ADGM participa en la conferencia Milken 2026 ya que las empresas con 4,4 billones de dólares en AUM se comprometen a unirse al centro financiero

ABU DHABI, Emiratos Árabes Unidos, 14 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- ADGM, el centro financiero internacional (IFC, por sus siglas en inglés) de Abu Dhabi, marcó una participación exitosa en la Conferencia Global del Instituto Milken 2026 (del 3 al 6 de mayo) en Los Ángeles, completando un mes excepcional en el que 8 importantes instituciones financieras mundiales que gestionan 4,4 billones de dólares en activos, anuncian planes para establecerse en el emirato.

Durante la visita, la delegación, encabezada por el presidente del ADGM, Su Excelencia Ahmed Jasim Al Zaabi, reforzó la posición de Abu Dabi como la "capital del capital" y destacó el papel del emirato como un nexo clave del capital entre el norte y el sur global. Junto con S.E. Al Zaabi, los altos ejecutivos de ADGM se reunieron con responsables políticos mundiales, inversores institucionales y los principales gestores de activos mundiales al margen de la conferencia para analizar el papel estratégico de Abu Dhabi en el futuro de las finanzas, los flujos de inversión mundiales y la colaboración transfronteriza.

Al enfatizar el enfoque estratégico de ADGM en la conversión del interés institucional en asociaciones a largo plazo y la entrada en el mercado, S.E. Al Zaabi expresó: "Nuestros compromisos en los EE. UU. reflejan una estrategia deliberada para profundizar las relaciones con los principales asignadores de capital e instituciones financieras del mundo. Hoy en día, el capital mundial está gravitando cada vez más hacia plataformas que ofrecen previsibilidad, fortaleza institucional y conectividad mundial. A medida que ADGM avanza en su ambición de convertirse en uno de los cinco principales centros financieros del mundo, seguimos fortaleciendo un ecosistema de confianza a nivel mundial basado en la claridad regulatoria, la gobernanza con visión de futuro y el acceso directo a oportunidades regionales e internacionales. Como la IFC de más rápido crecimiento en la región, el impulso de ADGM para atraer a los principales gestores de activos globales ha sido rápido y excepcional. Esta demanda se refleja en las empresas que gestionan cerca de 4,4 billones de dólares a nivel mundial en activos, que eligen ADGM para expandirse. A medida que profundizamos nuestras asociaciones globales, seguimos centrados en habilitar el capital, fomentar la innovación y reforzar la posición de Abu Dabi como la "capital del capital", al tiempo que ayudamos a dar forma al futuro de las finanzas globales".

Durante la conferencia Milken, S.E. participó en una charla en el escenario con Alan Schwartz, presidente ejecutivo de Guggenheim Partners. Durante la conversación titulada "Impulsar la innovación financiera global", S.E. destacó la notable transformación económica de Abu Dabi y el papel del ADGM en la configuración de un ecosistema financiero resiliente y preparado para el futuro.

Su Excelencia enfatizó la estrategia de diversificación a largo plazo de los EAU y la resiliencia estructural que sustenta su crecimiento, diciendo: "La resiliencia de los EAU es el resultado de una estrategia deliberada, no de una política reactiva. Lo que estamos viendo hoy es la validación de ese modelo, una economía diseñada para cumplir de manera uniforme, incluso bajo presión".

S.E. agregó: "ADGM continuó creciendo. En marzo de 2026, emitimos 284 nuevas licencias, frente a las 270 del año anterior, lo que representa un aumento del 5,2 %".

Destacó el posicionamiento de ADGM en un panorama financiero global en rápida evolución y comentó: "Estamos construyendo un centro financiero diseñado para una era diferente, que combina la apertura con la fortaleza institucional y la conectividad con el capital a largo plazo. Eso es lo que queremos decir cuando decimos que Abu Dabi es la Capital del Capital".

La participación de ADGM en Milken sigue una serie de anuncios de las principales instituciones financieras, que están estableciendo operaciones dentro de su jurisdicción.

Desde finales de marzo, empresas como Muzinich & Co. (30.500 millones de dólares), Hillhouse Investment Management (más de 100.000 millones de dólares en AUM), Barings (481.000 millones de dólares en AUM) y Bain Capital (225.000 millones de dólares en AUM) han abierto oficinas en ADGM.

Además, en la semana previa a Milken, Hashed Global Management Limited (324 millones de dólares en AUM) y Rokos Capital Management (22.000 millones de dólares en AUM) recibieron su permiso de servicios financieros (FSP, por sus siglas en inglés), mientras que Capital Group (3,3 billones de dólares en AUM) y Man Group (228.700 millones de dólares en AUM) anunciaron que planean establecerse en Abu Dhabi.

Participación global

Durante la conferencia de Milken, ADGM mantuvo más de 50 reuniones de alto nivel con instituciones globales líderes, entre ellas Man Group, Bain Capital, Blackstone, Carlyle Global Investment Management, Coinbase y Guggenheim, entre otras, profundizando aún más las relaciones con actores clave en todo el ecosistema financiero estadounidense.

Estas reuniones se centraron en las colaboraciones, la facilitación del ingreso al mercado de Abu Dhabi y el aprovechamiento del marco regulatorio progresivo y la conectividad global de AGDM.

ADGM sigue desempeñando un papel central en el impulso de la visión económica más amplia de Abu Dhabi y actúa como un centro financiero confiable y con visión de futuro, basado en las mejores prácticas internacionales y en la aplicación directa del derecho consuetudinario inglés.

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FUENTE ADGM