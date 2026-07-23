STARTRADER Ra Mắt SKHY Ngay Sau Khi SK Hynix Niêm Yết Tại Mỹ, Mang Đến Cơ Hội Tiếp Cận Kịp Thời Với Cổ Phiếu AI Hàng Đầu

SKHY mang đến cho khách hàng cơ hội tiếp cận trực tiếp với một trong những nhà cung cấp bộ nhớ băng thông cao (HBM) chủ chốt, đóng vai trò quan trọng trong hệ sinh thái hạ tầng AI.

DUBAI, UAE , ngày 23 tháng 7 năm 2026 /PRNewswire/ -- STARTRADER hôm nay công bố ra mắt CFD Cổ phiếu Mỹ SK Hynix Inc. (SKHY) trên nền tảng giao dịch, có hiệu lực từ ngày 22 tháng 7 năm 2026. Ngay sau khi SK Hynix chính thức niêm yết tại thị trường Mỹ và huy động khoảng 26,5 tỷ USD, STARTRADER đã nhanh chóng đưa sản phẩm vào danh mục giao dịch, giúp khách hàng tiếp cận cơ hội đầu tư ngay từ giai đoạn đầu.

STARTRADER Launches SKHY as SK Hynix Makes Its US Market Debut, Giving Clients Timely Access to a Key AI Memory Name

Đây chính là định hướng mà STARTRADER theo đuổi trong chiến lược phát triển sản phẩm. Khi những doanh nghiệp có tầm ảnh hưởng toàn cầu gia nhập thị trường Mỹ và bắt đầu thu hút sự quan tâm từ các nhà đầu tư tổ chức, STARTRADER chủ động mang đến cơ hội tiếp cận cho khách hàng vào đúng thời điểm thị trường quan tâm nhất. Với vai trò quan trọng của SK Hynix trong chuỗi cung ứng bộ nhớ phục vụ AI, việc niêm yết tại Mỹ là một cột mốc đáng chú ý.

Quyết định này phản ánh triết lý phát triển sản phẩm dựa trên sự chủ động đón đầu xu hướng. Trong bối cảnh ranh giới giữa cổ phiếu toàn cầu và cổ phiếu niêm yết tại Mỹ ngày càng thu hẹp, STARTRADER định vị mình là cầu nối giúp khách hàng tiếp cận những doanh nghiệp đang nhận được sự quan tâm ngày càng lớn từ cộng đồng đầu tư quốc tế, đồng thời giao dịch với sự tự tin và góc nhìn toàn diện hơn.

"Những nhà đầu tư theo dõi xu hướng phát triển hạ tầng AI đều hiểu rằng cơ hội không chỉ nằm ở các công ty phát triển AI, mà còn trải dài trên toàn bộ chuỗi cung ứng, bao gồm các doanh nghiệp cung cấp bộ nhớ và băng thông – nền tảng cho các mô hình AI quy mô lớn. Việc SK Hynix niêm yết tại Mỹ là thời điểm thích hợp để chúng tôi hành động, và việc mang đến cơ hội sớm cho khách hàng sẽ luôn là định hướng mà STARTRADER theo đuổi."

Peter Karsten - Giám đốc điều hành STARTRADER

SKHY là sản phẩm mới nhất được bổ sung vào danh mục giao dịch của STARTRADER, tiếp tục khẳng định cam kết kết nối khách hàng với những doanh nghiệp và lĩnh vực đang định hình giai đoạn phát triển tiếp theo của thị trường tài chính toàn cầu, đồng thời mang đến danh mục sản phẩm đa dạng để nắm bắt các xu hướng đầu tư dài hạn ngay từ khi hình thành.

Cảnh báo rủi ro: Giao dịch CFD tiềm ẩn rủi ro thua lỗ đáng kể và có thể không phù hợp với tất cả nhà đầu tư. Vui lòng đảm bảo Quý Khách hàng đã hiểu rõ các rủi ro trước khi tham gia giao dịch.

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Được cấp phép và quản lý tại 5 khu vực pháp lý (CMA, ASIC, FSCA, FSA và FSC), STARTRADER kết hợp nền tảng quản trị vững chắc với triết lý lấy khách hàng làm trọng tâm, cam kết mang đến sự minh bạch, đáng tin cậy và tăng trưởng bền vững cho cả khách hàng cá nhân lẫn đối tác.

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