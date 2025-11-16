Mondevo Group 於阿布扎比全球市場設立全球總部

Mondevo Group 選擇 ADGM，是看準其創新友善的監管環境、先進的人工智能基礎設施以及卓越的全球連通性。阿布扎比在數碼轉型方面的領導地位，以及對技術開發和應用的承諾，為 Mondevo 的長遠願景奠定了理想基礎。

人工智能優先的政府願景：該酋長國已透過其「2025-2027 年數碼戰略」承諾投入 130 億阿聯酋迪拉姆 (AED)，致力成為全球首個完全由人工智能賦能的政府。目前有超過 200 個 AI 解決方案正於公共服務中落地，並獲 Mohamed bin Zayed University of Artificial Intelligence (MBZUAI) 和 Hub71+ AI 加速器等機構支持。

先進的數碼資產框架：ADGM 的監管環境已為數碼資產、代幣化和區塊鏈技術建立了清晰的框架，與 Mondevo 的發展鴻圖不謀而合。

戰略性的全球連通：阿布扎比位處東西交匯的橋樑，為 Mondevo Group 提供了接觸全球家族辦公室、主權財富基金和機構投資者的便捷渠道。

營商友善的環境：ADGM 的普通法體系、稅務效益和透明的監管，為創新型金融服務集團提供了最佳營運基礎。

領導層灼見

Mondevo Group 創辦人 Hussam Otaibi 表示：

「阿布扎比致力成為世界 AI 之都的承諾並非紙上談兵，而是付諸實行。從主權雲端基礎設施到先進的數碼資產法規，該酋長國已建構了我們擴展 AI 原生商業銀行平台所需的完整生態系統。當其他金融中心仍致力將 AI 融入傳統系統時，阿布扎比正從第一原理出發，開創未來。」

打造 AI 原生的財富與創新生態系統

Mondevo Group 透過以下三大互補支柱營運：

Mondevo Wealth – 總部位於瑞士、由 AI 賦能的私人財富保值與管理

Mondevo Ventures – 投資於專業領域內的 AI 原生企業

MondeVita – 奢侈品及生活時尚投資

這些業務由集團設於新加坡的內部技術中心提供支持。該中心擁有超過 40 名 AI 開發人員，已創建了客製化的大型語言模型、實時投資組合優化系統，以及自動化交易流分析能力，這些能力正重新定義家族辦公室進入私人市場的方式。

與國家願景不謀而合

此次總部設立與阿布扎比的願景高度契合，即致力將自身定位為由創新引領經濟增長的全球樞紐。該酋長國的「2025-2027 年數碼戰略」旨在創建一個 AI 原生政府並在所有領域部署尖端解決方案，這為 Mondevo Group 宏大的擴展計劃提供了理想的環境。

關於 Mondevo Group

Mondevo Group 是服務全球家族辦公室的 AI 原生財富與創新生態系統。集團透過其三大獨特支柱（Mondevo Wealth、Mondevo Ventures 和 MondeVita）營運，並由其設於新加坡的內部技術團隊提供支持。

