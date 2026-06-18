TMGM Rambah Dunia Esports, Berkolaborasi dengan OG Esports sebagai Mitra Global

Dalam kolaborasi ini, TMGM berkomitmen menjangkau generasi digital lewat komunitas yang mengutamakan performa. TMGM menilai dunia esports dan pasar keuangan memiliki banyak kesamaan. Keduanya menuntut persiapan yang matang, pengambilan keputusan yang tepat, kecepatan dalam merespons perubahan, serta kemampuan bertahan di tengah persaingan yang dinamis.

Chief Commercial Officer, TMGM, Nick Yang, mengatakan, "TMGM menyambut baik kolaborasi dengan salah satu perusahaan esports yang memiliki reputasi kuat. Kami ingin menghadirkan pengalaman yang menarik dan relevan bagi komunitas penggemar di berbagai belahan dunia."

Selama program berlangsung, penggemar dapat mengikuti berbagai aktivitas interaktif dan memperoleh beragam hadiah, mulai dari cashback, jersei resmi bertanda tangan pemain "OG Dota 2" dan "Counter-Strike 2", hingga konten eksklusif dan aktivasi khusus di media sosial.

Kehadiran TMGM juga akan terintegrasi di berbagai kanal milik OG Esports, termasuk situs resmi, media sosial, dan platform streaming yang digunakan komunitas penggemar.

Bagi TMGM, kolaborasi ini bukan sekadar kerja sama pemasaran, namun juga upaya membangun hubungan yang lebih dekat dengan komunitas global OG yang terus berkembang.

Chief Executive Officer, OG Esports, Xavier Oswald, mengatakan, " Komunitas global kami selalu menginginkan pengalaman terbaik. Bersama TMGM, kami ingin menghadirkan cara baru bagi para penggemar untuk berinteraksi, baik melalui aktivitas trading maupun berbagai pengalaman eksklusif yang berkaitan dengan OG. Kami antusias menyambut langkah pertama TMGM di dunia esports dan menilai bahwa kemitraan ini akan memberikan nilai jangka panjang bagi komunitas kami."

Tentang TMGM

Berdiri di Sydney, Australia, pada 2013, TMGM Group merupakan Mitra Regional Resmi Chelsea Football Club. Sebagai broker yang menyediakan akses perdagangan untuk berbagai instrumen keuangan global, TMGM diawasi sejumlah regulator, termasuk ASIC (Australia), VFSC (Vanuatu), FSC Mauritius, dan FSA (Seychelles).

Sanggahan: Produk dengan fasilitas dana pinjaman (leverage) sangat berisiko dan tidak sesuai untuk semua investor. Investor tidak memiliki kepemilikan atas aset dasar pada instrumen yang diperdagangkan. Sebelum bertransaksi, Anda harus memahami seluruh risiko, serta membaca dokumen dan ketentuan yang berlaku. Informasi ini disediakan oleh TMGM Group (Trademax Australia Limited, ABN 76 162 331 311, AFSL 436416, Trademax Global Markets (SE) Limited, nomor izin usaha FSA SD224, Trademax Global Limited, VFSC 40356 & Trademax Global Markets (International) Pty Ltd, Company No. 195323, Mauritius Investment Dealer Licence No. GB22201012).

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