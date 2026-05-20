Spoločnosť Knoll uvádza na trh systém súkromných kancelárií Konzert, v ktorom sa precíznosť snúbi s nekonečnými možnosťami
May 20, 2026, 06:58 ET
Teraz je v Európe a na Blízkom východe k dispozícii komplexný systém, ktorý ponúka široké možnosti na vytváranie sofistikovaných, integrovaných kancelárií
LONDÝN, 20. mája 2026 /PRNewswire/ -- Spoločnosť Knoll predstaví na podujatí Clerkenwell Design Week 2026, ktoré sa koná od 19. do 21. mája, systém harmonických súkromných kancelárií s názvom Konzert, navrhnutý talianskym architektom a dizajnérom Paolo Dell'Elce. Séria Konzert, navrhnutá tak, aby predvídala meniace sa potreby dnešného dynamického pracovného prostredia, umožňuje dizajnérom dosiahnuť architektonickú rovnováhu vďaka svojej flexibilite. Nadväzujúc na tradíciu spoločnosti Knoll v oblasti revolúcie v interiérovom dizajne a formovaní budúcnosti práce, séria Konzert je príkladom oddanosti značky komplexnému dizajnu – kľúčovej filozofii značky, v rámci ktorej všetky dizajnové prvky harmonicky spolupracujú na vytvorení uceleného zážitku – od nábytku cez interiéry až po architektúru.
„Konzert predvída budúce potreby vďaka dôkladnému pochopeniu dizajnového plánovania a trendov v oblasti nehnuteľností," uviedol Jonathan Olivares, kreatívny riaditeľ spoločnosti Knoll.
Rozsiahle možnosti, vylepšený dizajn
Vďaka tomuto komplexnému systému môžu architekti, dizajnéri a predajcovia vytvárať výnimočné priestory, ktoré sú dôkladne prispôsobené potrebám každého klienta. Séria Konzert ponúka kolekciu panelov, stolov, sedacích prvkov a úložných prvkov, ktoré možno kombinovať mnohými sofistikovanými spôsobmi. Vďaka tomu sa dá ľahko prispôsobiť danému interiéru a umožňuje tak širokú škálu rôznych usporiadaní. Systém Konzert umožňuje dizajnérom vytvoriť takmer každý prvok priestoru prostredníctvom toho, čo Dell'Elce nazýva „tektonickým plánovaním" – vďaka čomu je možné navrhnúť skrine a police v horizontálnom aj vertikálnom smere s rôznymi výškami a hĺbkami.
„Je to dokonalá sada dizajnérskych nástrojov," poznamenal Paolo Dell'Elce. „To dáva projektantom a dizajnérom voľnosť experimentovať a pretaviť všetky svoje predstavy do reality v rámci širokej škály konfigurácií."
Vďaka širokej škále možností a prepracovaným detailom – od viacerých variantov integrovaného osvetlenia a čalúnených lavíc až po možnosť výberu smeru vlákien – kladie tento systém potreby človeka a celkovú harmóniu na prvé miesto.
Najlepšie materiály vo svojej triede
Séria Konzert premení každý priestor vďaka pôsobivému výberu špičkových materiálov, medzi ktoré patrí dyha, Techgrain, laminát a melamín – dostupné v širokej škále farieb a povrchových úprav. V presvedčení, že nábytok nie je kompletný bez premysleného začlenenia farieb, materiálov a povrchových úprav, spoločnosť Konzert nadväzuje na tradíciu spoločnosti Knoll, ktorá poskytuje architektom a dizajnérom tvorivú slobodu, aby sa jej výrobky mohli prispôsobiť každému jedinečnému interiéru. Tieto možnosti materiálov zaručujú, že každé prostredie bude nielen inšpiratívne, ale aj vysoko funkčné, a prispievajú k vytvoreniu interiéru ako uceleného dizajnu.
Kompletný dizajn v jednom systéme
Každý prvok kolekcie Konzert bol starostlivo navrhnutý tak, aby ladil s ďalším – úchytka bola navrhnutá s ohľadom na zásuvku, zásuvka s ohľadom na skriňu a písací stôl s ohľadom na stenové panely –, čím vznikla plynulá, ucelená estetika, ktorá stelesňuje filozofiu komplexného dizajnu spoločnosti Knoll.
Viac informácií o sérii Konzert nájdete na stránke knoll-int.com. Zákazníci s platnou zmluvou si môžu produkt Konzert zakúpiť už teraz u certifikovaných predajcov spoločnosti MillerKnoll.
Prezentácia na Clerkenwell Design Week
Od 19. do 21. mája si môžete výstavu „Konzert" pozrieť v priestoroch MillerKnoll London v budove The Sans na adrese 20 St. John's Square. S cieľom predstaviť širokú škálu možností, ktoré majú dizajnoví partneri k dispozícii v oblasti farieb, materiálov a povrchových úprav, bude na výstave k videniu viacero odlišných súkromných kancelárií, ktoré budú ilustrovať rôzne spôsoby využitia a dizajnové štýly.
O spoločnosti Knoll
Spoločnosť Knoll prináša poriadok a krásu do pracovných priestorov, zariadení v oblasti pohostinstva a do domácností. Táto značka nábytku a interiérov, založená v New Yorku v roku 1938, je známa spoluprácou v oblasti dizajnu s architektmi, umelcami a dizajnérmi, ktorí formujú náš kultúrny duch doby. Portfólio spoločnosti Knoll zahŕňa diela velikánov modernizmu, medzi ktorých patria Eero Saarinen, Marcel Breuer a Ludwig Mies van der Rohe, ako aj nový nábytok navrhnutý súčasnými provokatérmi, ako sú Willo Perron, Jonathan Muecke a architektonické štúdio Johnston Marklee. Vďaka komplexnému prístupu, ktorý zohľadňuje farbu, materiál, povrchovú úpravu a formu, umožňuje spoločnosť Knoll architektom a dizajnérom vytvoriť komplexný zážitok z priestoru. Viac informácií nájdete na stránke Knoll.com.
