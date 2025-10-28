메이유메, 코스모팩 아시아 2025에서 'SEEDED -- 인텔리전스에 뿌리내리고 뷰티의 잎맥으로 연결되다' 전시

홍콩 2025년 10월 28일 /PRNewswire/ -- 엔드투엔드 뷰티 솔루션의 선구자 메이유메(Meiyume)가 코스모팩 아시아(Cosmopack Asia)에서 'SEEDED — 인텔리전스에 뿌리내리고 뷰티의 잎맥으로 연결되다(SEEDED — Rooted in Intelligence, Connected Through the Beauty Vein)'를 주제로 한 전시를 선보인다. 포장, 턴키 제품 개발•제조 분야의 글로벌 리더인 메이유메는 매월 1천만개 이상의 데이터 포인트를 분석하는 독자적인 뷰티 인텔리전스 플랫폼(BIP)을 통해 전 세계 소비자 선호도에 부응하는 맞춤형 뷰티 제품을 제공한다.

SEEDED

Meiyume at Cosmolab & Cosmopack Asia 2025

모든 혁신의 중심에는 씨앗, 즉 성장할 준비가 된 아이디어가 있다. SEEDED는 메이유메에서 인텔리전스, 윤리적 조달, 창의적인 제형, 지속 가능한 포장이 어떻게 상호 연결되어 혁신이 고객과 파트너를 위한 성공적인 글로벌 제품으로 진화하는 생태계를 조성하는지 보여준다.

SEEDED TO LAST: 혁신의 잎맥을 연결하다(3-D07)

SEEDED TO LAST는 메이유메의 지속 가능성, 혁신, 우수한 포장에 대한 헌신을 강조한다. 메이유메는 30년 이상의 전문성, 최첨단 시설, 글로벌 소싱 네트워크를 바탕으로 친환경적이고 기능적이며 우아한 포장을 만든다. 메이유메의 엔지니어들은 업계 인증과 활성 특허를 기반으로 포장, ODM•OEM 분야의 한계를 끊임없이 확장해 가고 있다.

방문객들은 메이유메의 수상 경력에 빛나는 시대를 초월한 디자인이 어떻게 '혁신과 지속 가능성의 잎맥'을 연결해 부티 솔루션을 구현하는지 경험하게 될 것이다.

코스모랩 – SEEDED FOR BEAUTY: 뿌리의 인텔리전스, 가지의 다기능성, 가시적 결과(3-D05)

SEEDED FOR BEAUTY by Cosmolab: Meiyume x Intercos는 인텔리전스와 다기능성이 첨단 스킨케어, 퍼스널케어, 화장품 솔루션으로 싹트는 혁신의 씨앗을 구현한다.

나무의 가지처럼 코스모랩은 업계 리더와 AI를 연결하여 원하는 턴키 제품을 제공한다. BIP를 기반으로 개인 맞춤형, 데이터 기반 제품 개발을 주도하며 아이디어를 소비자를 위한 실질적인 혁신으로 전환한다.

방문객은 메이유메와 인터코스(Intercos)가 선별한 인사이트 기반 턴키 컬렉션을 통해 확인된 현지화 및 상용화가 가능한 네 가지 주요 뷰티 트렌드를 확인할 수 있다.

또한 체험형 이벤트로 이러한 트렌드를 상징하는 꽃을 선택해 협업 나무에 추가할 수 있으며, 이는 혁신적인 아이디어가 현실로 성장하고 변화하는 과정을 상징한다.

전시 정보

SEEDED를 통해 메이유메는 더 스마트하고 지속 가능하며 연결된 뷰티의 미래를 만들어 간다.

2025년 11월 11일~13일

홍콩 아시아월드엑스포

코스모랩(메이유메 x 인터코스): 3-D05

코스모팩(메이유메): 3-D07

메이유메 소개

메이유메(Meiyume, 구 LF Beauty)는 지속 가능성을 기반으로 포장, 엔지니어링, 제조, ODM•OEM, 제형 개발, 스마트 혁신을 아우르는 종합 뷰티 솔루션을 제공한다. BIP와 글로벌 소싱 네트워크를 기반으로 민첩성, 인텔리전스, 책임감을 통해 비전을 현실로 만들어 나가고 있다.

미디어 문의:

케네스 키아(Kenneth Chia)

마케팅 매니저

[email protected]

