Meiyume na veľtrhu Cosmopack Asia 2025: SEEDED - Rooted in Intelligence, Connected Through the Beauty Vein

HONG KONG, 28. október 2025 /PRNewswire/ – Spoločnosť Meiyume, priekopník v oblasti komplexných kozmetických riešení, predstavuje na veľtrhu Cosmopack Asia iniciatívu SEEDED – Rooted in Intelligence, Connected Through the Beauty Vein (ZASIATE – Zakorenené v inteligencii, prepojené žilou krásy). Ako globálny líder v oblasti balenia, vývoja produktov na kľúč a výroby využíva Meiyume svoju vlastnú platformu Beauty Intelligence Platform (BIP) – ktorá mesačne analyzuje viac ako 10 miliónov dátových bodov – na dodávanie kozmetických produktov na mieru v súlade s preferenciami spotrebiteľov po celom svete.

Meiyume at Cosmolab & Cosmopack Asia 2025
Predstavujeme SEEDED

V jadre každej inovácie leží semienko (seed) – nápad pripravený rásť. Iniciatíva SEEDED odráža prepájanie inteligencie, etických získavania zdrojov, invenčných receptúr a udržateľných obalov v spoločnosti Meiyume, čím vzniká ekosystém, v ktorom sa inovácie vyvíjajú do úspešných globálnych produktov pre klientov a partnerov.

Predstavujeme SEEDED TO LAST: Carrying the Vein of Innovation (ZASIATE NATRVALO: nesieme žilu inovácie) (3-D07)

SEEDED TO LAST zdôrazňuje záväzok spoločnosti Meiyume k udržateľnosti, inováciám a excelentnosti v oblasti balenia. Vďaka viac ako 30-ročným skúsenostiam, najmodernejším zariadeniam a globálnej sieti dodávateľov vyrába spoločnosť Meiyume ekologické, funkčné a elegantné obaly. S podporou priemyselných certifikácií a aktívnych patentov ich inžinieri neustále posúvajú hranice balenia, ODM a OEM.

Návštevníci spoznajú, ako ocenené a nadčasové dizajny spoločnosti Meiyume vdýchnu život kozmetickým riešeniam – každý z nich v sebe nesie náboj inovácie a udržateľnosti.

Predstavujeme Cosmolab – SEEDED FOR BEAUTY: Intelligence at the Root, Multifunctionality in Every Branch, Results You Can See (ZASIATE PRE KRÁSU: inteligencia v koreňoch, multifunkčnosť v každej vetve, viditeľné výsledky) (3-D05)

SEEDED FOR BEAUTY od Cosmolab: Meiyume x Intercos stelesňuje semienko inovácie, kde inteligencia a multifunkčnosť klíčia do najmodernejších riešení starostlivosti o pleť, osobnej starostlivosti a kozmetiky.

Cosmolab, podobne ako vetvy stromu, spája lídrov v odvetví a umelú inteligenciu s cieľom dodávať atraktívne produkty na kľúč. Vďaka platforme BIP podporuje personalizovanú tvorbu produktov na základe dát – premieňa nápady na hmatateľné inovácie podľa požiadaviek spotrebiteľov.

Návštevníci si môžu pozrieť štyri kľúčové trendy v oblasti krásy identifikované prostredníctvom kurátorsky vybraných kolekcií na kľúč od spoločností Meiyume a Intercos, ktoré sú pripravené na lokalizáciu a uvedenie na trh.

Praktický zážitok pozýva návštevníkov, aby si vybrali kvety predstavujúce tieto trendy a pridali ich do spoločného stromu – ten symbolizuje rast a transformáciu inovatívnych nápadov na realitu.

Navštívte nás

Prostredníctvom iniciatívy SEEDED spoločnosť Meiyume pestuje inteligentnejšiu, udržateľnejšiu a prepojenejšiu budúcnosť krásy.

  • 11. – 13. novembra 2025
  • AsiaWorld Expo, Hongkong
  • Cosmolab (Meiyume a Intercos): 3-D05
  • Cosmopack (Meiyume): 3-D07

O spoločnosti Meiyume

Meiyume, predtým známa ako LF Beauty, ponúka komplexné kozmetické riešenia – balenie, inžinierstvo, výrobu, ODM, OEM, receptúry a inteligentné inovácie – vychádzajúce z udržateľnosti. Vďaka platforme BIP a globálnej sieti dodávateľov prináša Meiyume vízie do života s agilnosťou, inteligenciou a zodpovednosťou.

Dotazy médií:
Kenneth Chia
Marketingový manažér
[email protected]

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2802796/Meiyume_at_CosmoLab_CosmoPack_2025.jpg
Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2802799/without_tm_meiyume_logo_Logo.jpg 

