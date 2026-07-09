مبادرة STARCARES تتعاون مع B-LEAD 2026 لإعداد الجيل القادم من قادة الأعمال في فيتنام

شراكة استراتيجية تدعم أكثر من 1,500 طالب من 50 جامعة، وتجسد التزام STARCARES بتنمية القيادات الشابة من خلال تجارب عملية تحاكي واقع الأعمال.

هو تشي منه، فيتنام, 8 يوليو / تموز 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت STARCARES، مبادرة المسؤولية المجتمعية التابعة لشركة STARTRADER، والمعروفة سابقًا باسم STAR Foundation، عن شراكة استراتيجية مع B-LEAD 2026، إحدى أبرز مسابقات محاكاة برامج إعداد القيادات الإدارية في فيتنام، في خطوة تؤكد التزامها المستمر بتمكين الشباب، وتنمية مهارات القيادة، وإعداد جيل قادر على قيادة مستقبل الأعمال.

STARCARES Partners with B-LEAD 2026 to Empower Vietnam's Next Generation of Business Leaders STARCARES Partners with B-LEAD 2026 to Empower Vietnam's Next Generation of Business Leaders STARCARES Partners with B-LEAD 2026 to Empower Vietnam's Next Generation of Business Leaders

وتأتي هذه الشراكة ضمن رؤية طويلة الأمد تتبناها STARCARES للاستثمار في الكفاءات الشابة، حيث يجمع برنامج B-LEAD 2026 أكثر من 3,000 طالب وطالبة من الطامحين إلى بناء مسيرة مهنية في عالم الأعمال، عبر أربع مراحل تنافسية، وصولًا إلى النهائيات التي تضم نحو 300 مشارك، فيما يوفر تجارب عملية لأكثر من 1,500 طالب يمثلون أكثر من 50 جامعة في مختلف أنحاء فيتنام.

وتمنح المبادرة المشاركين فرصة لتجاوز حدود التعليم الأكاديمي، من خلال خوض تحديات تحاكي بيئة الأعمال الواقعية، بما يسهم في تطوير التفكير الاستراتيجي، وتعزيز مهارات القيادة والعمل الجماعي، وتنمية القدرة على اتخاذ القرار في مواقف عملية. ويمثل البرنامج استثمارًا في بناء كوادر تمتلك المعرفة والخبرة والثقة اللازمة لإحداث أثر إيجابي ومستدام في مجتمعاتها.

وقال بيتر كارستن، الرئيس التنفيذي لشركة STARTRADER:

«تبدأ القيادة الحقيقية عندما يمتلك الشباب الفرصة لتجاوز حدود القاعات الدراسية وتحويل المعرفة إلى أثر ملموس. ومن خلال شراكتنا مع B-LEAD 2026، نفخر بالمساهمة في إطلاق إمكانات الجيل القادم من قادة الأعمال في فيتنام، ودعم رحلتهم نحو صناعة مستقبل أكثر ابتكارًا وتأثيرًا.»

كما تمثل هذه الشراكة محطة جديدة ضمن استراتيجية STARCARES للمسؤولية المجتمعية في فيتنام، والتي ترتكز على بناء أثر طويل الأمد في المجتمعات المحلية. وانطلاقًا من رؤيتها «نجم ينشر الأمل ويقدّم الرعاية»، تواصل STARCARES إطلاق مبادرات تُعنى بالتعليم، وتنمية الشباب، ودعم المجتمعات، عبر توفير فرص حقيقية للتعلم والتطوير تتجاوز حدود الفصول الدراسية وتمتد إلى الحياة العملية.

ومع توسع حضورها في فيتنام، تؤكد STARCARES من خلال شراكاتها مع مؤسسات تعليمية وتنموية رائدة التزامها بتمكين الشباب، وتزويدهم بالمهارات والثقة والفرص التي تؤهلهم للمساهمة في بناء اقتصاد أكثر ابتكارًا ومجتمع أكثر استدامة.

نبذة عن STARTRADER

تُعد STARTRADER وسيطًا عالميًا متعدد الأصول، يتيح للأفراد والشركاء المؤسسيين الوصول إلى الأسواق المالية العالمية عبر مجموعة من المنصات المتطورة، تشمل MetaTrader وSTAR-APP وSTAR-COPY.

وتخضع الشركة لتنظيم خمس جهات رقابية هي CMA وASIC وFSCA وFSA وFSC، وتعتمد نهجًا يضع العميل في صميم أعمالها، مدعومًا بأعلى معايير الحوكمة والشفافية والموثوقية، انسجامًا مع رؤيتها «نبني على الثقة... ونقود مسار النمو» والتزامها بتحقيق نمو مستدام لعملائها وشركائها.