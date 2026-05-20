Knoll presenta Konzert, un sistema de oficina privada donde la precisión se une a la posibilidad

Ya disponible en Europa y Oriente Medio, un sistema integral que ofrece amplias opciones para crear oficinas sofisticadas e integradas

LONDRES, 20 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Knoll presenta Konzert, un sistema de oficinas privadas armonioso diseñado por el arquitecto y diseñador italiano Paolo Dell'Elce, en la Semana del Diseño de Clerkenwell 2026, del 19 al 21 de mayo. Diseñado para anticipar las necesidades cambiantes del dinámico entorno laboral actual, Konzert permite a los diseñadores lograr un equilibrio arquitectónico a través de la flexibilidad. Basándose en el legado de Knoll de revolucionar la planificación de interiores y dar forma al futuro del trabajo, Konzert ejemplifica la dedicación de la marca al diseño integral, una filosofía central en la que todos los elementos de diseño trabajan en armonía para crear una experiencia holística, desde el mobiliario hasta los interiores y la arquitectura.

Konzert private office system

"Konzert se anticipa a las necesidades futuras mediante una comprensión profunda de la planificación del diseño y las tendencias del mercado inmobiliario", comentó Jonathan Olivares, director creativo de Knoll.

Amplias posibilidades, diseño de alta gama

Con este sistema integral, arquitectos, diseñadores y distribuidores pueden crear espacios expresivos meticulosamente adaptados a las necesidades de cada cliente. Con una colección de paneles, mesas, asientos y elementos de almacenamiento que se combinan de diversas maneras sofisticadas, Konzert se adapta a la perfección a cada interior, permitiendo una amplia gama de configuraciones. Con Konzert, los diseñadores pueden crear prácticamente cualquier elemento del espacio mediante lo que Dell'Elce denomina planificación tectónica, lo que permite diseñar armarios y estanterías tanto horizontal como verticalmente, con diferentes alturas y profundidades.

"Es la herramienta de diseño definitiva", destacó Paolo Dell'Elce. "Permite a planificadores y diseñadores la libertad de experimentar y dar vida a todas sus ideas a través de una amplia gama de configuraciones".

Mediante una amplia gama de opciones y detalles refinados, que incluyen desde múltiples opciones de iluminación integrada y banquetas tapizadas hasta la posibilidad de especificar la dirección de la veta, este sistema prioriza las necesidades humanas y la coherencia.

Materiales de primera calidad

Konzert transforma los espacios con una impresionante selección de materiales de primera calidad, como chapa de madera, Techgrain, laminado y melamina, disponibles en una amplia gama de colores y acabados. Con la convicción de que el mobiliario no está completo sin una cuidadosa integración del color, el material y el acabado, Konzert se basa en la tradición de Knoll de brindar a arquitectos y diseñadores la libertad creativa necesaria para que sus productos se adapten a cada interior único. Estas opciones de materiales garantizan que cada ambiente sea tan inspirador como funcional, y contribuyen a un diseño interior integral.

Diseño total en un sistema

Cada elemento de Konzert fue diseñado cuidadosamente en relación con el siguiente: el tirador diseñado pensando en el cajón, el cajón en el armario, el escritorio en los paneles de pared, creando una estética unificada y armoniosa que encarna la filosofía de diseño integral de Knoll.

Para obtener más información sobre Konzert, visite knoll-int.com. Los clientes con contrato pueden adquirir Konzert ahora mismo a través de distribuidores autorizados de MillerKnoll.

Presentación de la Semana del Diseño de Clerkenwell

Del 19 al 21 de mayo, se podrá visitar Konzert en MillerKnoll London, en The Sans, ubicado en 20 St. John's Square. La exposición mostrará la amplia gama de posibilidades disponibles para los socios de diseño en cuanto a color, material y acabado, con diversas oficinas privadas que ilustrarán diferentes aplicaciones y estilos de diseño.

Acerca de Knoll

Knoll aporta orden y belleza a espacios de trabajo, hostelería y residencias. Fundada en Nueva York en 1938, esta marca de mobiliario e interiorismo es reconocida por sus colaboraciones con arquitectos, artistas y diseñadores que marcan tendencia cultural. El catálogo de Knoll incluye obras de grandes figuras del modernismo como Eero Saarinen, Marcel Breuer y Ludwig Mies van der Rohe, junto con muebles de última generación diseñados por creadores contemporáneos como Willo Perron, Jonathan Muecke y el estudio de arquitectura Johnston Marklee. Con un enfoque integral que considera el color, el material, el acabado y la forma, Knoll permite a arquitectos y diseñadores ofrecer una experiencia espacial completa. Más información en Knoll.com.

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