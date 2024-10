WEKA reconnu comme visionnaire dans le Magic Quadrant™ 2024 de Gartner® pour les plateformes de stockage de fichiers et d'objets

CAMPBELL, Californie, 14 octobre 2024 /PRNewswire/ -- WekaIO (WEKA), la société de plateforme de données natives de l'IA, a annoncé aujourd'hui qu'elle avait été nommée visionnaire dans le Magic Quadrant™ 2024 de Gartner® pour les plateformes de stockage de fichiers et d'objets. La société a été évaluée pour sa solution logicielle WEKA® Data Platform et reconnue pour l'exhaustivité de sa vision et sa capacité d'exécution. WEKA a précédemment été nommée visionnaire dans le Magic Quadrant™ de Gartner® pour les systèmes de fichiers distribués et le stockage d'objets de 2021 à 2023.

Selon le rapport, « Gartner définit les plateformes de stockage de fichiers et d'objets comme des plateformes logicielles et/ou matérielles qui offrent des technologies de systèmes de fichiers distribués et d'objets pour le stockage et la gestion de données non structurées via les protocoles d'accès NFS, SMB et Amazon S3. »

Gartner prévoit que « d'ici 2029, plus de 80 % des données non structurées seront déployées sur une plateforme de stockage consolidée plutôt que sur des produits distincts de fichiers et d'objets, contre 40 % au début de 2024 »1.

WEKA offre une solution unifiée basée sur une plateforme qui fournit des capacités intégrées de stockage de fichiers et d'objets pour la gestion des données non structurées et les charges de travail à haute performance dans les environnements périphériques, centraux, cloud et hybrides. Il a été conçu pour offrir des performances exceptionnelles à grande échelle et fournit un environnement optimal pour les applications modernes à forte intensité de données telles que l'IA générative, le calcul à haute performance et l'accélération GPU.

« La révolution de l'IA remodèle rapidement les stratégies de données des entreprises, faisant disparaître les murs des centres de données traditionnels au profit d'architectures orientées vers les pipelines de données. Il y a dix ans, nous avons vu arriver cette vague de charges de travail modernes à forte intensité de données pour les entreprises clientes et nous avons entrepris de créer une plateforme unique et unifiée pour la gestion des données non structurées qui éliminerait les goulets d'étranglement et les inefficacités de l'infrastructure de données traditionnelle », a déclaré Liran Zvibel, cofondateur et directeur général de WEKA. « Nous pensons que la nouvelle vision de Gartner sur le marché du stockage de fichiers et d'objets coïncide avec cette vision. WEKA est honoré d'être reconnu comme un visionnaire dans le Magic Quadrant 2024 de Gartner pour les plateformes de stockage de fichiers et d'objets. »

Une copie gratuite du Magic Quadrant 2024 de Gartner pour les plateformes de stockage de fichiers et d'objets peut être obtenue auprès de WEKA - aucune inscription n'est requise. Rendez-vous sur https://www.weka.io/lp/gartner-magic-quadrant-2024-visionary/ pour consulter et télécharger le rapport.

