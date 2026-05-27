Knoll présente Konzert, un système de bureau individuel associant la précision et le potentiel

Désormais disponible en Europe et au Moyen-Orient, un système complet offrant des vastes options pour créer des bureaux sophistiqués et intégrés

LONDRES, 27 mai 2026 /PRNewswire/ -- Knoll dévoile Konzert, un système de bureau individuel harmonieux conçu par l'architecte et designer italien Paolo Dell'Elce, à l'occasion de la Clerkenwell Design Week du 19 au 21 mai 2026. Konzert anticipe les besoins évolutifs des espaces de travail d'aujourd'hui et offre aux concepteurs la possibilité d'atteindre un équilibre architectural fondé sur la flexibilité. S'inscrivant dans l'héritage de Knoll, qui a révolutionné l'aménagement intérieur et façonné l'avenir du travail, Konzert illustre l'engagement de la marque envers le design global – une philosophie fondamentale selon laquelle tous les éléments fonctionnent en harmonie pour créer une expérience cohérente, du mobilier aux intérieurs en passant par l'architecture.

Konzert private office system

« Konzert anticipe les besoins futurs grâce à une compréhension approfondie du design, de la planification et des tendances immobilières », déclare Jonathan Olivares, Directeur créatif chez Knoll.

Vastes possibilités, un design exceptionnel

Grâce à ce système polyvalent, les architectes, les designers et les revendeurs sont en mesure de créer des espaces expressifs, méticuleusement adaptés aux besoins de chaque client. Avec sa collection de panneaux, de tables, de sièges et d'éléments de rangement qui se combinent de multiples façons, Konzert s'adapte parfaitement à chaque intérieur et permet une multitude d'agencements différents. Les designers peuvent réinventer presque chaque élément de l'espace grâce à ce que Dell'Elce appelle la planification tectonique : les armoires et les étagères se conçoivent aussi bien horizontalement que verticalement, dans une grande variété de hauteurs et de profondeurs.

« C'est la boîte à outils de conception ultime », déclare Paolo Dell'Elce. « Elle offre aux planificateurs et aux concepteurs la liberté de jouer et de donner vie à toutes leurs visions à travers un éventail de configurations. »

De nombreuses possibilités et des détails raffinés – de l'éclairage intégré aux banquettes rembourrées, en passant par le sens du veinage personnalisable – mettent les besoins humains et la cohérence au premier plan.

Les meilleurs matériaux

Konzert transforme les espaces grâce à une impressionnante sélection de matériaux haut de gamme, notamment le placage, le Techgrain, le stratifié et la mélamine, disponibles dans une vaste gamme de couleurs et de finitions. Knoll est convaincue que le mobilier n'est pas complet sans une intégration réfléchie de la couleur, du matériau et de la finition – et Konzert s'inscrit dans cette tradition en offrant aux architectes et aux designers la liberté créative nécessaire pour que leurs projets s'adaptent à chaque intérieur unique. Ainsi, chaque environnement est aussi inspirant que fonctionnel, et contribue à un intérieur conçu comme un design global.

Design global dans un seul système

Chaque élément de Konzert a été soigneusement conçu en relation avec le suivant – la poignée avec le tiroir, le tiroir avec le meuble, le bureau avec les panneaux muraux –, créant ainsi une esthétique harmonieuse et unifiée qui incarne la philosophie de design global de Knoll.

Pour en savoir plus sur Konzert, cliquez ici. Les clients professionnels peuvent acheter Konzert auprès de distributeurs certifiés MillerKnoll.

Présentation de la Clerkenwell Design Week

Du 19 au 21 mai, Konzert sera exposé au showroom MillerKnoll London, The Sans, au 20 St. John's Square. Différents bureaux individuels seront présentés pour illustrer l'éventail des possibilités en termes de coloris, matériaux et finitions, ainsi que les multiples applications et styles disponibles.

À propos de Knoll

Knoll apporte de l'ordre et de la beauté aux environnements de travail, d'accueil et résidentiels. Fondée à New York en 1938, cette marque de mobilier et de décoration intérieure est réputée pour ses collaborations avec les architectes, les artistes et les designers qui ont marqué l'air du temps. Le catalogue de Knoll présente des œuvres de grands noms du modernisme tels qu'Eero Saarinen, Marcel Breuer et Ludwig Mies van der Rohe, ainsi que de nouveaux meubles conçus par des créateurs contemporains audacieux comme Willo Perron, Jonathan Muecke et le cabinet d'architecture Johnston Marklee. Grâce à une approche relationnelle qui prend en compte la couleur, le matériau, la finition et la forme, Knoll permet aux architectes et aux designers d'offrir une expérience complète de l'espace. En savoir plus sur https://www.knoll-int.com

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