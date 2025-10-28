Meiyume na targach Cosmopack Asia 2025: SEEDED - zakorzenione w inteligencji, połączone wiązkami przewodzącymi piękno

HONGKONG, 28 października 2025 r. /PRNewswire/ -- Meiyume, pionier w dziedzinie kompleksowych rozwiązań kosmetycznych, prezentuje na targach Cosmopack Asia: SEEDED - zakorzenione w inteligencji, połączone wiązkami przewodzącymi piękno. Marka Meiyume, światowy lider w dziedzinie opakowań, kompleksowego rozwoju produktów i produkcji, wykorzystuje swoją autorską platformę Beauty Intelligence Platform (BIP), która umożliwia analizę ponad 10 milionów punktów danych miesięcznie, aby dostarczać dostosowane do indywidualnych potrzeb produkty kosmetyczne spełniające oczekiwania konsumentów na całym świecie.

Meiyume at Cosmolab & Cosmopack Asia 2025

Przedstawiamy SEEDED

Podstawą każdej innowacji jest ziarno - pomysł gotowy do rozwoju. SEEDED odzwierciedla sposób, w jaki inteligencja, etyczne pozyskiwanie surowców, nowatorskie receptury i zrównoważone opakowania są ze sobą powiązane w Meiyume, tworząc ekosystem, w którym innowacje przekształcają się w odnoszące sukcesy globalne produkty dla klientów i partnerów.

Przedstawiamy SEEDED TO LAST: niosąc ducha innowacji (3-D07)

SEEDED TO LAST podkreśla zaangażowanie Meiyume w zrównoważony rozwój, innowacje i doskonałość opakowań. Dzięki ponad 30-letniemu doświadczeniu, najnowocześniejszym zakładom produkcyjnym i globalnej sieci zaopatrzenia, Meiyume tworzy ekologiczne, funkcjonalne i eleganckie opakowania. Dzięki certyfikatom branżowym i aktywnym patentom inżynierowie firmy nieustannie poszerzają granice opakowań, ODM i OEM.

Odwiedzający będą mogli przekonać się, jak wielokrotnie nagradzane, ponadczasowe projekty Meiyume ożywiają rozwiązania kosmetyczne, z których każde charakteryzuje się innowacyjnością i zrównoważonym rozwojem.

Przedstawiamy Cosmolab - SEEDED FOR BEAUTY: inteligencja u podstaw, wielofunkcyjność w każdym aspekcie, widoczne rezultaty (3-D05)

SEEDED FOR BEAUTY by Cosmolab: Meiyume x Intercos uosabia ziarno innowacji, z którego wyrasta inteligencja i wielofunkcyjność, przekładające się na najnowocześniejsze rozwiązania w zakresie pielęgnacji skóry, higieny osobistej i kosmetyków.

Podobnie jak gałęzie drzewa, Cosmolab łączy liderów branży i sztuczną inteligencję, aby dostarczać pożądane, gotowe do użycia produkty. Dzięki wykorzystaniu danych z platformy BIP, Cosmolab umożliwia tworzenie spersonalizowanych produktów opartych na danych, przekształcając pomysły w namacalne innowacje istotne dla konsumentów.

Odwiedzający mogą zapoznać się z czterema kluczowymi trendami w dziedzinie urody, zidentyfikowanymi dzięki wyselekcjonowanym, opartym na spostrzeżeniach kolekcjom pod klucz Meiyume i Intercos, które są gotowe do lokalizacji i komercjalizacji.

Praktyczne doświadczenie zachęca odwiedzających do wybrania kwiatów reprezentujących te trendy i dodania ich do wspólnego drzewa – symbolizującego rozwój i przekształcanie innowacyjnych pomysłów w rzeczywistość.

Odwiedź firmę Meiyume

Dzięki SEEDED firma Meiyume tworzy inteligentniejszą, bardziej zrównoważoną i połączoną przyszłość dla branży kosmetycznej.

11-13 listopada 2025 r.

AsiaWorld-Expo, Hongkong

Cosmolab (Meiyume z Intercos): 3-D05

Cosmopack (Meiyume): 3-D07

Meiyume

Firma Meiyume, dawniej LF Beauty, oferuje kompleksowe rozwiązania w zakresie urody - opakowania, inżynierię, produkcję, ODM, OEM, receptury i inteligentne innowacje - oparte na zrównoważonym rozwoju. Dzięki BIP i globalnej sieci zaopatrzeniowej, marka Meiyume realizuje swoje wizje w sposób elastyczny, inteligentny i odpowiedzialny.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2802796/Meiyume_at_CosmoLab_CosmoPack_2025.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2802799/without_tm_meiyume_logo_Logo.jpg