WEKA榮獲2024年Gartner® Magic Quadrant™文件與物件存儲平台（File & Object Storage Platforms）的「遠見家」（Visionary）認可

加州坎貝爾2024年10月14日 /美通社/ -- WekaIO(WEKA),一家專注於人工智能(AI)的原生數據平台公司,今日宣佈其在2024年Gartner® Magic Quadrant™文件與物件存儲平台(File & Object Storage Platforms)方面被評為「遠見家」(Visionary)。該公司因其WEKA®數據平台(WEKA® Data Platform)軟件解決方案而受到評估,並因其「願景的完整性」(Completeness of Vision)與「執行能力」(Ability to Execute)獲得認可。WEKA於2021年至2023年期間,在Gartner® Magic Quadrant™中被評為分散式檔案系統和物件式儲存(Distributed File Systems and Object Storage)的「遠見家」(Visionary)。

根據該報告所述:「Gartner將文件與物件存儲平台定義為軟件和/或硬件平台,這些平台提供物件與分佈式文件系統技術,並透過NFS、SMB以及Amazon S3存取協議來存儲和管理非結構化數據。」

Gartner預測:「到2029年,超過80%的非結構化數據將部署在統一的存儲平台上,而非使用單獨的文件和物件產品,相較於2024年初的40%大幅增長。」1

WEKA提供了一個統一的平台式解決方案,能夠整合文件與物件存儲功能,用於管理非結構化數據,並支持在邊緣、核心、雲端及混合環境中的高性能密集工作負載。該平台專為大規模運行而設計,旨在提供卓越的性能,並為現代數據密集型應用(如生成式人工智能(Generative AI)、高性能計算以及 GPU 加速)提供最佳環境。

「AI 革命正在迅速重塑企業數據策略,打破傳統數據中心的界限,轉向以數據管道為導向的架構。十年前,我們就預見到這波現代數據密集型工作負載將湧向企業客戶,因此決定創建一種統一的平臺方法,以管理非結構化數據,消除傳統數據基礎設施的性能瓶頸和低效率,」WEKA聯合創辦人兼行政總裁Liran Zvibel表示。「我們相信 Gartner 對檔案和物件存儲市場的更新觀點與這一願景一致。WEKA很榮幸能在2024年Gartner Magic Quadrant文件與物件存儲平台方面被評為『遠見家』(Visionary)。

您可以免費獲取WEKA關於《2024年文件和物件存儲平台魔力象限》的報告副本(無需註冊)。請瀏覽https://www.weka.io/lp/gartner-magic-quadrant-2024-visionary/閱讀完整報告。

[1] Gartner Magic Quadrant for File and Object Storage Platforms,Chandra Mukhyala、Julia Palmer、Jeff Vogel, 2024年10月8日出版 — ID G00805183

免責聲明:Gartner 並不認可其研究出版物中敍述的任何供應商、產品或服務,亦不建議技術用戶僅選擇評分最高或其他稱號的供應商。Gartner 研究出版物包含 Gartner 研究組織的觀點,不應解讀為事實陳述。就本研究來說,Gartner 並不提供任何明示或暗示的擔保,包括對任何特定目的的適銷性或適用性的任何擔保。

「GARTNER」屬註冊商標和服務標誌,而MAGIC QUADRANT則為Gartner, Inc.及/或其附屬公司在美國和國際上的註冊商標,經許可在此處使用。J.S. Held 保留所有權利。

關於 WEKA

WEKA 正在為 AI 時代的企業數據堆疊構建一種新方法。WEKA® 數據平台採用雲端原生及 AI 原生架構,樹立 AI 基礎設施的標竿。該平台可靈活部署於任何地方,支援本地、雲端和邊緣運算環境之間的無縫數據轉移。該平台將傳統數據孤島轉化為動態數據管道,可加速 GPU 運算、AI 模型訓練和推理以及其他高性能工作負載,使之能更高效地運作、減少能耗,並降低相關的碳排放。WEKA 幫助全球最具創新精神的企業和研究機構解決複雜的數據挑戰,更快速、更可持續地探索新發現、見解和成果,其客戶更是包括財富 50 強中的 12 間企業。請瀏覽 www.weka.io 了解更多資訊,或在 LinkedIn、X 和 Facebook 上關注 WEKA。

WEKA 及 WEKA 標誌乃 WekaIO, Inc. 的註冊商標。此處使用的其他商業名稱可能為其他商標擁有者分別擁有。

SOURCE WekaIO