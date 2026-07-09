شركة STARTRADER تطلق عقود تداول ما قبل الإدراج لشركتي OpenAI وAnthropic

منتجان جديدان يتيحان للمتداولين التعرض لتحركات اثنتين من أبرز شركات الذكاء الاصطناعي عالميًا قبل إدراجهما المحتمل في الأسواق المالية.

دبي، الإمارات العربية المتحدة

8 يوليو / تموز 2026

/PRNewswire/ -- أعلنت STARTRADER، الوسيط العالمي متعدد الأصول، عن إطلاق منتجين جديدين ضمن عقود الفروقات (CFDs) لما قبل الإدراج، هما OPENAIUSD المرتبط بشركة أوبن اي ايه (OpenAI) وANTHUSD المرتبط بشركة أنثروبيك (Anthropic)، وذلك اعتبارًا من 29 يونيو 2026. ويتيح المنتجان التداول برافعة مالية تصل إلى 5:1، مع إمكانية التداول على مدار الساعة، طوال أيام الأسبوع.

STARTRADER Launches Pre-IPO Trading Products for OpenAI and Anthropic

ويأتي هذا الإطلاق استجابةً للاهتمام المتزايد من المستثمرين والمتداولين بقطاع الذكاء الاصطناعي، ورغبتهم في الوصول إلى الشركات الخاصة التي تستقطب اهتمام الأسواق العالمية قبل طرحها للاكتتاب العام. ومن خلال هذه المنتجات، تمنح STARTRADER عملاءها فرصة التداول على تحركات شركتي OpenAI وAnthropic خلال مرحلة ما قبل الإدراج، بما يتيح لهم الاستفادة من أحد أكثر القطاعات نموًا قبل بدء تداول أسهم هذه الشركات في البورصات التقليدية.

كما يعزز إطلاق المنتجين في الوقت نفسه مكانة STARTRADER بين أوائل الوسطاء الذين يوفرون لعملاء التجزئة والشركاء المؤسسيين إمكانية الوصول إلى عقود تداول مرتبطة بشركات الذكاء الاصطناعي الخاصة، بما يمنحهم مرونة أكبر في بناء رؤيتهم الاستثمارية تجاه هذه الشركات قبل تحولها إلى شركات مدرجة.

ويعكس هذا التوسع التزام STARTRADER بتطوير منتجات تواكب تحولات الأسواق العالمية، وتوفير أدوات استثمارية تمنح المتداولين وصولًا مبكرًا إلى الفرص الناشئة. كما يرسّخ توجه الشركة نحو ربط المحافظ الاستثمارية للأفراد والمؤسسات بأبرز الشركات الخاصة التي تقود الابتكار في الأسواق العالمية.

وقال بيتر كارستن، الرئيس التنفيذي لشركة STARTRADER:

"يشكل الذكاء الاصطناعي اليوم أحد أبرز المحركات للاقتصاد العالمي، ويبحث المتداولون عن فرص تتيح لهم مواكبة هذا التحول منذ مراحله الأولى. ومن خلال إدراج OpenAI وAnthropic ضمن منتجات ما قبل الإدراج، نتيح لعملائنا فرصة بناء مراكزهم الاستثمارية في اثنتين من أكثر شركات الذكاء الاصطناعي تأثيرًا، وفقًا لاستراتيجياتهم وتوقيتهم الاستثماري."

ويمثل إدراج OPENAIUSD وANTHUSD إضافة جديدة إلى مجموعة منتجات STARTRADER الخاصة بعقود الفروقات المرتبطة بالشركات قبل الإدراج والقطاعات الاستثمارية الواعدة، بما يعزز التزام الشركة بتوفير وصول أسرع إلى الشركات والاتجاهات التي ترسم مستقبل الأسواق العالمية.

نبذة عن STARTRADER

تُعد STARTRADER وسيطًا عالميًا متعدد الأصول، يتيح للأفراد والشركاء المؤسسيين الوصول إلى الأسواق المالية العالمية عبر مجموعة من المنصات، تشمل MetaTrader وSTAR-APP وSTAR-COPY.

وتخضع الشركة لتنظيم خمس جهات رقابية هي CMA وASIC وFSCA وFSA وFSC، وتتبنى نهجًا يرتكز على العميل، مدعومًا بأعلى معايير الحوكمة والشفافية والموثوقية، انسجامًا مع رؤيتها المؤسسية «نبني على الثقة... ونقود مسار النمو»، والتزامها بدعم النمو المستدام لعملائها وشركائها.

الصورة: https://mma.prnewswire.com/media/3001680/Pre_IPO_Trading_Products.jpg