أبوظبي العالمي (ADGM) يشارك في مؤتمر "ميلكن" 2026 ويشهد إعلان عدة شركات تدير أصولاً بمجموع 4.4 تريليونات دولار أميركي اعتزامها التواجد في المركز المالي الدولي

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة, 13 مايو / أيار 2026 /PRNewswire/ -- اختتم أبوظبي العالمي (ADGM)، المركز المالي الدولي لعاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، مشاركة ناجحة في مؤتمر معهد "ميلكن" العالمي 2026 (3 إلى 6 مايو) الذي عُقد في لوس أنجلوس، وذلك بعد أن شهد أبوظبي العالمي ((ADGM خلال الشهر استثنائي إعلان 8 شركات مالية عالمية كبرى تدير أصولاً عالمية تصل قيمتها إلى 4.4 تريليون دولار أمريكي عن خططها لتأسيس حضور لها في الإمارة.

وخلال الزيارة، أكد الوفد برئاسة معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس مجلس إدارة أبوظبي العالمي (ADGM) مكانة أبوظبي بصفتها "عاصمة رأس المال"، حيث تم تسليط الضوء على دور الإمارة باعتبارها محوراً رئيسياً لربط تدفقات رأس المال بين الشمال والجنوب العالميين. وعلى هامش المشاركة في المؤتمر، عقد معاليه إلى جانب كبار قيادات أبوظبي العالمي (ADGM)، سلسلة لقاءات مع صُنّاع السياسات من حول العالم والمؤسسات الاستثمارية وكبرى شركات إدارة الأصول العالمية، لبحث الدور الاستراتيجي لأبوظبي في مستقبل القطاع المالي وتدفقات الاستثمار العالمية والتعاون العابر للحدود.

وتأكيدًا على التركيز الاستراتيجي لأبوظبي العالمي على تحويل اهتمام المؤسسات إلى شراكات طويلة الأمد وتسهيل دخولها إلى السوق ، قال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس مجلس إدارة أبوظبي العالمي (ADGM): تعكس لقاءاتنا في الولايات المتحدة استراتيجية مدروسة تهدف إلى تعميق العلاقات مع أبرز الجهات العالمية المستثمرة لرؤوس الأموال والمؤسسات المالية الرائدة. وفي ظل التوجه المتزايد لرؤوس الأموال العالمية نحو المنصات التي توفر الاستقرار والقوة المؤسسية والارتباط بالأسواق العالمية، يواصل أبوظبي العالمي ترسيخ مكانته كمركز مالي عالمي موثوق. ومع مواصلة أبوظبي العالمي التقدم نحو تحقيق طموحه بأن يصبح واحداً من بين أفضل خمسة مراكز مالية في العالم، فإننا مستمرون في تعزيز حضورنا كمنظومة عالمية موثوقة، ترتكز على وضوح الأطر التنظيمية، والحوكمة المستقبلية، وإتاحة الوصول المباشر إلى الفرص الإقليمية والدولية. وبصفته المركز المالي الدولي الأسرع نمواً في المنطقة، يشهد أبوظبي العالمي زخماً استثنائياً ومتسارعاً في استقطاب كبرى شركات إدارة الأصول العالمية. وينعكس هذا الطلب في اختيار شركات تدير أصولاً عالمية تقارب قيمتها 4.4 تريليون دولار أمريكي لأبوظبي العالمي كمركز لتوسيع أعمالها. ومع تعميق شراكاتنا العالمية، نواصل التركيز على تمكين تدفقات رأس المال، وتعزيز الابتكار، وترسيخ مكانة أبوظبي باعتبارها عاصمة رأس المال، بما يسهم في رسم ملامح مستقبل التمويل العالمي."

وخلال مؤتمر "ميلكن"، شارك معالي أحمد جاسم الزعابي في جلسة حوارية مع آلان شوارتز، الرئيس التنفيذي لمجلس إدارة "غوغنهايم بارتنرز"، بعنوان "دفع الابتكار المالي العالمي"، حيث استعرض معاليه التحول الاقتصادي اللافت الذي تشهده أبوظبي، والدور الذي يؤديه أبوظبي العالمي (ADGM) في بناء منظومة مالية مرنة وجاهزة للمستقبل.

وأكد معاليه أن استراتيجية التنويع الاقتصادي طويلة الأمد لدولة الإمارات، تمثّل الركيزة الأساسية وراء قوة الاقتصاد الوطني، قائلاً: "تُجسّد مرونة اقتصاد دولة الإمارات ثمرة رؤية استراتيجية طويلة الأمد، وليست مجرد استجابة مرحلية للمتغيرات. وما نراه اليوم يؤكد نجاح هذا النموذج الاقتصادي، الذي تم تصميمه لتحقيق أداء مستدام ومتوازن حتى في ظل الصعوبات".

