Meiyume في معرض Cosmopack Asia 2025: SEEDED -- متجذّرون في الذكاء، ومتصّلون عبر شريان الجمال

هونغ كونغ، 28 أكتوبر 2025 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة Meiyume، الرائدة في تقديم حلول الجمال المتكاملة من البداية إلى النهاية، عن مشاركتها في معرض Cosmopack Asia تحت شعارها المميز "SEEDED — متجذّرون في الذكاء، ومتّصلون عبر شريان الجمال". بصفتها شركةً عالمية رائدة في مجالات التغليف، وتطوير المنتجات الجاهزة، والتصنيع المتكامل، تعتمد Meiyume على منصَّة ذكاء الجمال (BIP) الخاصة بها — التي تحلِّل أكثر من 10 ملايين نقطة بيانات شهريًا — لتقديم منتجات تجميل مصمَّمة خصيصًا بما يتوافق مع تفضيلات المستهلكين حول العالم.

تقديم مفهوم SEEDED

Meiyume at Cosmolab & Cosmopack Asia 2025

في جوهر كل ابتكار تنبض بذرة — فكرة تتهيّأ للنمو لتصنع التغيير. يُجسِّد مفهوم SEEDED الطريقة التي تتكامل بها عناصر الذكاء، والمصادر الأخلاقية، والتركيبات المبتكرة، والتغليف المستدام داخل منظومة Meiyume، لتشكِّل معًا نظامًا متكاملاً تنمو فيه الأفكار المبدعة لتتحوّل إلى منتجات عالمية ناجحة تخدم العملاء والشركاء على حدٍّ سواء.

تقديم مفهوم SEEDED TO LAST: شريان الابتكار المتواصل (جناح 3-D07 )

يعبِّر مفهوم SEEDED TO LAST عن التزام Meiyume الراسخ تجاه الاستدامة والابتكار والتميُّز في حلول التغليف. بخبرةٍ تمتد لأكثر من 30 عامًا، وبفضل منشآتها المتطورة وشبكة التوريد العالمية التي تمتلكها، تُبدع Meiyume في تصميم وصناعة حلول تغليفٍ واعية بيئيًا، وعملية، وأنيقة. مدعومةً بشهادات اعتماد صناعية وبراءات اختراع نشطة، يُواصل مهندسو Meiyume توسيع آفاق الابتكار في مجالات التغليف وتصنيع التصميم الأصلي (ODM) وتصنيع المعدات الأصلية (OEM).

سيحظى الزوّار بفرصة استثنائية لاختبار كيف تُجسِّد تصاميم Meiyume الحائزة على جوائز حلول الجمال في أبهى صورها — حيث يحمل كل ابتكار شريانًا من الإبداع والاستدامة.

تقديم Cosmolab – SEEDED FOR BEAUTY: الذكاء في الجذور، وتعدُّد الوظائف في كل غصن، ونتائج ملموسة تراها بوضوح (جناح 3-D05 )

SEEDED FOR BEAUTY من Cosmolab: تُجسِّد Meiyume x Intercos بذرة الابتكار التي تنبثق منها الذكاء وتعدد الوظائف لتزدهر في صورة حلول متطورة للعناية بالبشرة والعناية الشخصية ومستحضرات التجميل.

مثل أغصان الشجرة، تعمل Cosmolab على وصل روّاد الصناعة بتقنيات الذكاء الاصطناعي لتقديم منتجات متكاملة جاهزة للإطلاق تُلبي تطلعات السوق. مدعومةً بمنصَّة ذكاء الجمال (BIP)، تقود Cosmolab عملية ابتكار منتجات مخصَّصة قائمة على البيانات، حيث تتحوّل الأفكار إلى ابتكارات ملموسة وذات صلة مباشرة بالمستهلكين.

يمكن للزوّار استكشاف أربعة اتجاهات رئيسية في عالم الجمال تم تحديدها من خلال مجموعات متكاملة أعدّتها Meiyume وIntercos، استنادًا إلى رؤىً تحليلية دقيقة. وتتميّز هذه المجموعات بأنها جاهزة للتكييف المحلي والتسويق التجاري.

تقدّم التجربة التفاعلية للزوّار فرصة لاختيار زهورٍ تُمثّل هذه الاتجاهات الأربعة وإضافتها إلى شجرة جماعية — تُجسّد نموّ الأفكار المبتكرة وتحولها إلى واقع ملموس.

زيارتنا

من خلال مفهوم SEEDED، تُسهم Meiyume في صياغة مستقبلٍ أكثر ذكاءً واستدامةً وترابطًا لعالم الجمال.

11 - 13 نوفمبر 2025

AsiaWorld-Expo، هونغ كونغ

Cosmolab (Meiyume مع Intercos): جناح 3-D05

Cosmopack (Meiyume): جناح 3-D07

نبذة عن Meiyume

تقدّم Meiyume المعروفة سابقًا باسم LF Beauty، حلولاً متكاملة لعالم الجمال تشمل — التغليف، والهندسة، والتصنيع، وتصنيع التصميم الأصلي (ODM) وتصنيع المعدات الأصلية (OEM)، إضافة إلى التركيبات والابتكارات الذكية — القائمة على مبادئ الاستدامة. مدعومةً بمنصَّة ذكاء الجمال (BIP) وشبكة توريدٍ عالمية واسعة، تحوّل Meiyume الرؤى الإبداعية إلى واقعٍ نابض بالحياة من خلال المرونة، والذكاء، والمسؤولية.

للاستفسارات الإعلامية:

Kenneth Chia

مدير التسويق

[email protected]

