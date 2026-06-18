TMGM Sertai eSukan Melalui Kerjasama Baharu dengan OG Esports sebagai Rakan Global Rasmi

SYDNEY, 18 Jun 2026 /PRNewswire/ -- TMGM hari ini mengumumkan kerjasama baharu dengan OG Esports yang menyaksikan kempen eSukan pertama oleh TMGM. Sebagai Rakan CFD Rasmi bagi pasukan Dota 2 dan Counter-Strike 2 milik OG, TMGM akan berinteraksi dengan audiens eSukan melalui aktiviti digital berfokuskan peminat, ganjaran eksklusif dan kandungan berjenama.

Kerjasama ini mencerminkan komitmen TMGM untuk mendekati audiens natif digital menerusi komuniti yang didorong oleh prestasi. Inisiatif tersebut mengetengahkan persamaan antara permainan kompetitif dan pasaran kewangan, yang mana persediaan, ketepatan, kepantasan dan daya tahan mendorong kejayaan.

"Kejayaan, sama ada dalam pasaran kewangan atau permainan kompetitif, dibina berdasarkan persediaan, daya tahan dan keupayaan menyesuaikan diri dalam persekitaran yang sentiasa berubah dengan pantas. Semua kualiti ini diterapkan secara mendalam dalam TMGM dan juga OG Esports," kata Nick Yang, Ketua Pegawai Komersial TMGM.

"Kami berbesar hati dapat bekerjasama dengan sebuah organisasi yang telah membina reputasi kukuh dalam industri eSukan, dan kami berharap dapat menyampaikan pengalaman bermakna yang mampu menarik perhatian audiens di seluruh dunia."

Sepanjang kempen berlangsung, peminat boleh menantikan ganjaran pulangan tunai, jersi pasukan Dota 2 dan Counter-Strike 2 OG yang ditandatangani pemain, kandungan berjenama dan aktiviti media sosial.

Kehadiran TMGM akan diintegrasikan ke dalam laman web, saluran media sosial serta platform penstriman OG.

Melalui kerjasama ini, TMGM berhasrat untuk menyampaikan pengalaman yang bermakna serta nilai berpanjangan kepada komuniti global OG.

"OG mempunyai kumpulan peminat global yang berhak menikmati pengalaman terbaik. Itulah sebabnya kami bekerjasama dengan TMGM. Sebagai platform perdagangan CFD terkemuka, TMGM akan menawarkan cara baharu kepada komuniti kami untuk berinteraksi melalui aktiviti perdagangan serta pengalaman OG yang unik. Kami berbangga dapat menyokong langkah pertama TMGM dalam dunia eSukan dan berharap dapat membina kerjasama kukuh yang memberikan nilai berpanjangan kepada peminat kami," kata Xavier Oswald, Ketua Pegawai Eksekutif OG Esports.

Latar Belakang TMGM

Ditubuhkan pada tahun 2013 di Sydney, Australia, TMGM Group merupakan Rakan Serantau Rasmi Chelsea Football Club. Sebagai broker yang menyediakan perdagangan produk kewangan global, TMGM dikawal selia oleh ASIC (Australia), VFSC (Vanuatu), FSC Mauritius dan FSA (Seychelles).

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