TMGM gia nhập lĩnh vực thể thao điện tử thông qua quan hệ hợp tác mới cùng OG Esports với vai trò Đối tác Toàn cầu Chính thức

SYDNEY, ngày 18 tháng 6 năm 2026 /PRNewswire/ -- TMGM hôm nay công bố hợp tác mới với OG Esports, đánh dấu chiến dịch thể thao điện tử (esports) đầu tiên của công ty. Với vai trò Đối tác CFD chính thức của các đội tuyển Dota 2 và Counter-Strike 2 của OG, TMGM sẽ kết nối với khán giả thể thao điện tử thông qua các hoạt động kỹ thuật số hướng tới người hâm mộ, các phần thưởng độc quyền và nội dung mang dấu ấn thương hiệu.

Sự hợp tác này phản ánh cam kết của TMGM trong việc thu hút nhóm khán giả quen thuộc với môi trường số thông qua những cộng đồng hướng tới thành tích cao. Sáng kiến này cũng làm nổi bật những điểm tương đồng giữa thi đấu thể thao điện tử và thị trường tài chính, nơi sự chuẩn bị, độ chính xác, tốc độ và tinh thần kiên cường thúc đẩy sự thành công.

"Thành công, dù trong thị trường tài chính hay thi đấu thể thao điện tử, đều được xây dựng dựa trên sự chuẩn bị, tinh thần kiên cường và khả năng thích ứng trong một môi trường thay đổi nhanh chóng. Những phẩm chất này đã ăn sâu vào văn hoá của cả TMGM và OG Esports", Nick Yang, Giám đốc Thương mại của TMGM cho biết.

"Chúng tôi vui mừng được hợp tác với một tổ chức đã xây dựng được uy tín vững chắc trong ngành thể thao điện tử và mong muốn mang đến những trải nghiệm ý nghĩa, tạo được tiếng vang với khán giả trên toàn thế giới".

Trong suốt chiến dịch, người hâm mộ có thể mong đợi nhiều ưu đãi hoàn tiền, áo đấu có chữ ký của các đội tuyển Dota 2 và Counter-Strike 2 của OG, các nội dung thương hiệu cũng như những hoạt động truyền thông trên mạng xã hội.

Sự hiện diện của TMGM sẽ được tích hợp trên website, các kênh mạng xã hội và các nền tảng phát trực tuyến của OG.

Thông qua sự hợp tác này, TMGM hướng tới việc mang lại những trải nghiệm ý nghĩa và giá trị lâu dài cho cộng đồng toàn cầu của OG.

"OG sở hữu cộng đồng người hâm mộ toàn cầu xứng đáng với những trải nghiệm tốt nhất. Đó là lý do tại sao chúng tôi hợp tác với TMGM. Với vai trò là một nền tảng giao dịch hợp đồng chênh lệch (CFD) hàng đầu, TMGM sẽ mang đến cho cộng đồng của chúng tôi những cách thức tương tác mới thông qua cả hoạt động giao dịch và các trải nghiệm độc đáo cùng OG. Chúng tôi tự hào được đồng hành cùng TMGM trong bước đi đầu tiên vào lĩnh vực thể thao điện tử và mong muốn xây dựng một mối quan hệ hợp tác bền chặt, mang lại giá trị lâu dài cho người hâm mộ của chúng tôi", Xavier Oswald, Giám đốc điều hành của OG Esports cho biết.

Giới thiệu về TMGM

Được thành lập vào năm 2013 tại Sydney, Australia, TMGM Group là Đối tác khu vực chính thức của Câu lạc bộ Bóng đá Chelsea. Là nhà môi giới cung cấp dịch vụ giao dịch các sản phẩm tài chính toàn cầu, TMGM được giám sát bởi ASIC (Australia), VFSC (Vanuatu), FSC Mauritius và FSA (Seychelles).

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