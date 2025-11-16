Mondevo Group errichtet globalen Hauptsitz im Abu Dhabi Global Market

ABU DHABI, VAE, 16. November 2025 /PRNewswire/ -- Die Mondevo Group, ein KI-basiertes integriertes Vermögens- und Innovationsökosystem für globale Family Offices, gab heute die Einrichtung ihres globalen Hauptsitzes im Abu Dhabi Global Market (ADGM) bekannt. Diese strategische Entscheidung versetzt die Gruppe in die Lage, Abu Dhabis Aufstieg zum weltweit führenden Standort für künstliche Intelligenz, digitale Vermögenswerte und Finanzdienstleistungen der nächsten Generation zu nutzen.

Strategische Überlegungen für Abu Dhabi

Abu Dhabi Global Market

Die Mondevo Group entschied sich aufgrund der innovationsfreundlichen Regulierung, der fortschrittlichen KI-Infrastruktur und der globalen Konnektivität für ADGM. Die Führungsrolle Abu Dhabis bei der digitalen Transformation und sein Engagement für die technologische Entwicklung und Einführung bieten eine ideale Grundlage für die langfristige Vision von Mondevo.

‍AI-First Regierungsvision: Das Emirat hat im Rahmen seiner Digitalstrategie 2025-2027 13 Milliarden AED bereitgestellt, um die weltweit erste vollständig KI-gestützte Regierung zu werden. Mehr als 200 KI-Lösungen werden derzeit in öffentlichen Dienstleistungen implementiert, unterstützt von Institutionen wie der Mohamed bin Zayed University of Artificial Intelligence (MBZUAI) und dem KI-Accelerator Hub71+.

‍Fortschrittliches Rahmenwerk für digitale Vermögenswerte: Das regulatorische Umfeld von ADGM hat klare Rahmenbedingungen für digitale Vermögenswerte, Tokenisierung und Blockchain-Technologien geschaffen, wodurch es sich ideal für die Ambitionen von Mondevo eignet

‍Strategische globale Konnektivität: Die Lage Abu Dhabis als Brücke zwischen Ost und West verschafft der Mondevo Group einen effizienten Zugang zu globalen Family Offices, Staatsfonds und institutionellen Anlegern.

‍Wirtschaftsfreundliches Umfeld: Das Common-Law-System, die Steuereffizienz und die transparente Aufsicht der ADGM bieten eine optimale Basis für innovative Finanzdienstleistungsgruppen.

Führungsperspektive

Hussam Otaibi, Gründer der Mondevo Group, erklärte:

„Das Engagement Abu Dhabis, sich zur KI-Hauptstadt der Welt zu entwickeln, ist nicht theoretischer Natur, sondern operativ. Von einer souveränen Cloud-Infrastruktur bis hin zu fortschrittlichen Vorschriften für digitale Vermögenswerte hat das Emirat genau das Ökosystem geschaffen, das wir benötigen, um unsere KI-native Merchant-Banking-Plattform zu skalieren. Während andere Finanzzentren KI nachträglich in bestehende Systeme integrieren, baut Abu Dhabi die Zukunft von Grund auf neu auf."

Aufbau eines KI-basierten Ökosystems für Vermögensverwaltung und Innovation

Die Mondevo Group stützt sich auf drei sich ergänzende Säulen:

Mondevo Wealth - KI-gestützte private Vermögenssicherung und -verwaltung mit Sitz in der Schweiz

Mondevo Ventures - Investitionen in KI-native Unternehmen aus verschiedenen Fachbereichen

MondeVita - Luxus- und Lifestyle-Investitionen

Unterstützt werden diese durch den hauseigenen Technologie-Hub der Gruppe in Singapur, wo mehr als 40 KI-Entwickler maßgeschneiderte große Sprachmodelle, Echtzeit-Portfoliooptimierungssysteme und automatisierte Deal-Flow-Analysefunktionen entwickelt haben, die den Zugang von Family Offices zu privaten Märkten neu definieren.

Abgestimmt auf die nationale Vision

Die Gründung passt perfekt zu Abu Dhabis Vision, sich als globaler Knotenpunkt für innovationsgetriebenes Wirtschaftswachstum zu positionieren. Die Digitalstrategie 2025–2027 des Emirats, die darauf abzielt, eine KI-native Regierung zu schaffen und in allen Sektoren modernste Lösungen einzusetzen, bietet das ideale Umfeld für die ehrgeizigen Expansionspläne der Mondevo Group.

‍ Informationen zur Mondevo Group

Die Mondevo Group ist ein KI-natives Vermögens- und Innovations-Ökosystem für globale Family Offices. Die Gruppe operiert auf der Grundlage ihrer drei Säulen: Mondevo Wealth, Mondevo Ventures und MondeVita. Unterstützt wird das Unternehmen von seinem eigenen Technologieteam in Singapur.

