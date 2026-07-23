STARTRADER、SKハイニックス（SKHY）の米国株式CFDの提供を開始 ー AIメモリー市場を支える主要企業への取引機会を提供

SKHYは、AI市場の成長を支える高帯域幅メモリー（HBM）の主要サプライヤーであるSKハイニックスへの投資機会を提供します。

ドバイ、アラブ首長国連邦 , 2026年7月23日 /PRNewswire/ -- STARTRADERは、取引プラットフォームにおいて、SKハイニックス（SKHY）の米国株式CFDの取扱いを開始したことを発表しました。提供開始日は2026年7月22日です。

SKハイニックスは、約265億米ドルを調達した米国市場への上場を実施しました。STARTRADERはこの動きを受け、クライアントが早期に同銘柄を取引できるよう、迅速に商品提供を開始しました。

STARTRADER Launches SKHY as SK Hynix Makes Its US Market Debut, Giving Clients Timely Access to a Key AI Memory Name

STARTRADERは、市場で注目を集める企業や投資テーマに対応した商品提供を重視しています。主要企業が米国市場へ参入し、投資家からの関心が高まる局面において、クライアントが適切なタイミングで取引機会を得られるよう取り組んでいます。

AIメモリー分野で重要な役割を担うSKハイニックスの米国市場参入は、世界の投資家から注目される機会となっています。

今回のSKHYの提供開始は、グローバル市場と米国市場のつながりが強まる中で、世界の投資家が注目する銘柄へのアクセスを提供するというSTARTRADERの商品戦略に基づくものです。STARTRADERは、クライアントが市場動向を踏まえながら取引判断を行えるよう、幅広い商品ラインアップの拡充を進めています。

「AIインフラ市場の成長に注目する投資家にとって、その機会はAIモデルや半導体だけでなく、大規模なAI処理を支えるメモリーや帯域幅など、サプライチェーン全体に広がっています。SKハイニックスの米国市場上場は、クライアントに取引機会を提供する適切なタイミングでした。今後も、重要な市場機会に迅速に対応し、クライアントへアクセスを提供していきます。」 Peter Karsten（ピーター・カーステン）

STARTRADER 最高経営責任者（CEO）

SKHYは、世界市場の成長を支える企業や産業分野へのアクセスを提供するSTARTRADERの商品ラインアップに新たに加わりました。STARTRADERは今後も、市場の変化や長期的な投資テーマに対応した商品提供を進めてまいります。

CFD取引には大きな損失リスクが伴い、すべての投資家に適しているとは限りません。取引を開始する前に、リスクを十分にご理解ください。

STARTRADERについて

STARTRADERは、個人投資家および機関投資家向けに、世界各国の金融市場へのアクセスを提供するマルチアセットブローカーです。MetaTrader、STAR-APP、STAR-COPYなどの取引プラットフォームを通じて、さまざまな金融商品の取引環境を提供しています。

CMA、ASIC、FSCA、FSA、FSCの5つの管轄区域で規制を受けるSTARTRADERは、透明性、信頼性、長期的な成長を重視し、個人投資家およびパートナーに向けたサービスを展開しています。

SOURCE STARTRADER