) ، وقشرة الخشب التقنية (Techgrain)، و الخشب الرقائقي وخشب الميلامين المتاحة في مجموعة واسعة من الألوان والتشطيبات. مع الإيمان بأن الأثاث لا يكون كاملاً دون دمج مدروس للألوان، والمواد، والتشطيبات ، يعتمد نظام Konzert على تقليد "نول" في إعطاء المهندسين المعماريين والمصممين الحرية الإبداعية لجعل منتجاتها تتكيف مع كل تصميم داخلي فريد. تضمن هذه الخيارات المادية أن تكون كل بيئة ملهمة بنفس قدر ارتفاع الأداء ، وتساهم في التصميم الداخلي الذي تم إنشاؤه كتصميم كليّ.

تصميم كلي في نظام واحد

تم تصميم كل عنصر من نظام Konzert بعناية فيما يتعلق بالعنصر التالي، فالمقبض مصمم مع وضع الدرج في الاعتبار ، والدرج متوافق مع الخزانة ، والمكتب متوافق مع الألواح الجدارية، مما يخلق جمالية سلسة موحدة تجسد فلسفة "نول" للتصميم الكليّ.

يمكن التعرف على المزيد حول نظام Konzert على موقع الويب: knoll-int.com. يمكن للعملاء المتعاقدين شراء نظام Konzert الآن من خلال وكلاء "ميلر نول" (MillerKnoll) المعتمدين.

عرض أسبوع Clerkenwell Design Week للتصميم

من 19 مايو إلى 21 مايو ، يمكن مشاهدة نظام Konzert في معرض (MillerKnoll London) في مبنى (The Sans) الإداري الكائن في (20 St. John's Square). لتسليط الضوء على مجموعة الإمكانات المتاحة لشركاء التصميم على مستوى الألوان، والمواد، والتشطيبات، سيكون هناك العديد من المكاتب الخاصة المختلفة لرؤيتها لإبراز التطبيقات وأساليب التصميم المختلفة.

حول Knoll

تجلب "نول" النظام والجمال إلى بيئات مكان العمل، والضيافة، والبيئات السكنية. وتشتهر العلامة التجارية للأثاث والديكور الداخلي، التي تأسست في مدينة نيويورك في عام 1938، بالتعاون في التصميم مع المهندسين المعماريين، والفنانين، والمصممين الذين يشكلون الروح الثقافية لعصرنا. تحتوي محفظة "نول" على أعمال من العظماء الحداثيين بما في ذلك "إيرو سارنين"، و"مارسيل بروير"، و"لودفيغ ميس فان دير روه"، إلى جانب الأثاث الجديد المصمم من قبل المحرضين المعاصرين مثل "ويلو بيرون"، و"جوناثان مويك"، والشركة المعمارية "جونستون ماركلي" (Johnston Marklee). مع النهج العلائقي الذي يراعي اللون، والمواد، والتشطيبات، والشكل ، تسمح "نول" للمهندسين المعماريين والمصممين بتقديم تجربة كاملة للمساحة. يمكن التعرف على المزيد من المعلومات على موقع الويب: Knoll.com.

