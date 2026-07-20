STARTRADER تطلق مشروعاً لتجديد ملعب لكرة السلة يستفيد منه نحو 20 ألف طالب في مدينة دافاو بالفلبين

يمثّل المشروع أحدث استثمارات STARCARES في مجال المسؤولية الاجتماعية، والهادفة إلى توفير مرافق رياضية متاحة للمدارس والمجتمعات المحلية.

مدينة دافاو، الفلبين – 20 يوليو 2026

أطلقت STARTRADER رسمياً مشروع ترميم ملعب كرة السلة في مدرسة كوميونال الابتدائية بمنطقة بوهانغين في مدينة دافاو، خلال حفل أُقيم في الموقع إيذاناً ببدء أعمال الترميم.

ومن المتوقع أن يستفيد من الملعب بعد اكتمال أعمال الترميم نحو 20 ألف شخص من الطلاب والكوادر المدرسية وأولياء الأمور وسكان المنطقة. ويشمل ذلك نحو 2,000 طالب، و72 من موظفي المدرسة، و1,600 من أولياء الأمور، وما يقارب 16 ألفاً من سكان بارانغاي كوميونال.

STARTRADER Breaks Ground on Basketball Court Revamp Benefiting around 20,000 Students in Davao City, Philippines STARTRADER Breaks Ground on Basketball Court Revamp Benefiting around 20,000 Students in Davao City, Philippines STARTRADER Breaks Ground on Basketball Court Revamp Benefiting around 20,000 Students in Davao City, Philippines

بعد ترميمه، سيخدم الملعب مدرسة كوميونال الابتدائية وسكان بارانغاي كوميونال. وسيستخدمه الطلاب في حصص التربية البدنية، والتجمعات المدرسية، والأنشطة الرياضية المنظمة، كما سيتيح لأهالي المنطقة مكاناً لممارسة الرياضة وإقامة الفعاليات المجتمعية.

وتحظى كرة السلة بشعبية واسعة في الفلبين، ما يجعل الملعب مساحة مهمة تجمع الطلاب والسكان وتلبي احتياجاتهم الرياضية والمجتمعية.

تواصل STARCARES توسيع جهودها لدعم الشباب في مختلف أنحاء العالم من خلال إنشاء مرافق رياضية تخدم المجتمعات المحلية. وبعد نجاح مشاريع ترميم ملاعب كرة السلة في فيتنام وتايلاند، تصل هذه المبادرة إلى الفلبين، لتمنح الشباب مساحة لممارسة الرياضة والتعلّم وتنمية قدراتهم.

"إطلاق هذا المشروع ليس سوى البداية. فمن خلال STARCARES، نعمل على إحداث أثر حقيقي ومستدام، وسيمنح هذا الملعب آلافاً من الطلاب وسكان منطقة بوهانغين مكاناً آمناً وموثوقاً لممارسة الرياضة والتجمّع سوياً لسنواتٍ قادمة."

بيتر كارستن، الرئيس التنفيذي لشركة STARTRADER

"نترقب اكتمال هذا المشروع بحماس كبير، إذ سيوفر لطلابنا مكاناً آمناً لممارسة الأنشطة التي تساعدهم على النمو بشكل أفضل وتعزّز ثقتهم بأنفسهم. هذا بالإضافة إلى أن المشروع سيجمع أفراد المجتمع خلال عطلات نهاية الأسبوع. ونتقدم بجزيل الشكر إلى STARTRADER وSTARCARES على هذه المبادرة."

نيلسون سيبي لوبغوبان جونيور، مدير مدرسة كوميونال الابتدائية

وتستعد STARCARES لنقل مبادرة ترميم ملاعب كرة السلة إلى مدن جديدة حول العالم، وستكون لاغوس في نيجيريا المحطة المقبلة. ومن خلال هذه المشاريع، توفر STARCARES ملاعب آمنة للجميع، تمنح الشباب فرصة لممارسة الرياضة وتنمية مهاراتهم، وتساعد على تعزيز التواصل داخل المجتمع.

نبذة عن STARTRADER

STARTRADER هي شركة وساطة عالمية متعددة الأصول، تتيح لعملائها الأفراد وشركائها من المؤسسات الوصول إلى الأسواق العالمية من خلال مجموعة من المنصات، تشمل MetaTrader وSTAR-APP وSTAR-COPY.

وتخضع STARTRADER للرقابة في خمس ولايات قضائية هي: CMA وASIC وFSCA وFSA وFSC. كما تجمع بين الحوكمة القوية والحرص على وضع العملاء في مقدمة أولوياتها، وتقدّم خدماتها للعملاء الأفراد والشركاء على أساس من الشفافية والموثوقية، مع التركيز على بناء علاقات طويلة الأمد ودعم النمو المستدام.