وأضاف معاليه: "واصل أبوظبي العالمي (ADGM) تحقيق النمو. ففي مارس 2026، أصدرنا 284 رخصة جديدة مقارنة بـ 270 رخصة خلال الفترة نفسها من العام السابق، مسجلين زيادة بنسبة 5.2%."

كما أشار معاليه إلى مكانة أبوظبي العالمي (ADGM) ضمن المشهد المالي العالمي المتغيّر، قائلاً: "نعمل على بناء مركز مالي يستشرف متطلبات المستقبل من خلال الجمع بين الانفتاح والقوة المؤسسية، وبين الترابط ورأس المال طويل الأجل. وهذا ما نعنيه عندما نقول إن أبوظبي هي عاصمة رأس المال".

وتأتي مشاركة أبوظبي العالمي في مؤتمر "ميلكن" عقب سلسلة من الإعلانات الصادرة عن مؤسسات مالية عالمية كبرى تعتزم تأسيس عمليات لها ضمن نطاقه التنظيمي.

فمنذ نهاية مارس، افتتحت شركات من بينها "موزينيتش آند كو" (30.5 مليار دولار أميركي) و"هيلهاوس إنفستمنت مانجمنت" (بأصول تحت الإدارة تتجاوز 100 مليار دولار أميركي) و"بارينغز" (481 مليار دولار أميركي) و"باين كابيتال" (225 مليار دولار أميركي) مكاتب لها في أبوظبي العالمي (ADGM).

كما حصلت كل من "هاشد جلوبال مانجمنت ليميتيد" (324 مليون دولار أميركي أصول تحت الإدارة) و"روكوس كابيتال مانجمنت" (22 مليار دولار أميركي أصول تحت الإدارة) خلال الأسبوع الذي سبق مؤتمر "ميلكن" على موافقات تقديم الخدمات المالية، فيما أعلنت كل من "كابيتال جروب" (3.3 تريليون دولار أصول تحت الإدارة) و"مان جروب" (228.7 مليار دولار أصول تحت الإدارة) عن خطط لتأسيس أعمال لهما في أبوظبي.

التواصل العالمي

استضاف أبوظبي العالمي (ADGM) خلال مؤتمر "ميلكن" أكثر من 50 اجتماعاً رفيع المستوى مع مؤسسات عالمية بارزة، شملت "مان جروب" و"باين كابيتال" و"بلاكستون" و"كارلايل جلوبال إنفستمنت مانجمنت" و"كوين بيس" و"غوغنهايم"، وغيرها، بما يعزز علاقاته مع أبرز الجهات الفاعلة ضمن المنظومة المالية الأمريكية.

وركّزت هذه اللقاءات على فرص التعاون، وتسهيل دخول الشركات إلى أبوظبي، والاستفادة من الإطار التنظيمي المتطور الذي يوفره أبوظبي العالمي (ADGM) إلى جانب شبكته العالمية الواسعة.

ويواصل أبوظبي العالمي (ADGM) أداء دوره المحوري في دعم الرؤية الاقتصادية الشاملة لإمارة أبوظبي، بوصفه مركزاً مالياً موثوقاً ومواكباً للمستقبل، يرتكز إلى أفضل الممارسات الدولية والتطبيق المباشر لقانون العموم الإنجليزي.

نبذة عن أبوظبي العالمي (ADGM)

أبوظبي العالمي (ADGM)، هو المركز المالي الدولي الرائد لعاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، وأحد أكبر المناطق المالية في العالم من حيث النطاق الجغرافي والأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث عدد التراخيص الناشطة.

يُعدّ أبوظبي العالمي (ADGM) واحدًا من مجموعة محدودة من المراكز المالية العالمية والمركز المالي الوحيد على مستوى المنطقة الذي يعمل ضمن إطار تنظيمي دولي قائم على التطبيق المباشر لقانون العموم الإنجليزي.

يتولى أبوظبي العالمي (ADGM) مهمة حوكمة جزيرة الماريه وجزيرة الريم اللتين تشملان مجتمعتين المنطقة المالية الحرة لإمارة أبوظبي، كما يشكل حلقة وصلٍ بين الاقتصادات المتنامية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا والأسواق العالمية. يوفر أبوظبي العالمي (ADGM) منظومة متقدمة وشاملة تُمكن المؤسسات المالية وغير المالية من الازدهار، كما يدعم الابتكار والنمو المستدام والمرونة الاقتصادية طويلة الأمد.

من خلال نموه المستمر وشراكاته العابرة للحدود، يعزز أبوظبي العالمي (ADGM) مكانة أبوظبي باعتبارها "عاصمة رأس المال" ووجهة عالمية رائدة في مجالات التمويل والاستثمار والأعمال.

