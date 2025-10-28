Meiyume на выставке Cosmopack Asia 2025: SEEDED -- опираясь на интеллект, объединяя вдохновением красоты

ГОНКОНГ, 28 октября 2025 г. /PRNewswire/ -- Компания Meiyume, пионер в области комплексных решений в индустрии красоты, представляет на выставке Cosmopack Asia концепцию SEEDED — Rooted in Intelligence, Connected Through the Beauty Vein (SEEDED — опираясь на интеллект, объединяя вдохновением красоты). Как мировой лидер в области упаковки, разработки «под ключ» и производства косметической продукции, Meiyume использует свою собственную платформу Beauty Intelligence Platform (BIP), которая ежемесячно анализирует более 10 миллионов точек данных, чтобы создавать индивидуальные косметические решения, отражающие предпочтения потребителей во всем мире.

Meiyume at Cosmolab & Cosmopack Asia 2025

SEEDED — зерно идеи в основе каждого открытия

В основе любой инновации лежит зерно — идея, готовая к росту. SEED символизирует, как интеллект, этичные источники сырья, инновационные формулы и устойчивые упаковочные решения взаимосвязаны в экосистеме Meiyume, превращая инновации в успешные глобальные продукты для клиентов и партнеров компании.

SEEDED TO LAST: воплощая вдохновение инноваций (стенд 3-D07)

SEED TO LAST подчеркивает приверженность Meiyume принципам устойчивого развития, инновациям и совершенству в упаковке. Опираясь на более чем 30-летний опыт, современные производственные мощности и глобальную сеть поставщиков, Meiyume создает экологичные, функциональные и изысканные упаковочные решения. Отраслевая сертификация и действующие патенты помогают специалистам компании постоянно расширять границы возможного в области упаковки, ODM- и OEM-производства.

Посетители стенда смогут убедиться в том, как отмеченные наградами, неподвластные времени решения Meiyume воплощают в жизнь идеи в области красоты, каждая из которых несет в себе дух инноваций и устойчивого развития.

Cosmolab – SEEDED FOR BEAUTY: опора на интеллект, многофункциональность в каждой детали, видимый результат (стенд 3-D05)

SEEDED FOR BEAUTY от Cosmolab: Meiyume x Intercos воплощает «зерно инноваций», где интеллект и многофункциональность прорастают в передовые решения для ухода за кожей, личной гигиены и декоративной косметики.

Подобно ветвям дерева, Cosmolab объединяет лидеров отрасли и искусственный интеллект, создавая востребованную, готовую к реализации продукцию. Благодаря BIP разработка продукции становится персонализированной, опираясь на актуальные данные и превращая идеи в осязаемые инновации, ориентированные на потребителя.

Посетители смогут ознакомиться с четырьмя ключевыми тенденциями в области красоты, представленными в совместных коллекциях от Meiyume и Intercos, готовых к локализации и выводу на рынок.

Интерактивная зона приглашает посетителей выбрать цветы, символизирующие эти тренды, и добавить их к «дереву инноваций» — символу роста и трансформации инновационных идей в реальность.

Посетите нас

Своей концепцией SEEDED компания Meiyume формирует более умное, устойчивое и взаимосвязанное будущее индустрии красоты.

11–13 ноября 2025 года

AsiaWorld-Expo, Гонконг

Cosmolab (Meiyume совместно с Intercos): стенд 3-D05

Cosmopack (Meiyume): стенд 3-D07

О компании Meiyume

Ранее известная как LF Beauty, компания Meiyume предлагает полный цикл решений для индустрии красоты — упаковку, инжиниринг, производство, ODM- и OEM-услуги, разработку формул и интеллектуальные инновации — основанные на принципах устойчивого развития. Опираясь на платформу BIP и глобальную сеть поставщиков, Meiyume воплощает в жизнь идеи, демонстрируя гибкость, интеллект и ответственность.

Запросы от СМИ:

Кеннет Чиа (Kenneth Chia)

Менеджер по маркетингу

[email protected]

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2802796/Meiyume_at_CosmoLab_CosmoPack_2025.jpg

Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/2802799/without_tm_meiyume_logo_Logo.jpg