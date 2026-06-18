TMGM تدخل مجال الرياضات الإلكترونية عبر تعاون جديد مع OG Esports لتصبح الشريك العالمي الرسمي

سيدني، 18 يونيو 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت TMGM اليوم عن تعاون جديد مع OG Esports، في خطوة تمثل أول حملة لـ TMGM في مجال الرياضات الإلكترونية. بصفتها الشريك الرسمي لعقود الفروقات لفريقَي OG في لعبتَي Dota 2 وCounter-Strike 2، ستتفاعل TMGM مع جماهير الرياضات الإلكترونية عبر تفعيلات رقمية تركّز على المشجعين، ومكافآت حصرية، ومحتوى يحمل العلامة التجارية.

يعكس هذا التعاون التزام TMGM بالتفاعل مع جماهير رقمية بطبيعتها من خلال مجتمعات قائمة على الأداء. تسلّط المبادرة الضوء على أوجه التشابه بين الألعاب التنافسية والأسواق المالية، حيث يُعدّ الاستعداد والدقة والسرعة والقدرة على الصمود عوامل حاسمة في تحقيق النجاح.

قال Nick Yang، رئيس الشؤون التجارية في :TMGM «إن النجاح، سواء في الأسواق المالية أو الألعاب التنافسية، يقوم على الاستعداد والقدرة على الصمود والتكيّف في بيئة سريعة التغيّر. وهذه الصفات متجذّرة بعمق في كل من TMGM وOG Esports. يسرّنا التعاون مع مؤسسة رسّخت سمعة قوية في قطاع الرياضات الإلكترونية، ونتطلع إلى تقديم تجارب هادفة تلقى صدى لدى الجماهير حول العالم».

خلال الحملة، يمكن للمشجعين ترقّب مكافآت استرداد نقدي، وقمصانًا موقّعة لفريقَي OG في لعبتَي Dota 2 وCounter-Strike 2، ومحتوى يحمل العلامة التجارية، وتفعيلات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

سيُدمج حضور TMGM في موقع OG الإلكتروني وقنوات OG على وسائل التواصل الاجتماعي ومنصات البث التابعة لها.

من خلال هذا التعاون، تهدف TMGM إلى تقديم تجارب هادفة وقيمة مستدامة لمجتمع OG العالمي.

قال Xavier Oswald، الرئيس التنفيذي لـ :OG Esports «لدى OG قاعدة جماهيرية عالمية تستحق أفضل التجارب. ولهذا دخلنا في شراكة مع TMGM. وباعتبارها منصة رائدة لتداول عقود الفروقات، ستوفر TMGM لمجتمعنا طرقًا جديدة للتفاعل، سواء عبر التداول أو من خلال تجارب OG الفريدة. نفخر بدعم أولى خطوات TMGM في مجال الرياضات الإلكترونية، ونتطلع إلى بناء شراكة قوية تقدم قيمة مستدامة لمشجعينا».

نبذة عن TMGM

تأسست مجموعة TMGM عام 2013 في سيدني بأستراليا، وهي الشريك الإقليمي الرسمي لنادي تشيلسي لكرة القدم. بوصفها وسيطًا يوفّر خدمات تداول المنتجات المالية العالمية، فإن TMGM مرخّصة ومنظَّمة من قبل هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC)، ولجنة الخدمات المالية بفانواتو (VFSC)، ولجنة الخدمات المالية في موريشيوس (FSC (Mauritius، وهيئة الخدمات المالية في سيشل (FSA Seychelles).

إخلاء المسؤولية: ينطوي الاستثمار في المنتجات ذات الرافعة المالية على مخاطر مرتفعة، وهو غير مناسب لجميع المستثمرين. لا تملك أي حق في الأصل الأساسي. يُرجى قراءة اتفاقية العميل وغيرها من وثائق الإفصاح الواردة على موقعنا الإلكتروني. تُقدَّم المعلومات الواردة أعلاه من قبل مجموعةTrademax Australia Limited) TMGM ، رقم الأعمال الأسترالي ABN 76 162 331 311، رخصة الخدمات المالية الأسترالية AFSL 436416 ، Trademax Global Markets (SE) Limited، رقم ترخيص FSA SD224 ، Trademax Global Limited، VFSC 40356، وTrademax Global Markets (International) Pty Ltd، رقم الشركة 195323، رخصة تاجر استثماري في موريشيوس رقم .(GB22201012