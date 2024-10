WEKA erkend als visionair in 2024 Gartner® Magic Quadrant™ voor File & Object Storage Platforms

CAMPBELL, Calif., 14 oktober 2024 /PRNewswire/ -- WekaIO (WEKA), het AI-native gegevensplatformbedrijf, heeft vandaag aangekondigd dat het is benoemd tot Visionary in het 2024 Gartner® Magic Quadrant™ voor File & Object Storage Platforms. Het bedrijf werd geëvalueerd voor zijn WEKA® Data Platform-softwareoplossing en erkend voor zijn Completeness of Vision en Ability to Execute. WEKA werd eerder uitgeroepen tot Visionary in het Gartner® Magic Quadrant™ voor Distributed File Systems en Object Storage van 2021 tot 2023.

Volgens het rapport "definieert Gartner bestands- en objectopslagplatforms als software- en/of hardwareplatforms die object- en gedistribueerde bestandssysteemtechnologieën bieden voor het opslaan en beheren van ongestructureerde gegevens via NFS-, SMB- en Amazon S3-toegangsprotocollen."

Gartner voorspelt: "Tegen 2029 zal meer dan 80% van de ongestructureerde gegevens worden ingezet op een geconsolideerd opslagplatform in plaats van op afzonderlijke bestands- en objectproducten, ten opzichte van 40% begin 2024." 1

WEKA levert een uniforme platformgebaseerde oplossing met geïntegreerde bestands- en objectopslagmogelijkheden voor ongestructureerd datamanagement en prestatie-intensieve werklasten in rand-, kern-, cloud- en hybride omgevingen. Het is speciaal gebouwd om uitzonderlijke prestaties op schaal te leveren en biedt een optimale omgeving voor moderne data-intensieve toepassingen zoals generatieve AI, high-performance computing en GPU-versnelling.

"De AI-revolutie verandert in hoog tempo de datastrategieën van bedrijven, waarbij de muren van het traditionele datacenter verdwijnen ten gunste van datapijplijngeoriënteerde architecturen. Een decennium geleden zagen we deze golf van moderne, data-intensieve workloads aankomen voor zakelijke klanten. We zijn toen begonnen met het creëren van een enkel, uniform platform voor ongestructureerd gegevensbeheer dat de knelpunten in prestaties en de inefficiënties van de traditionele data-infrastructuur zou elimineren," zegt Liran Zvibel, mede-oprichter en chief executive officer bij WEKA. "Wij geloven dat de bijgewerkte visie van Gartner op de markt voor bestands- en objectopslag aansluit bij die visie. WEKA is vereerd om erkend te worden als Visionary in het 2024 Gartner Magic Quadrant voor File & Object Storage Platforms."

Een gratis exemplaar van het 2024 Gartner Magic Quadrant for File & Object Storage Platforms kan worden verkregen bij WEKA - geen registratie vereist. Ga naar https://www.weka.io/lp/gartner-magic-quadrant-2024-visionary/ om het rapport te bekijken en te downloaden.

[1] Gartner Magic Quadrant for File and Object Storage Platforms, Chandra Mukhyala, Julia Palmer, Jeff Vogel, Gepubliceerd 8 oktober 2024 - ID G00805183

Disclaimer: Gartner onderschrijft geen enkele leverancier, product of dienst die wordt afgebeeld in zijn onderzoekspublicaties en adviseert technologiegebruikers niet om alleen die leveranciers te kiezen met de hoogste ratings of een andere aanduiding. De onderzoekspublicaties van Gartner bestaan uit de meningen van Gartner's onderzoeksorganisatie en mogen niet worden opgevat als feitelijke verklaringen. Gartner wijst alle garanties, expliciet of impliciet, met betrekking tot dit onderzoek af, inclusief alle garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel.

GARTNER is een gedeponeerd handelsmerk en servicemerk en MAGIC QUADRANT is een gedeponeerd handelsmerk van Gartner, Inc. en/of haar dochterondernemingen in de VS en internationaal en worden hierin met toestemming gebruikt. Alle rechten voorbehouden.

Over WEKA

WEKA ontwerpt een nieuwe benadering van de enterprise data stack, gebouwd voor het AI-tijdperk. Het WEKA®-dataplatform zet de standaard voor AI-infrastructuur met een cloud- en AI-native architectuur die overal kan worden gebruikt. Het biedt naadloze datatoegang on-premises, in de cloud en aan de rand. Het bedrijf transformeert stagnerende gegevensopslagsilo's in dynamische datapijplijnen die GPU's, AI-modeltraining en inferentie, en andere prestatie-intensieve werklasten in de versnelling zetten, om efficiënter te werken, minder energie te verbruiken en de bijbehorende CO2-uitstoot te verminderen. WEKA helpt 's werelds meest innovatieve bedrijven en onderzoeksorganisaties complexe data uitdagingen te overwinnen om sneller en duurzamer tot ontdekkingen, inzichten en resultaten te komen - inclusief 12 van de Fortune 50. Bezoek www.weka.io voor meer informatie, of verbind met WEKA op LinkedIn, X en Facebook.

WEKA en het WEKA-logo zijn geregistreerde handelsmerken van WekaIO, Inc. Andere hierin gebruikte handelsnamen kunnen handelsmerken zijn van hun respectieve eigenaars.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1796062/WEKA_v1_Logo.jpg