Knoll представляет Konzert, систему частного офиса, где точность сочетается с возможностью

В настоящее время комплексная система, предлагающая широкие возможности для создания сложных интегрированных офисов, доступна в Европе и на Ближнем Востоке

ЛОНДОН, 20 мая 2026 г. /PRNewswire/ -- Knoll представляет Konzert, гармоничную систему частного офиса, разработанную итальянским архитектором и дизайнером Паоло Дель'Эльче (Paolo Dell'Elce), на выставке Clerkenwell Design Week 2026 с 19 по 21 мая. Разработанный для прогнозирования меняющихся потребностей современного динамичного рабочего места, Konzert позволяет дизайнерам достигать архитектурного баланса за счет гибкости. Основываясь на наследии Knoll по революционному планированию интерьера и формированию будущего работы, Konzert является примером приверженности бренда общему дизайну, основной философии бренда, в которой все элементы дизайна работают в гармонии, чтобы создать целостный опыт — от мебели до интерьеров и архитектуры.

Konzert private office system

«Konzert предвидит будущие потребности благодаря глубокому пониманию дизайнерского планирования и тенденций в сфере недвижимости», — прокомментировал Джонатан Оливарес (Jonathan Olivares), креативный директор Knoll.

Обширные возможности, улучшенный дизайн

Благодаря этой комплексной системе архитекторы, дизайнеры и дилеры получают возможность создавать выразительные пространства, тщательно адаптированные к потребностям каждого клиента. Благодаря коллекции панелей, стола, сидений и элементов хранения, которые могут сочетаться множеством сложных способов, Konzert может легко меняться в зависимости от интерьера, обеспечивая множество различных расположений. Благодаря Konzert дизайнеры могут изобрести почти каждый элемент пространства с помощью того, что Дель'Эльче называет тектоническим планированием, что позволяет проектировать шкафы и полки как по горизонтали, так и по вертикали на разных высотах и глубинах.

«Это идеальный набор инструментов для проектирования, — прокомментировал Паоло Дель'Эльче. — Это позволяет планировщикам и дизайнерам свободно играть и воплощать в жизнь все свои видения в различных конфигурациях».

Благодаря широкому выбору вариантов и изысканным деталям, варьирующимся от нескольких встроенных осветительных приборов и мягких банкеток до заданного направления зерна, эта система ставит потребности человека и согласованность в центр внимания.

Лучшие в своем классе материалы

Konzert преображает пространства с помощью впечатляющего выбора материалов премиум-класса, включая шпон, Techgrain, ламинат и меламин, доступных в широкой цветовой гамме и отделке. Веря в то, что мебель не может быть полной без продуманного сочетания цвета, материала и отделки, Konzert основывается на традиции Knoll, предоставляющей архитекторам и дизайнерам творческую свободу, чтобы адаптировать свои продукты к каждому уникальному интерьеру. Эти варианты материалов гарантируют, что каждая среда будет такой же вдохновляющей, как и высокопроизводительной, и внесет свой вклад в интерьер, созданный как общий дизайн.

Общий дизайн в одной системе

Каждый элемент Konzert был грамотно спроектирован по отношению к следующему — ручка, спроектированная с учетом ящика, ящик со шкафом, стол с настенными панелями — создавая бесшовную, единую эстетику, которая воплощает философию полного дизайна Knoll.

Узнайте больше о Konzert на сайте knoll-int.com. Контрактные клиенты могут приобрести Konzert сейчас через сертифицированных дилеров MillerKnoll.

Презентация Clerkenwell Design Week

С 19 по 21 мая Konzert можно посмотреть в MillerKnoll London в The Sans по адресу 20 St. John's Square. Подчеркивая множество возможностей, доступных партнерам по дизайну в зависимости от цвета, материала и отделки, в вашем распоряжении будет несколько отдельных частных офисов, чтобы выделить различные применений и стили дизайна.

О Knoll

Knoll привносит порядок и красоту в рабочее место, номера и жилую среду. Основанный в Нью-Йорке в 1938 году, бренд мебели и интерьеров известен сотрудничеством с архитекторами, художниками и дизайнерами, которые формируют наш культурный дух времени. В портфолио Knoll представлены работы великих модернистов, включая Ээро Сааринена (Eero Saarinen), Марселя Брейера (Marcel Breuer) и Людвига Миса ван дер Роэ (Ludwig Mies van der Rohe), а также новая мебель, разработанная современными провокаторами, такими как Вилло Перрон (Willo Perron), Джонатан Мьюке (Jonathan Muecke) и архитектурная фирма Johnston Marklee. Благодаря реляционному подходу, учитывающему цвет, материал, отделку и форму, Knoll позволяет архитекторам и дизайнерам предоставлять полный опыт пространства. Узнайте больше на Knoll.com.

