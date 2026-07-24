STARTRADER द्वारा SKHY लॉन्च करने के साथ-साथ SK Hynix ने US मार्केट में अपनी शुरुआत की है, जिससे ग्राहकों को एक प्रमुख AI मेमोरी नाम तक समय पर पहुंच प्राप्त होगी

SKHY अपने ग्राहकों को AI एक्सिलरेशन मार्केट के केंद्र में स्थित हाई-बैंडविड्थ मेमोरी के एक प्रमुख सप्लायर से सीधा संपर्क प्रदान करता है।

दुबई, UAE, 23 जुलाई, 2026 /PRNewswire/ -- STARTRADER ने आज अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर US Stock CFD के रूप में SK Hynix Inc. (SKHY) के लॉन्च की घोषणा की, जो 22 जुलाई, 2026 से उपलब्ध है। SK Hynix की हाल ही में US लिस्टिंग के बाद, लगभग $26.5 बिलियन जुटाते हुए STARTRADER तेजी से कार्रवाई और ग्राहकों का इस कंपनी के साथ जल्द से जल्द जुड़ना सुनिश्चित कर रहा है।

STARTRADER Launches SKHY as SK Hynix Makes Its US Market Debut, Giving Clients Timely Access to a Key AI Memory Name

यह ठीक उसी प्रकार का अवसर है जिसके इर्द-गिर्द STARTRADER अपनी उत्पाद कार्यनीति का निर्माण करता है। जैसे-जैसे महत्वपूर्ण नाम US मार्केट में प्रवेश करते हैं और संस्थागत ध्यान आकर्षित करना शुरू करते हैं, STARTRADER द्वारा ग्राहकों को सबसे अधिक प्रासंगिक क्षण पर पहुंच प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए निर्णायक कदम उठाए जाते हैं। AI मेमोरी सप्लाई चेन में SK Hynix जैसी प्रतिष्ठित कंपनी के लिए, US में उसका पदार्पण ठीक उसी तरह का अवसर प्रस्तुत करता है।

यह निर्णय पूर्वानुमान पर केंद्रित उत्पाद दर्शन को दर्शाता है। जैसे-जैसे वैश्विक और अमेरिकी-सूचीबद्ध शेयरों के बीच की सीमा कम होती जा रही है, STARTRADER का इरादा उस चौराहे पर लगातार बने रहना, ग्राहकों को वैश्विक निवेश समुदाय द्वारा करीब से नजर रखने वाली कंपनियों से जोड़ना, और आत्मविश्वास तथा संदर्भ दोनों के साथ जुड़ने के लिए आवश्यक पहुंच प्रदान करना है।

"AI इंफ्रास्ट्रक्चर की कहानी पर नजर रखने वाले ग्राहक समझते हैं कि यह अवसर बड़े पैमाने पर AI को संभव बनाने वाली मेमोरी और बैंडविड्थ सहित पूरी सप्लाई चेन में व्याप्त है। SK Hynix के US मार्केट में आने से यह कार्रवाई करने का सही समय बन गया है, और अब अपने ग्राहकों की ओर से जल्द से जल्द कार्रवाई करना ही हमारा भविष्य का लक्ष्य है।"

Peter Karsten, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, STARTRADER

SKHY एक ऐसी उत्पाद श्रृंखला में नवीनतम जुड़ाव है जिसे ग्राहकों को वैश्विक बाजार विकास के अगले चरण को परिभाषित करने वाले नामों और क्षेत्रों से सीधे जोड़े रखने के लिए डिज़ाइन किया गया है, तथा जो संरचनात्मक निवेश विषयों के आकार लेने के साथ-साथ उनसे जुड़ने के लिए व्यापकता और सटीकता प्रदान करता है।

ट्रेडिंग CFDs में नुकसान का काफी जोखिम होता है और सभी निवेशकों के लिए यह उपयुक्त नहीं हो सकता है। कृपया ट्रेडिंग करने से पहले जोखिमों को पूरी तरह से समझ लें।

STARTRADER का परिचय

रिटेल और संस्थागत भागीदारों को मेटाट्रेडर, स्टार-ऐप और स्टार-कॉपी सहित कई प्लेटफार्मों के माध्यम से वैश्विक बाजारों तक पहुंच प्रदान करने वाला, STARTRADER एक वैश्विक मल्टी-एसेट ब्रोकर है। पांच अधिकारक्षेत्रों (CMA, ASIC, FSCA, FSA, और FSC) में नियंत्रित, STARTRADER मजबूत शासन को ग्राहक-प्रथम दृष्टिकोण के साथ जोड़ता है, और पारदर्शिता, विश्वसनीयता और दीर्घकालिक विकास के प्रति प्रतिबद्धता के साथ रिटेल ग्राहकों और भागीदारों दोनों को सेवाएं प्रदान करता है।