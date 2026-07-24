STARTRADER تطلق عقد الفروقات SKHY بالتزامن مع إدراج SK Hynix في السوق الأميركية، وتتيح لعملائها الوصول المبكر إلى إحدى أبرز شركات ذاكرة الذكاء الاصطناعي

يمنح عقد الفروقات SKHY العملاء فرصة الوصول المباشر إلى إحدى الشركات الرئيسية المورّدة للذاكرة عالية النطاق الترددي، التي تؤدي دوراً محورياً في نمو سوق تقنيات الذكاء الاصطناعي.

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 24 يوليو / تموز 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت STARTRADER اليوم إطلاق عقد فروقات على سهم شركة SK Hynix Inc. بالرمز SKHY ضمن منصتها للتداول، وقد بات متاحاً اعتباراً من 22 يوليو 2026. وجاءت هذه الخطوة سريعاً عقب إدراج الشركة مؤخراً في السوق الأميركية، في طرح جمع نحو 26.5 مليار دولار أميركي، بما يتيح لعملاء STARTRADER الوصول إلى السهم منذ مراحله الأولى في السوق.

STARTRADER Launches SKHY as SK Hynix Makes Its US Market Debut, Giving Clients Timely Access to a Key AI Memory Name

وتجسّد هذه الخطوة الطريقة التي تتعامل بها STARTRADER مع الفرص الجديدة في السوق. فعندما تدخل شركة بارزة إلى السوق الأميركية وتبدأ في جذب اهتمام المؤسسات الاستثمارية، تسارع STARTRADER إلى إضافتها حتى يتمكن عملاؤها من الوصول إليها سريعاً. وبالنظر إلى دور SK Hynix المحوري في سلسلة توريد ذاكرة الذكاء الاصطناعي، حرصت STARTRADER على إتاحة الوصول إلى سهمها فور إدراجه في السوق الأميركية.

وكذلك يعكس هذا القرار نهج STARTRADER في تطوير منتجاتها، القائم على قراءة تحولات السوق مبكراً والاستجابة لها بمرونة. ومع ازدياد حضور الشركات العالمية في الأسواق الأميركية، تواصل الشركة توسيع مجموعة منتجاتها بما يواكب الأسماء والقطاعات التي تكتسب زخماً متزايداً لدى المستثمرين حول العالم.

وقال بيتر كارستن، الرئيس التنفيذي لشركة STARTRADER:

«يدرك عملاؤنا الذين يتابعون تطورات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي أن نمو هذا القطاع يعتمد على سلسلة متكاملة من التقنيات، وفي مقدمتها الذاكرة عالية النطاق الترددي التي تتيح تشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع. ومع إدراج SK Hynix في السوق الأميركية، كان من المهم أن نتيح لعملائنا الوصول إليها مبكراً، وهذا هو النهج الذي سنواصل اتباعه عند ظهور فرص جديدة تهمهم».

ويُضاف عقد الفروقات SKHY إلى مجموعة منتجات STARTRADER، ليمنح العملاء إمكانية الوصول إلى واحدة من أبرز الشركات المرتبطة بنمو قطاع الذكاء الاصطناعي، ومتابعة التحولات التي تشهدها الأسواق العالمية والقطاعات الأكثر تأثيراً فيها.

ينطوي تداول عقود الفروقات على مخاطر كبيرة قد تؤدي إلى خسارة الأموال، وقد لا يكون مناسباً لجميع المستثمرين. يُرجى التأكد من فهم المخاطر المرتبطة بالتداول بشكل كامل قبل البدء.

نبذة عن STARTRADER

STARTRADER هي شركة وساطة عالمية متعددة الأصول، تتيح لعملاء التجزئة والشركاء من المؤسسات الوصول إلى الأسواق العالمية من خلال مجموعة من المنصات، بما فيها MetaTrader وSTARTRADER APP وSTAR Copy.

وتخضع STARTRADER لرقابة خمس جهات تنظيمية هي هيئة أسواق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة (CMA)، وهيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC)، وهيئة سلوك القطاع المالي في جنوب أفريقيا (FSCA)، وهيئة الخدمات المالية في سيشل (FSA)، ولجنة الخدمات المالية في موريشيوس (FSC).

وتجمع الشركة بين أطر حوكمة قوية ونهج يضع العميل في صميم أعمالها، وتخدم كلاً من عملاء التجزئة والشركاء، مع التزام مستمر بالشفافية والموثوقية والنمو طويل الأجل.