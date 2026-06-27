Seaspan تُصدر تقرير الاستدامة لعام 2025، مسلطةً الضوء على استمرار التقدم في إزالة الكربون والسلامة والحوكمة

سنغافورة, 27 يونيو 2026 /PRNewswire/ -- يسرّ Seaspan Corporation Pte. Ltd. (Seaspan)، المالك والمشغل المستقل الرائد للأصول البحرية، أن تعلن إصدار تقرير الاستدامة لعام 2025، الذي يوجز أداء الشركة وتقدمها في أولوياتها البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG).

يوفّر التقرير نظرة شاملة على أنشطة Seaspan في الفترة من 1 يناير 2025 إلى 31 ديسمبر 2025، بما في ذلك أوجه التقدم في إزالة الكربون، وأداء السلامة، وتطوير القوى العاملة، وممارسات الحوكمة.

«في عام اتسم بمستويات غير مسبوقة من عدم اليقين الجيوسياسي، والتعقيد التنظيمي، والتغير التكنولوجي المتسارع، حافظنا في Seaspan على تركيزنا على تنفيذ أهدافنا وتحقيق القيمة المستدامة»، قال Bing Chen، رئيس مجلس الإدارة والرئيس والرئيس التنفيذي. وأضاف: «نواصل دعم المبادئ العشرة للاتفاق العالمي للأمم المتحدة، ونحرز تقدماً ملموساً في مسار إزالة الكربون، مع الحفاظ في الوقت نفسه على التزام راسخ بتحسين السلامة، وتنمية الكوادر، ودفع التميز التشغيلي قدماً».

أبرز إنجازات عام 2025

التقدم في إزالة الكربون: بالتعاون مع العملاء، مواصلة الاستثمار في كفاءة السفن وتوسيع الأسطول ثنائي الوقود، بدعم من تعزيز أنظمة البيانات وإعداد التقارير لتلبية المتطلبات التنظيمية المتطورة.

أداء السلامة: تحقيق نتائج قوية بدعم من التدريب الموجّه، والمساءلة الواضحة، وثقافة تمكّن الموظفين من إعطاء الأولوية للعمليات الآمنة.

الأفراد والثقافة: التركيز المستمر على رفاهية الموظفين، والاحتفاظ بالموظفين، والتنوع، بما في ذلك مبادرات لدعم البحارة من النساء والجيل القادم من المتخصصين في القطاع البحري.

الحوكمة والامتثال: تعزيز التركيز على السلوك الأخلاقي، والأمن السيبراني، والعناية الواجبة في سلسلة التوريد، بما يعزز إطار الحوكمة الراسخ.

تظل الاستدامة محوراً أساسياً في استراتيجية Seaspan طويلة المدى، ومترسخة في كيفية تشغيل الشركة لأصولها، ودعمها لكوادرها، وشراكتها مع العملاء لتقديم خدمات بحرية شاملة لكامل دورة الحياة تتسم بالسلامة والموثوقية والكفاءة الاقتصادية.

تلتزم Seaspan بتحقيق أهداف الاستدامة طويلة المدى من خلال مواصلة الاستثمار والابتكار والتعاون على مستوى القطاع.

يمكن تنزيل تقرير الاستدامة الكامل لعام 2025 على الرابط: https://www.seaspancorp.com/esg

نبذة عن .Seaspan Corporation Pte. Ltd

تُعد Seaspan المالك والمشغل الرائد عالمياً للأصول البحرية، مع تركيزها على تقديم عقود إيجار طويلة المدى بأسعار ثابتة لأبرز شركات الشحن في العالم. اعتباراً من 31 مارس 2026، كان الأسطول العامل لدى Seaspan يتألف من 247 سفينة، على أساس افتراضي (Pro Forma) يشمل السفن الجديدة قيد الإنشاء غير المسلّمة، بما في ذلك سفينتان من ناقلات الإيثان العملاقة (VLEC) وأربع سفن مفتوحة العنابر مزودة برافعة جسرية متحركة (OHGC) جرى التعاقد عليها في أبريل 2026، مع سعة أسطول إجمالية تبلغ نحو 2.5 مليون وحدة معادلة لعشرين قدماً (TEU) عند اكتمال التسليم.