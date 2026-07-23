STARTRADER تضيف خمسة وثمانين عقد فروقات على الأسهم الأميركية للتداول على مدار الساعة، خمسة و سبعة أيام أسبوعياً

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 23 يوليو / تموز 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت STARTRADER اليوم إطلاق اثنين وأربعين عقد فروقات جديداً على الأسهم الأميركية، متاحاً للتداول على مدار أربع وعشرين ساعة، خمسة أيام في الأسبوع. كما أكدت إضافة ثلاثة وأربعين عقداً جديداً متاحاً للتداول على مدار أربع وعشرين ساعة، سبعة أيام في الأسبوع، اعتباراً من 27 يوليو 2026، لتوسّع بذلك عروضها بخمسة وثمانين أداة مالية جديدة مرتبطة بأسهم أميركية واسعة التداول.

STARTRADER Introduces 24/7 US Stock CFDs Across NVIDIA, Apple, Meta, and Leading Global Equities

وتشمل مجموعة العقود المتاحة للتداول خمسة أيام في الأسبوع شركات من قطاعات التكنولوجيا والطاقة والرعاية الصحية والخدمات المالية والصناعات، من بينها Boeing وSpaceX وMastercard وPalo Alto Networks، ضمن مجالات بارزة تشمل تحديث القدرات الدفاعية، والأمن السيبراني، والابتكار في قطاعي الطيران والفضاء.

واعتباراً من 27 يوليو 2026، ستتيح STARTRADER ثلاثة وأربعين عقد فروقات جديداً على الأسهم المتاحة للتداول على مدار أربع وعشرين ساعة، سبعة أيام في الأسبوع، بما يمنح العملاء مرونة أكبر للتداول خارج مواعيد عمل البورصات المعتادة. وستتوفر هذه الأدوات من الاثنين إلى الأحد، من الساعة 00:00 إلى 24:00، وفق توقيت المنصة (GMT+3).

وتشمل المجموعة عقود فروقات على عدد من أبرز شركات الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات، مثل NVIDIA وApple وMicrosoft وAMD، إلى جانب شركات الاقتصاد الرقمي والمنصات، ومنها Meta وAlphabet وAmazon وPalantir. كما تضم أسماء رئيسية في القطاع المالي، مثل JPMorgan وVisa، وشركات تنشط في قطاعات ناشئة، من بينها Tesla وCircle Internet Group وAST SpaceMobile.

ومع ازدياد تأثير الأخبار والأحداث التي تقع خارج ساعات التداول التقليدية، أصبحت مرونة التداول في تلك الأوقات أكثر أهمية للعملاء. وقد صممت STARTRADER هذه الإضافة لتواكب وتيرة الأسواق العالمية، وتمنح المتداولين في مختلف المناطق الزمنية قدرة أكبر على متابعة السوق والتفاعل مع تطوراتها.

وقال بيتر كارستن، الرئيس التنفيذي لشركة STARTRADER:

«يتابع عملاؤنا الأسواق من مناطق زمنية مختلفة، ويتخذون قراراتهم خلال عطلات نهاية الأسبوع، وقد تصلهم الأخبار المؤثرة في منتصف الليل. وقد صُمم هذا الإطلاق استجابةً لهذا الواقع، ليمنح جميع العملاء فرصاً متكافئة للوصول إلى الأسواق، أينما كانوا وفي أي وقت.»

ومع استمرار نمو قاعدة عملائها عالمياً، تواصل STARTRADER توسيع مجموعة منتجاتها وتطويرها، لتمنح العملاء وصولاً أوسع وأكثر مرونة إلى الأسواق والأدوات التي يرغبون في تداولها.

ينطوي تداول عقود الفروقات على مخاطر كبيرة قد تؤدي إلى خسارة الأموال، وقد لا يكون مناسباً لجميع المستثمرين. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر قبل بدء التداول.

نبذة عن STARTRADER

STARTRADER هي شركة وساطة عالمية متعددة الأصول، تتيح للعملاء الأفراد والشركاء من المؤسسات الوصول إلى الأسواق العالمية عبر مجموعة من المنصات، تشمل MetaTrader، ,STARTRADER APP و STAR Copy.

وتخضع الشركة للتنظيم في خمس ولايات قضائية من خلال CMA وASIC وFSCA وFSA وFSC، وتجمع بين الحوكمة القوية ونهج يضع العميل في صميم أعمالها، مع التزامها بخدمة العملاء الأفراد والشركاء وفق أعلى معايير الشفافية والموثوقية والنمو طويل الأمد.