TMGM, OG 이스포츠와 공식 글로벌 파트너 협력 체결로 이스포츠 진출

시드니, 2026년 6월 18일 /PRNewswire/-- 6월 18일, TMGM이 OG 이스포츠(OG Esports)와의 새로운 협력을 발표하며 TMGM의 첫 번째 이스포츠 캠페인을 장식했다. OG의 도타 2(Dota 2) 및 카운터 스트라이크 2(Counter-Strike 2) 팀의 공식 CFD 파트너로서 TMGM은 팬 중심의 디지털 액티베이션, 독점 리워드, 브랜드 콘텐츠를 통해 이스포츠 관객과 소통할 예정이다.

이번 협력은 성과 중심 커뮤니티를 통해 디지털 네이티브 관객과 소통하려는 TMGM의 의지를 반영한다. 이 이니셔티브는 준비, 정밀성, 속도, 회복력이 성공을 이끄는 경쟁 게임과 금융 시장 간의 유사점을 강조한다.

TMGM의 닉 양(Nick Yang) 최고 상업 책임자는 "금융 시장과 경쟁적 게임 모두에서 성공은 준비성, 회복력, 빠르게 변화하는 환경에 적응하는 능력을 기반으로 한다. 이러한 자질은 TMGM과 OG 이스포츠 모두에 깊이 내재해 있는 것이다"라고 말했다.

이어 "이스포츠 업계에서 강력한 명성을 쌓은 기관과 협력하게 되어 기쁘며, 전 세계 관객들에게 공감을 주는 의미 있는 경험을 제공하기를 기대한다"고 덧붙였다.

캠페인 기간 동안 팬들은 캐시백 리워드, 사인이 된 OG 도타 2 및 카운터 스트라이크 2 팀 저지, 브랜드 콘텐츠 및 소셜 미디어 활성화를 기대할 수 있다.

TMGM의 존재감은 OG의 웹사이트, 소셜 채널, 스트리밍 플랫폼 전반에 통합될 예정이다.

이번 협력을 통해 TMGM은 OG의 글로벌 커뮤니티에 의미 있는 경험과 지속적인 가치를 제공하는 것을 목표로 한다.

OG 이스포츠의 자비에 오스왈드(Xavier Oswald) 최고경영자는 "OG는 최고의 경험을 받을 자격이 있는 글로벌 팬층을 보유하고 있다. 그것이 바로 우리가 TMGM과 파트너십을 맺은 이유이다. 선도적인 CFD 트레이딩 플랫폼으로서 TMGM은 트레이딩과 독특한 OG 경험 모두를 통해 우리 커뮤니티에 새로운 참여 방식을 제공할 것이다. TMGM의 이스포츠 첫 발걸음을 지원하게 돼 자랑스러우며, 우리 팬들에게 지속적인 가치를 제공하는 강력한 파트너십을 구축하기를 기대한다."

TMGM 소개

2013년 호주 시드니에서 설립된 TMGM 그룹은 첼시 풋볼 클럽(Chelsea Football Club)의 공식 지역 파트너다. 글로벌 금융 상품 거래를 제공하는 브로커로서 TMGM은 호주 ASIC, 바누아투 VFSC, 모리셔스 FSC, 세이셸 FSA의 규제를 받는다.

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SOURCE TMGM