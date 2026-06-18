TMGM ก้าวสู่วงการอีสปอร์ตผ่านความร่วมมือใหม่กับ OG Esports ในฐานะพันธมิตรระดับโลกอย่างเป็นทางการ
News provided byTMGM
18 Jun, 2026, 15:00 CST
ซิดนีย์, 18 มิถุนายน 2569 /PRNewswire/ -- ในวันนี้ TMGM ประกาศความร่วมมือครั้งใหม่กับ OG Esports ซึ่งถือเป็นแคมเปญอีสปอร์ตครั้งแรกของ TMGM ในฐานะพันธมิตรด้านผลิตภัณฑ์ CFD อย่างเป็นทางการ (Official CFD Partner) ของทีม Dota 2 และ Counter-Strike 2 ของ OG ทาง TMGM จะมีส่วนร่วมกับผู้ชมอีสปอร์ตผ่านการจัดกิจกรรมรูปแบบดิจิทัลที่มุ่งความสำคัญที่แฟนคลับ รางวัลสุดพิเศษแบบเอ็กซ์คลูซีฟ และคอนเทนต์ที่มีการสร้างแบรนด์ร่วมกัน
ความร่วมมือครั้งนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของ TMGM ในการเข้าถึงและสร้างการมีส่วนร่วมกับกลุ่มผู้ชมที่คุ้นเคยกับเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างดี ผ่านชุมชนที่ขับเคลื่อนด้วยประสิทธิภาพและผลลัพธ์ โดยโครงการริเริ่มนี้ยังเน้นย้ำถึงความคล้ายคลึงกันระหว่างโลกของการแข่งขันเกมระดับมืออาชีพที่มีการแข่งขันสูงและตลาดการเงิน ซึ่งล้วนเป็นสิ่งที่ความสำเร็จขึ้นอยู่กับการเตรียมตัว ความแม่นยำ ความรวดเร็ว และความสามารถในการฟื้นตัวจากความท้าทาย
"ความสำเร็จ ไม่ว่าจะเป็นในตลาดการเงินหรือในวงการแข่งขันเกมระดับมืออาชีพ ล้วนสร้างขึ้นจากการเตรียมพร้อม ความยืดหยุ่นและแข็งแกร่งในการฟื้นตัว รวมทั้งความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว คุณลักษณะเหล่านี้ฝังรากลึกอยู่ในวัฒนธรรมของทั้ง TMGM และ OG Esports" Nick Yang ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพาณิชย์ของ TMGM กล่าว
"เรามีความยินดีที่ได้ร่วมมือกับองค์กรที่สร้างชื่อเสียงอันแข็งแกร่งในอุตสาหกรรมอีสปอร์ต และเราตั้งตารอที่จะส่งมอบประสบการณ์ที่มีคุณค่าและมีความหมาย ซึ่งสามารถเชื่อมโยงกับผู้ชมทั่วโลกได้อย่างแท้จริง"
ตลอดระยะเวลาของแคมเปญนี้ แฟน ๆ จะได้พบกับสิทธิประโยชน์และกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย อาทิ รางวัลเงินคืน (cashback) เสื้อทีม OG Dota 2 และ Counter-Strike 2 พร้อมลายเซ็นนักแข่ง คอนเทนต์พิเศษที่จัดทำร่วมกันภายใต้แบรนด์ และกิจกรรมบนสื่อสังคมออนไลน์
แบรนด์ TMGM จะถูกนำเสนอและผสานเข้ากับช่องทางต่าง ๆ ของ OG ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์อย่างเป็นทางการ ช่องทางโซเชียลมีเดีย และแพลตฟอร์มสตรีมมิง
ด้วยความร่วมมือในครั้งนี้ TMGM มีเป้าหมายที่จะมอบประสบการณ์ที่มีคุณค่า รวมทั้งสร้างประโยชน์และคุณค่าระยะยาวให้แก่ชุมชนแฟนคลับระดับโลกของ OG
"OG มีฐานแฟนคลับทั่วโลกที่สมควรได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุด นั่นคือเหตุผลที่เราตัดสินใจร่วมมือกับ TMGM ในฐานะแพลตฟอร์มการซื้อขาย CFD ชั้นนำ TMGM จะมอบช่องทางใหม่ ๆ ให้กับชุมชนของเราเพื่อสร้างการมีส่วนร่วม ทั้งผ่านการซื้อขายและประสบการณ์สุดพิเศษที่เกี่ยวข้องกับ OG เราภูมิใจที่ได้สนับสนุนก้าวแรกของ TMGM ในวงการอีสปอร์ต และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้สร้างความร่วมมือที่แข็งแกร่ง ซึ่งสามารถส่งมอบคุณค่าอย่างยั่งยืนให้แก่แฟน ๆ ของเรา" Xavier Oswald ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ OG Esports กล่าว
TMGM Group ก่อตั้งขึ้นในปี 2556 ที่ซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย และเป็นพันธมิตรระดับภูมิภาคอย่างเป็นทางการ (Official Regional Partner) ของสโมสร Chelsea Football Club ในฐานะโบรกเกอร์ที่ให้บริการซื้อขายผลิตภัณฑ์ทางการเงินในระดับโลก TMGM อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานกำกับดูแลหลายแห่ง ได้แก่ ASIC (ออสเตรเลีย), VFSC (วานูอาตู), FSC Mauritius และ FSA (เซเชลส์)
ข้อสงวนสิทธิ์: การลงทุนในผลิตภัณฑ์ที่ใช้เลเวอเรจมีความเสี่ยงในระดับสูง และอาจไม่เหมาะสมสำหรับนักลงทุนทุกคน ผู้ลงทุนไม่มีมีกรรมสิทธิ์หรือผลประโยชน์โดยตรงในสินทรัพย์อ้างอิงโดยตรง โปรดศึกษาข้อตกลงการให้บริการลูกค้า (Client Agreement) รวมถึงเอกสารเปิดเผยข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของเรา ข้อมูลดังกล่าวจัดทำและเผยแพร่โดย TMGM Group (ประกอบด้วย Trademax Australia Limited, ABN 76 162 331 311, AFSL 436416, Trademax Global Markets (SE) Limited, ใบอนุญาต FSA หมายเลข SD224, Trademax Global Limited, VFSC 40356 และ Trademax Global Markets (International) Pty Ltd, เลขทะเบียนบริษัท 195323, ใบอนุญาต Mauritius Investment Dealer หมายเลข GB22201012)
SOURCE TMGM
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