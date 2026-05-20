Knoll debiutuje z systemem biurowym Konzert, w którym precyzja idzie ramię w ramię z możliwościami

Dostępny obecnie w Europie i na Bliskim Wschodzie kompleksowy system oferuje rozległe możliwości tworzenia wyrafinowanych i zintegrowanych przestrzeni biurowych.

LONDYN, 20 maja 2026 r. /PRNewswire/ -- Knoll prezentuje Konzert, harmonijny system biurowy zaprojektowany przez włoskiego architekta i projektanta, Paolo Dell'Elce, w ramach wydarzenia Clerkenwell Design Week 2026, które odbywa się w dniach 19-21 maja. Zaprojektowany z myślą o wyprzedzaniu rosnących potrzeb dzisiejszych dynamicznych miejsc pracy, Konzert daje projektantom możliwość osiągnięcia architektonicznej równowagi dzięki elastyczności. Bazując na dziedzictwie Knoll w obszarze rewolucjonizowania projektowania wnętrz i przyszłości pracy, Konzert jest przykładem zaangażowania marki w total design (projektowanie całościowe), podstawową filozofię marki, w której wszystkie elementy projektu współgrają ze sobą, tworząc holistyczne doświadczenie - od umeblowania, przez wnętrza, po architekturę.

Konzert private office system

„Konzert przewiduje przyszłe potrzeby dzięki dogłębnemu zrozumieniu planowania i trendów rynku nieruchomości" - skomentował Jonathan Olivares, dyrektor kreatywny Knoll.

Rozległe możliwości, udoskonalony design

Dzięki kompleksowemu systemowi, architekci, projektanci i pośrednicy zyskują możliwość tworzenia ekspresyjnych przestrzeni, drobiazgowo dopasowanych do potrzeb każdego klienta. Obejmując zestaw paneli, stołów, siedzisk i elementów zabudowy do przechowywania, które mogą być połączone ze sobą na wiele różnorodnych sposobów, Konzert może być bezproblemowo modyfikowany w zależności od danego wnętrza, zapewniając szeroką gamę różnych ustawień. Dzięki systemowi Konzert, projektanci mogą stworzyć niemal każdy element przestrzeni dzięki planowaniu tektonicznemu, jak określa je Dell'Elce. Pozwala to na projektowanie szafek zarówno w poziomie jak i w pionie poprzez szereg dostępnych wysokości i głębokości.

„Jest to kompleksowy zestaw narzędzi projektowych - nadmienił Paolo Dell'Elce. - Daje planistom i projektantom swobodę zabawy i wprowadzenia w życie wszystkich wizji w szerokiej gamie konfiguracji".

Dzięki rozlicznym opcjom i udoskonalonym detalom, obejmującym wszystko od wbudowanego oświetlenia i tapicerowanych opcji bankietowych po określony układ faktury drewna, system ten stawia na pierwszym miejscu potrzeby człowieka i spójność.

Najlepsze w swojej klasie materiały

Konzert przekształca przestrzenie dzięki imponującej gamie najwyższej klasy materiałów, w tym fornir, okleinę Techgrain, laminat i melaminę, dostępne w wielu kolorach i opcjach wykończenia. Kierując się przekonaniem, że meble nie są kompletne bez przemyślanego połączenia kolorów, materiałów i wykończenia, Konzert opiera się na tradycji Knoll polegającej na zapewnieniu architektom i projektantom twórczej swobody, aby ich produkty mogły być dostosowane do każdego unikatowego wnętrza. Te dostępne opcje materiałów zapewniają, że każde otoczenie staje się na równi inspirujące, jak i wydajne, stajać się częścią wnętrza zgodnego z filozofią total design.

Total design w jednym systemie

Każdy element systemu Konzert został zaprojektowany w sposób przemyślany w odniesieniu do kolejnego - uchwyt projektowany z myślą o szufladzie, szuflada z uwzględnieniem szafki, biurko z myślą o panelach ściennych - tworząc płynną, jednolitą estetykę stanowiącą uosobienie filozofii total design, którą kieruje się Knoll.

Szczegółowe informacje na temat systemu Konzert znajdują się na stronie knoll-int.com. Kontrahenci mogą już zakupić system Konzert u certyfikowanych pośredników MillerKnoll.

Prezentacja na Clerkenwell Design Week

W dniach 19-21maja, system Konzert można obejrzeć w siedzibie MIllerKnoll London w biurowcu The Sans pod adresem 20 St. John's Square. Odwiedzający zyskają dostęp do kilku prywatnych biur, które podkreślają różnorodność zastosowań i stylów designu, stawiając w centrum uwagi szeroką gamę możliwości w zakresie kolorystyki, materiałów i wykończenia.

Knoll

Knoll wnosi porządek i piękno do środowisk pracy, obiektów hotelowych i mieszkalnych. Założona w Nowym Jorku w 1938 r. marka mebli i elementów wystroju wnętrz znana jest z kolaboracji projektowych z architektami, artystami i projektantami, którzy kształtują kulturowego ducha naszych czasów. Oferta Knoll obejmuje prace autorstwa sław modernizmu, w tym Eero Saarinena, Marcela Breuera i Ludwiga Mies van der Rohe, uzupełnione o nowe elementy umeblowania zaprojektowane przez współczesnych prowokatorów, jak Willo Perron, Jonathan Muecke czy firma architektoniczna Johnston Marklee. Dzięki podejściu relacyjnemu, uwzględniającemu kolorystykę, materiał, wykończenie i formę, Knoll pozwala architektom i projektantom na dostarczenie kompletnego doświadczenia przestrzeni. Dowiedz się więcej na stronie Knoll.com.

