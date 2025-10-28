Meiyumeがコスモパック・アジア2025（Cosmopack Asia 2025）に出展：SEEDED -- 知性に根ざし、美の脈を通じてつながる

香港、2025年10月28日 /PRNewswire/ -- 総合美容ソリューションの先駆者であるMeiyumeは、コスモパック・アジア（Cosmopack Asia）で「SEEDED — 知性に根ざし、美の脈を通じてつながる（Rooted in Intelligence, Connected Through the Beauty Vein）」を発表します。包装、ターンキー製品開発、製造におけるグローバル・リーダーとして、Meiyumeは月間1,000万以上のデータ・ポイントを分析する独自のビューティー・インテリジェンス・プラットフォーム（Beauty Intelligence Platform、BIP）を活用し、世界中の消費者の嗜好に合ったオーダーメイドの美容製品を提供しています。

SEEDED の紹介

Meiyume at Cosmolab & Cosmopack Asia 2025

あらゆるイノベーションの核心には、種（seed）―成長する準備を整えたアイデアがあります。SEEDEDは、知性、倫理的な調達、独創的な処方、持続可能な包装がMeiyumeでどのように結びついているかを体現したコンセプトです。これらの要素が相互に作用し、クライアントやパートナーのためのイノベーションが、グローバルに成功する製品へと進化するエコシステムを生み出しているのです。

SEEDED TO LAST の紹介：イノベーションの脈動を継承する（Carrying the Vein of Innovation ）（3-D07 ）

SEEDED TO LASTは、Meiyumeの持続可能性、イノベーション、包装技術の卓越性への取り組みを強調します。30年以上の専門知識、最先端の施設、グローバルな調達ネットワークを駆使し、Meiyumeは環境に配慮した機能的で洗練された包装を創造します。業界認証と有効特許に支えられ、エンジニア陣は包装、ODM、OEMの限界を絶えず押し広げています。

来場者は、Meiyumeの受賞歴ある時代を超えたデザインが、革新と持続可能性の脈動を宿しながら、いかに美のソリューションを具現化しているのかを体感できます。

Cosmolab – SEEDED FOR BEAUTY の紹介：根源に宿る知性、枝葉に宿る多機能性、目に見える結果（Intelligence at the Root, Multifunctionality in Every Branch, Results You Can See ）（3-D05 ）

SEEDED FOR BEAUTY by Cosmolab：Meiyume × Intercosは、知性と多機能性がイノベーションの種となり、最先端のスキンケア、パーソナル・ケア、化粧品ソリューションへと芽吹く姿を体現します。

樹木の枝のように、Cosmolabは業界リーダーとAIを結びつけ、理想的なターンキー製品を提供します。BIPを基盤に、パーソナライズされたデータ駆動型製品開発を推進し、アイデアを消費者にとって実感できるイノベーションへと変えます。

来場者は、MeiyumeとIntercosが厳選したインサイト主導のターンキー・コレクションを通じ、4つの主要な美容トレンドを探ることができます。これらのコレクションは、各市場へのローカライズや商業展開にすぐに対応できます。

体験型展示では、来場者が各トレンドを象徴する花を選び、協働の樹木に追加し、革新的なアイデアが現実へと成長・変容する過程を象徴します。

来場の案内

SEEDEDを通じて、Meiyumeは美容業界のよりスマートで持続可能、かつつながりのある未来を育みます。

2025年11月11日～13日

アジアワールド・エキスポ（亜洲国際博覧館、AsiaWorld-Expo）、香港

Cosmolab（MeiyumeとIntercos）：3-D05

Cosmopack（Meiyume）：3-D07

Meiyume について

Meiyume（旧LF Beauty）は、持続可能性を基盤とした総合美容ソリューション（包装、エンジニアリング、製造、ODM、OEM、処方開発、スマート・イノベーション）を提供します。BIPとグローバル調達ネットワークを駆動力とし、Meiyumeは俊敏性、知性、責任をもってビジョンを現実のものとします。

