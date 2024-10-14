WEKA تحصل على لقب شركة رائدة في تقرير Gartner® Magic Quadrant™ لعام 2024 لمنصات تخزين الملفات والكائنات

كامبل، كاليفورنيا، 14 أكتوبر 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت اليوم WekaIO (WEKA)، شركة منصة البيانات المصممة للذكاء الاصطناعي، أنها حصلت على تصنيف شركة رائدة في تقرير Gartner® Magic Quadrant™ لعام 2024 لمنصات تخزين الملفات والكائنات. جرى تقييم الشركة من خلال منصة بيانات WEKA® ، وهي حل البرمجيات المعترف بها لرؤيته المكتملة وقدرته على التنفيذ. حصلت شركة WEKA سابقاً على تصنيف شركة رائدة في تقرير Gartner® Magic Quadrant™ لنظم الملفات الموزعة وتخزين الكائنات من عام 2021 حتى عام 2023.

وفقًا للتقرير، "تعرّفGartner منصات تخزين الملفات والكائنات بأنها منصات برمجيات و/أو أجهزة تقدم تقنيات نظام ملفات الشيئي والموزَّع لتخزين وإدارة البيانات غير المنظمة عبر بروتوكولات الوصول NFS وSMB وAmazon S3".

تتوقع شركةGartner أنه "بحلول عام 2029، سوف يُنشَر أكثر من 80٪ من البيانات غير المنظمة على منصة تخزين موحّدة بدلاً من منتجات الملفات والكائنات المنفصلة، مقارنةً بنسبة 40٪ عند مطلع عام 2024". 1

تقدّم WEKA حلًا موحدًا بصورة منصة توفر قدرات متكاملة لتخزين الملفات والكائنات لإدارة البيانات غير المنظمة وأعباء العمل الثقيلة عبر بيئات الحافة والنواة والسحابة والبيئات الهجينة. وقد صُمم خصيصًا لتقديم أداء استثنائي على نطاق واسع، ويوفر بيئة مثالية للتطبيقات الحديثة كثيفة البيانات مثل الذكاء الاصطناعي التوليدي والحوسبة عالية الأداء وتسريع وحدات معالجة الرسومات GPU.

قال Liran Zvibel، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة WEKA: "إن ثورة الذكاء الاصطناعي تعيد تشكيل استراتيجيات بيانات المؤسسات بسرعة، وتزعزع أسس مركز البيانات التقليدي لتحل محلها أنظمة بنى تحتية تقوم على تدفق البيانات. لقد رأينا هذه الموجة من أعباء العمل الحديثة كثيفة البيانات متوجهة نحو عملاء المؤسسات قبل عقد من الزمن، وشرعنا في إنشاء نهج منصة واحد وموّحد لإدارة البيانات غير المنظمة من شأنه أن يزيل حواجز الأداء وعدم الكفاءة في البنية التحتية للبيانات التقليدية. نعتقد أن الرؤية المحدثة التي قدمتها Gartner لسوق تخزين الملفات والأشياء تتوافق مع هذه الرؤية. يشرّف WEKA أن تحصل على لقب شركة رائدة في تقرير Gartner Magic Quadrant لعام 2024 لمنصات تخزين الملفات والكائنات".

يمكن الحصول على نسخة مجانية من تقرير Gartner Magic Quadrant لعام 2024 لمنصات تخزين الملفات والكائنات من WEKA - لا يلزم التسجيل. تفضل بزيارة https://www.weka.io/lp/gartner-magic-quadrant-2024-visionary/ لعرض التقرير وتحميله.

[1] تقرير Gartner Magic Quadrant لمنصات تخزين الملفات والكائنات، Chandra Mukhyala، Julia Palmer، Jeff Vogel، نشر في 8 أكتوبر 2024 – ID G00805183

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نُبذة عن WEKA

تعمل شركة WEKA على تصميم نهج جديد لمكدّسات بيانات الشركات المصممة لعصر الذكاء الاصطناعي؛ حيث تضع [منصة بيانات WEKA] (WEKA® Data Platform) معيارًا جديدًا لبنية الذكاء الاصطناعي التحتية من خلال بنية أساسية سحابية مبنية لأغراض الذكاء الاصطناعي يمكن نشرها في أي مكان، مما يوفر إمكانية نقل البيانات بسلاسة عبر البيئات المحلية والسحابية وبيئات الحافة، وتعمل على تحويل صوامع البيانات القديمة إلى خطوط أنابيب بيانات ديناميكية تعمل على تسريع وحدات معالجة الرسومات، والتدريب والاستدلال لنماذج الذكاء الاصطناعي، وأحمال العمل الأخرى كثيفة الأداء، مما يمكنها من العمل بكفاءة أكبر، واستهلاك طاقة أقل، وتقليل انبعاثات الكربون المرتبطة بها. تساعد WEKA المؤسسات البحثية والشركات الأكثر ابتكارًا في العالم على التغلُّب على تحديات البيانات المعقدة للوصول إلى الاكتشافات والرؤى والنتائج بشكل أسرع وأكثر استدامة؛ بما في ذلك 12 شركة من شركات Fortune 50. يُرجى زيارة www.weka.io لمعرفة المزيد، أو التواصل مع WEKA على لينكد إن، وإكس، وفيسبوك.

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