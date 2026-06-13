Seaspan تتسلّم أول ناقلة سيارات وشاحنات ثنائية الوقود تعمل بالغاز الطبيعي المسال بسعة 10,800 وحدة مكافئة للسيارات

سنغافورة، 13 يونيو 2026 /PRNewswire/ -- يسرّ Seaspan Corporation ("Seaspan")، مالك ومشغّل مستقل رائد للأصول البحرية، أن تعلن انطلاق السفينة Glovis Lighthouse، وهي أول سفينة في سلسلة سفنها الجديدة قيد البناء من ناقلات السيارات والشاحنات ثنائية الوقود العاملة بالغاز الطبيعي المسال بسعة 10,800 وحدة مكافئة للسيارات، في رحلتها الأولى.

تُعدّ Glovis Lighthouse واحدة من عدد محدود من السفن على مستوى العالم التي تتجاوز سعتها 10,000 وحدة مكافئة للسيارات، وتمثل أكبر فئة من ناقلات السيارات المتاحة حتى الآن. تجسّد السفينة التزام الشركة بتقديم سفن من الجيل التالي تجمع بين الحجم والكفاءة وقدرات وقود جاهزة للمستقبل.

وقد طُوّرت السفينة بالتعاون مع هيونداي جلوفيس، وهي شركة عالمية رائدة في الخدمات اللوجستية للسيارات، وتضم 14 سطحًا، منها أربعة أسطح قابلة للرفع، إلى جانب أنظمة منحدرات قابلة للرفع تعزز مرونة الشحنات وترفع السعة وتساعد على خفض كثافة الانبعاثات لكل مركبة يتم نقلها.

تعمل Glovis Lighthouse بنظام دفع ثنائي الوقود يعمل بالغاز الطبيعي المسال، ومن المتوقع أن تخفض انبعاثات الكربون بنحو 24% مقارنة بأنواع الوقود التقليدية. يتجاوز أداء كفاءة الطاقة فيها المعايير التنظيمية الحالية بفارق كبير. كما زُوّدت السفينة بأنظمة المحرك والوقود من الجيل التالي، إلى جانب مولد عمود الرفاص، بما يعزز الكفاءة الإجمالية ويساعد على الحد من انزلاق الميثان، ما يضعها ضمن أكثر ناقلات السيارات والشاحنات تقدمًا من الناحية البيئية العاملة حاليًا.

السفينة جاهزة للميثانول والأمونيا، بما يدعم استراتيجيات خفض الانبعاثات على المدى الطويل عبر أنواع الوقود البديلة مع ازدياد توافرها.

«يمثل تسلّم Glovis Lighthouse لحظة فارقة بالنسبة إلى Seaspan ودليلًا واضحًا على قدرتنا على تقديم أصول عالمية المستوى على نطاق واسع»، قال Bing Chen، رئيس مجلس الإدارة ورئيس الشركة ومديرها التنفيذي في Seaspan. «ترسي هذه السفينة معيارًا جديدًا في سوق ناقلات السيارات والشاحنات، إذ تجمع بين الحجم والكفاءة والجاهزية لانتقال الوقود بما يساعد عملاءنا على قيادة المرحلة التالية من الخدمات اللوجستية للسيارات».

وقد سُلّمت Glovis Lighthouse إلى هيونداي جلوفيس بموجب عقد إيجار زمني طويل الأجل، ويعكس ذلك تركيز Seaspan على شراكات مع العملاء تجمع بين الابتكار التقني وتوظيف الأصول على المدى الطويل بصورة موثوقة.

«من خلال الجمع بين الحجم ومرونة الشحنات والجاهزية لانتقال الوقود، تتمتع هذه السلسلة بمقومات قوية تؤهلها لدعم التطور طويل الأجل لسلاسل الإمداد العالمية لقطاع السيارات»، قال Kun Li، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في Seaspan.

نبذة عن Seaspan Corporation Pte. Ltd.

Seaspan هي المالك والمشغّل الرائد عالميًا في مجال الأصول البحرية، وتركّز على عقود إيجار طويلة الأجل بأسعار ثابتة مع أبرز خطوط الشحن في العالم. في 31 مارس 2026، كان الأسطول التشغيلي لـ Seaspan يتألف من 247 سفينة، مع احتساب السفن الجديدة قيد البناء غير المسلّمة بعد على أساس افتراضي، بما في ذلك ناقلتان من ناقلات الإيثان العملاقة جدًا وأربع سفن ذات فتحات مفتوحة مزودة برافعات جسرية جرى التعاقد عليها في أبريل 2026، وتبلغ السعة الإجمالية للأسطول نحو 2.5 مليون وحدة مكافئة لعشرين قدمًا عند التسليم الكامل.

للتواصل: Cailey Murphy، رئيسة الاتصالات المؤسسية، Seaspan Corporation Pte. Ltd.، [email protected]