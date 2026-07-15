STARTRADER khởi công nâng cấp sân bóng rổ, mang lại lợi ích cho khoảng 20.000 học sinh tại Thành phố Davao, Philippines

Dự án đánh dấu khoản đầu tư mới nhất của STARCARES trong khuôn khổ hoạt động trách nhiệm xã hội doanh nghiệp (CSR), hướng đến phát triển hạ tầng thể thao dễ tiếp cận cho trường học và cộng đồng.

THÀNH PHỐ DAVAO, Philippines, ngày 15 tháng 7 năm 2026 /PRNewswire/ -- STARTRADER đã chính thức khởi công dự án cải tạo sân bóng rổ tại Trường Tiểu học Communal, thuộc quận Buhangin, Thành phố Davao, thông qua lễ động thổ được tổ chức ngay tại khuôn viên trường. Sau khi hoàn thành, công trình dự kiến sẽ mang lại lợi ích cho khoảng 20.000 học sinh, cán bộ, giáo viên, phụ huynh và người dân địa phương, bao gồm khoảng 2.000 học sinh, 72 cán bộ và giáo viên, 1.600 phụ huynh cùng khoảng 16.000 cư dân của Barangay Communal.

STARTRADER Breaks Ground on Basketball Court Revamp Benefiting around 20,000 Students in Davao City, Philippines STARTRADER Breaks Ground on Basketball Court Revamp Benefiting around 20,000 Students in Davao City, Philippines STARTRADER Breaks Ground on Basketball Court Revamp Benefiting around 20,000 Students in Davao City, Philippines

Dự án được triển khai nhằm đáp ứng nhu cầu về một không gian thể thao và sinh hoạt cộng đồng khang trang, an toàn và được duy tu tốt, phục vụ cả Trường Tiểu học Communal và cộng đồng Barangay Communal. Đối với học sinh, sân bóng sẽ là nơi tổ chức các hoạt động giáo dục thể chất, sinh hoạt tập thể và các giải đấu thể thao. Đối với người dân địa phương, đây sẽ là không gian phục vụ hoạt động vui chơi, rèn luyện sức khỏe và gắn kết cộng đồng. Tại một quốc gia nơi bóng rổ là môn thể thao được yêu thích và gắn kết mọi người, sân bóng sau khi nâng cấp được kỳ vọng sẽ phục vụ hiệu quả cho cả nhà trường và cộng đồng.

Sáng kiến này tiếp tục khẳng định cam kết ngày càng mạnh mẽ của STARCARES trong việc thúc đẩy sự phát triển của thế hệ trẻ thông qua việc đầu tư vào hạ tầng thể thao dễ tiếp cận. Sau những dự án cải tạo sân bóng rổ thành công tại Việt Nam và Thái Lan, Philippines là điểm đến tiếp theo trong hành trình kiến tạo những không gian nơi người trẻ có thể học tập, vui chơi và phát triển toàn diện.

"Lễ khởi công hôm nay mới chỉ là bước khởi đầu. STARCARES được thành lập với sứ mệnh tạo ra những giá trị bền vững, và sân bóng này sẽ mang đến cho hàng nghìn học sinh cùng người dân tại Buhangin một không gian an toàn, chất lượng để học tập, rèn luyện, vui chơi và gắn kết cộng đồng trong nhiều năm tới."

— Peter Karsten, Giám đốc Điều hành (CEO) STARTRADER

"Chúng tôi rất háo hức được chứng kiến dự án này dần thành hình. Sân bóng sẽ mang đến cho các em học sinh một không gian an toàn để rèn luyện, phát triển và xây dựng sự tự tin, đồng thời trở thành nơi gắn kết cộng đồng vào mỗi dịp cuối tuần. Chúng tôi chân thành cảm ơn STARTRADER và STARCARES vì sự đồng hành ý nghĩa này."

— Ông Nelson Sepe Lubguban Jr., Hiệu trưởng Trường Tiểu học

Trong thời gian tới, STARCARES sẽ tiếp tục mở rộng sáng kiến cải tạo sân bóng rổ trên toàn cầu, với Lagos, Nigeria là điểm đến tiếp theo. Dự án tiếp tục khẳng định sứ mệnh của STARCARES trong việc kiến tạo những không gian thể thao an toàn, hòa nhập và dễ tiếp cận, góp phần trao quyền cho thế hệ trẻ và tăng cường sự gắn kết của cộng đồng trên khắp thế giới.

Về STARTRADER

STARTRADER là nhà môi giới đa tài sản toàn cầu, mang đến cho nhà đầu tư cá nhân và các đối tác tổ chức khả năng tiếp cận thị trường tài chính quốc tế thông qua nhiều nền tảng giao dịch như MetaTrader, STAR-APP và STAR-COPY.

Được cấp phép và quản lý tại 5 khu vực pháp lý (CMA, ASIC, FSCA, FSA và FSC), STARTRADER kết hợp nền tảng quản trị vững chắc với triết lý lấy khách hàng làm trọng tâm, cung cấp dịch vụ minh bạch, đáng tin cậy và hướng tới tăng trưởng bền vững cho cả khách hàng cá nhân lẫn các đối tác.

SOURCE STARTRADER