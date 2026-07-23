스타트레이더 (STARTRADER), SK하이닉스 미국 시장 데뷔에 맞춰 SKHY 출시 -- 핵심 AI 메모리 종목에 시의적절한 접근 제공

SKHY gives SKHY는 AI 가속 시장의 중심에 있는 핵심 고대역폭 메모리 공급업체에 대한 직접적인 노출을 고객에게 제공합니다.

두바이, UAE, 2026년 7월 23일 /PRNewswire/ -- STARTRADER는 오늘 SK하이닉스(SKHY)를 US Stock CFD로 자사 트레이딩 플랫폼에 출시했다고 발표했습니다. 2026년 7월 22일부터 이용 가능합니다. 약 265억 달러를 조달한 SK하이닉스의 최근 미국 상장에 발맞춰 신속하게 대응함으로써, STARTRADER는 고객이 이 종목에 가장 빠른 시점에 접근할 수 있도록 하고 있습니다.

이는 바로 STARTRADER가 자사의 상품 전략을 구축하는 방식을 보여주는 대표적인 사례입니다. 중요한 종목들이 미국 시장에 진입하며 기관 투자자들의 관심을 끌기 시작할 때, STARTRADER는 가장 의미 있는 시점에 고객이 접근할 수 있도록 신속하게 움직입니다. AI 메모리 공급망에서 SK하이닉스가 차지하는 위상을 고려할 때, 이번 미국 시장 데뷔는 정확히 그런 기회에 해당합니다.

STARTRADER Launches SKHY as SK Hynix Makes Its US Market Debut, Giving Clients Timely Access to a Key AI Memory Name

이번 결정은 선제적 대응에 중점을 둔 상품 철학을 반영합니다. 글로벌 종목과 미국 상장 종목 간의 경계가 점점 좁아지는 가운데, STARTRADER는 이러한 흐름의 교차점에 지속적으로 위치하고자 하며, 글로벌 투자 커뮤니티가 주목하기 시작한 종목들에 고객이 자신감과 맥락을 가지고 접근할 수 있도록 연결하는 역할을 하고자 합니다.

"AI 인프라 스토리를 따라가는 고객들은 이 기회가 대규모 AI를 가능하게 하는 메모리와 대역폭을 포함해 공급망 전체에 걸쳐 있다는 것을 잘 알고 있습니다. SK하이닉스의 미국 시장 진입은 지금이 바로 행동할 시점임을 보여주었고, 고객을 대신해 선제적으로 움직이는 것이 바로 저희가 계속 지키고자 하는 원칙입니다."

— Peter Karsten, STARTRADER 최고경영자(CEO)

SKHY는 글로벌 시장 발전의 다음 단계를 정의하는 종목 및 섹터와 고객을 직접 연결하기 위해 설계된 상품 라인업의 최신 추가 항목으로, 구조적 투자 테마가 형성되는 과정에 폭넓고 정밀하게 접근할 수 있도록 합니다.

CFD 거래는 상당한 손실 위험을 수반하며 모든 투자자에게 적합하지 않을 수 있습니다. 거래 전 위험을 충분히 이해하시기 바랍니다.

스타트레이더소개

스타트레이더는 MetaTrader, STAR-APP, STAR-COPY 등 다양한 플랫폼을 통해 리테일 및 기관 파트너가 글로벌 시장에 접근할 수 있도록 지원하는 글로벌 멀티에셋 브로커입니다. 5개 관할권(CMA, ASIC, FSCA, FSA, FSC)의 규제를 받는 STARTRADER는 투명성, 신뢰성, 장기적 성장에 대한 헌신을 바탕으로 강력한 거버넌스와 고객 중심 접근 방식을 결합하여 리테일 고객과 파트너 모두를 지원하고 있습니다.

SOURCE STARTRADER