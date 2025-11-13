Mondevo Group établit son siège mondial à Abu Dhabi Global Market

ABOU DABI, ÉAU,, 13 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Mondevo Group, un écosystème intégré de richesse et d'innovation basé sur l'IA au service des family offices mondiaux, annonce aujourd'hui l'établissement de son siège mondial à Abu Dhabi Global Market (ADGM). Cette décision stratégique positionne le groupe pour tirer parti de l'émergence d'Abou Dabi en tant que leader mondial de l'intelligence artificielle, des actifs numériques et des services financiers de nouvelle génération.

Abou Dabi comme choix stratégique

Abu Dhabi Global Market

Mondevo Group a choisi ADGM pour sa réglementation favorable à l'innovation, son infrastructure d'IA avancée et sa connectivité mondiale. Le leadership d'Abou Dabi en matière de transformation numérique et son engagement en faveur du développement et de l'adoption des technologies constituent une base idéale pour la vision à long terme de Mondevo.

‍Vision gouvernementale axée sur l'IA : l'émirat a engagé 13 milliards AED dans le cadre de sa stratégie numérique 2025-2027, afin de devenir le premier gouvernement au monde entièrement alimenté par l'IA. Plus de 200 solutions d'IA sont mises en œuvre dans les services publics, avec le soutien d'institutions telles que l'Mohamed bin Zayed University of Artificial Intelligence (MBZUAI) et l'accélérateur d'IA Hub71+.

‍Cadre d'actifs numériques progressif : l'environnement réglementaire d'ADGM a établi des cadres clairs pour les actifs numériques, la tokenisation et les technologies blockchain, ce qui en fait un cadre naturel pour les ambitions de Mondevo.

‍Connectivité stratégique mondiale : la position d'Abou Dabi en tant que passerelle entre l'Orient et l'Occident offre à Mondevo Group un accès efficace aux family offices, aux fonds souverains et aux investisseurs institutionnels du monde entier.

‍Environnement favorable aux entreprises : le système de droit commun, l'efficacité fiscale et le contrôle transparent d'ADGM constituent une base optimale pour les groupes de services financiers innovants.

Perspective de leadership

Hussam Otaibi, fondateur de Mondevo Group, déclare :

« L'engagement d'Abou Dabi à devenir la capitale mondiale de l'IA n'est pas théorique, il est opérationnel. De l'infrastructure cloud souveraine aux réglementations progressives sur les actifs numériques, l'émirat a construit l'écosystème exact dont nous avons besoin pour faire évoluer notre plateforme de banque d'affaires native en matière d'IA. Alors que d'autres centres financiers adaptent l'IA à des systèmes existants, Abu Dabi construit l'avenir à partir de principes fondamentaux. »

Construire un écosystème de richesse et d'innovation natif de l'IA

Mondevo Group opère à travers trois piliers complémentaires :

Mondevo Wealth - Préservation et gestion de patrimoine privé basé en Suisse et alimenté par l'IA

Mondevo Ventures - Investissements dans des entreprises autochtones dans tous les secteurs d'expertise

MondeVita - Investissements dans le luxe et l'art de vivre

Ces entités sont soutenues par le centre technologique interne du groupe à Singapour, où plus de 40 développeurs d'IA ont créé des modèles personnalisés de langage étendu, des systèmes d'optimisation de portefeuille en temps réel et des capacités d'analyse automatisée des flux de transactions qui redéfinissent la façon dont les family offices accèdent aux marchés privés.

Alignement sur la vision nationale

Cette incorporation s'inscrit parfaitement dans la vision d'Abou Dabi, qui souhaite se positionner comme un centre mondial de croissance économique axée sur l'innovation. La stratégie numérique 2025-2027 de l'émirat, qui vise à créer un gouvernement natif de l'IA et à déployer des solutions de pointe dans tous les secteurs, constitue l'environnement idéal pour les plans d'expansion ambitieux de Mondevo Group.

‍ A propos de Mondevo Group

Mondevo Group est un écosystème de richesse et d'innovation natif de l'IA au service des family offices mondiaux. Le groupe opère par le biais de ses trois piliers distincts : Mondevo Wealth, Mondevo Ventures et MondeVita, tout en bénéficiant du soutien de son équipe technologique interne à Singapour.

