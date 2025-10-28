Meiyume na veľtrhu Cosmopack Asia 2025: SEEDED - Rooted in Intelligence, Connected Through the Beauty Vein
HONG KONG, 28. október 2025 /PRNewswire/ – Spoločnosť Meiyume, priekopník v oblasti komplexných kozmetických riešení, predstavuje na veľtrhu Cosmopack Asia iniciatívu SEEDED – Rooted in Intelligence, Connected Through the Beauty Vein (ZASIATE – Zakorenené v inteligencii, prepojené žilou krásy). Ako globálny líder v oblasti balenia, vývoja produktov na kľúč a výroby využíva Meiyume svoju vlastnú platformu Beauty Intelligence Platform (BIP) – ktorá mesačne analyzuje viac ako 10 miliónov dátových bodov – na dodávanie kozmetických produktov na mieru v súlade s preferenciami spotrebiteľov po celom svete.
Predstavujeme SEEDED
V jadre každej inovácie leží semienko (seed) – nápad pripravený rásť. Iniciatíva SEEDED odráža prepájanie inteligencie, etických získavania zdrojov, invenčných receptúr a udržateľných obalov v spoločnosti Meiyume, čím vzniká ekosystém, v ktorom sa inovácie vyvíjajú do úspešných globálnych produktov pre klientov a partnerov.
Predstavujeme SEEDED TO LAST: Carrying the Vein of Innovation (ZASIATE NATRVALO: nesieme žilu inovácie) (3-D07)
SEEDED TO LAST zdôrazňuje záväzok spoločnosti Meiyume k udržateľnosti, inováciám a excelentnosti v oblasti balenia. Vďaka viac ako 30-ročným skúsenostiam, najmodernejším zariadeniam a globálnej sieti dodávateľov vyrába spoločnosť Meiyume ekologické, funkčné a elegantné obaly. S podporou priemyselných certifikácií a aktívnych patentov ich inžinieri neustále posúvajú hranice balenia, ODM a OEM.
Návštevníci spoznajú, ako ocenené a nadčasové dizajny spoločnosti Meiyume vdýchnu život kozmetickým riešeniam – každý z nich v sebe nesie náboj inovácie a udržateľnosti.
Predstavujeme Cosmolab – SEEDED FOR BEAUTY: Intelligence at the Root, Multifunctionality in Every Branch, Results You Can See (ZASIATE PRE KRÁSU: inteligencia v koreňoch, multifunkčnosť v každej vetve, viditeľné výsledky) (3-D05)
SEEDED FOR BEAUTY od Cosmolab: Meiyume x Intercos stelesňuje semienko inovácie, kde inteligencia a multifunkčnosť klíčia do najmodernejších riešení starostlivosti o pleť, osobnej starostlivosti a kozmetiky.
Cosmolab, podobne ako vetvy stromu, spája lídrov v odvetví a umelú inteligenciu s cieľom dodávať atraktívne produkty na kľúč. Vďaka platforme BIP podporuje personalizovanú tvorbu produktov na základe dát – premieňa nápady na hmatateľné inovácie podľa požiadaviek spotrebiteľov.
Návštevníci si môžu pozrieť štyri kľúčové trendy v oblasti krásy identifikované prostredníctvom kurátorsky vybraných kolekcií na kľúč od spoločností Meiyume a Intercos, ktoré sú pripravené na lokalizáciu a uvedenie na trh.
Praktický zážitok pozýva návštevníkov, aby si vybrali kvety predstavujúce tieto trendy a pridali ich do spoločného stromu – ten symbolizuje rast a transformáciu inovatívnych nápadov na realitu.
Navštívte nás
Prostredníctvom iniciatívy SEEDED spoločnosť Meiyume pestuje inteligentnejšiu, udržateľnejšiu a prepojenejšiu budúcnosť krásy.
- 11. – 13. novembra 2025
- AsiaWorld Expo, Hongkong
- Cosmolab (Meiyume a Intercos): 3-D05
- Cosmopack (Meiyume): 3-D07
O spoločnosti Meiyume
Meiyume, predtým známa ako LF Beauty, ponúka komplexné kozmetické riešenia – balenie, inžinierstvo, výrobu, ODM, OEM, receptúry a inteligentné inovácie – vychádzajúce z udržateľnosti. Vďaka platforme BIP a globálnej sieti dodávateľov prináša Meiyume vízie do života s agilnosťou, inteligenciou a zodpovednosťou.
