ADGM、Milken 2026に参加し、4.4兆米ドルのAUMを有する企業が金融センターへの参加を表明

アブダビ（UAE）, 2026年5月14日 /PRNewswire/ -- アブダビの国際金融センター（「IFC」）であるADGMは、ロサンゼルスで開催された Milken Institute Global Conference 2026 （5月3日～6日）に無事参加を果たし、 4兆4,000億ドル の資産を運用する世界の 主要金融機関8社が首長国への進出計画を発表した異例の1カ月を締めくくりました。

訪問中、ADGM会長のAhmed Jasim Al Zaabi閣下率いる代表団は、「資本の首都（Capital of Capital）」としてのアブダビの地位を強化し、世界の北と南を結ぶ資本の重要なコネクターとしての首長国の役割を強調しました。Al Zaabi閣下に加え、ADGMの幹部陣は、会議の合間を縫って世界の政策立案者、機関投資家、そして世界有数の資産運用会社と意見交換を行い、金融の未来、世界の投資動向、および国境を越えた連携におけるアブダビの戦略的役割について議論を交わしました。

機関投資家の関心を長期的なパートナーシップと市場参入につなげるというADGMの戦略的焦点を強調し、Al Zaabi閣下は次のように述べています。「米国における当社の取り組みは、世界をリードする資本配分者や金融機関との関係を強化するという、綿密に練られた戦略を反映したものです。今日のグローバル資本は、予測可能性、組織力、グローバルなネットワークを備えたプラットフォームにますます引き寄せられるようになっています。ADGMが世界トップ5の金融センターになるという野望を推進するなか、私たちは、規制の明確化、将来を見据えたガバナンス、地域および国際的な機会への直接アクセスによって構築された、世界的に信頼されるエコシステムを強化し続けています。この地域で最も急成長している国際金融センター（IFC）として、ADGMは世界有数の資産運用会社を誘致するうえで、目覚ましい勢いで飛躍的な成果を上げています。この需要は、世界全体で4兆4,000億米ドルに近い資産を運用する企業が、事業拡大の拠点としてADGMを選択していることにも表れています。グローバルなパートナーシップを深化させながら、私たちは資本を有効活用し、イノベーションを促進し、「資本の首都（Capital of Capital）」としてのアブダビの地位を強化することに引き続き注力し、同時にグローバルな金融の未来の形成に貢献していきます。」

Milken conferenceの期間中、閣下はGuggenheim PartnersのAlan Schwartz会長とともに、オンステージ・ファイアサイド・トークに参加しました。「グローバル金融イノベーションの推進（Driving Global Financial Innovation）」と題された対談の中で、閣下 はアブダビの目覚ましい経済変革と、レジリエントで将来に対応した金融エコシステムの形成におけるADGMの役割を強調しました。

閣下は、UAEの長期的な多角化戦略と、その成長を支える構造的なレジリエンスを強調し、次のように述べています。「UAEのレジリエンスは、後手後手の政策ではなく、意図的な戦略の結果です。今日私たちが目にしているのは、そのモデルの検証であり、プレッシャーの下でも一貫した成果を出せるように設計された経済です。」

閣下は次のように付け加えています。「ADGMは成長を続けています。2026年3月には、前年同月の270件から284件の新規ライセンスを発行し、5.2％の増加を実現しました。」

彼は、急速に進化する世界の金融情勢におけるADGMの位置づけを強調し、次のようにコメントしています。「私たちは、開放性と組織の強み、そしてネットワークと長期的な視点を持つ資本を融合させた、新たな時代を見据えた金融センターを構築しています。アブダビが「資本の首都（Capital of Capital）」であるというのは、そういう意味なのです。」

ADGMのMilkenへの参加は、同管轄区域内に事業を設立する一流金融機関からの一連の発表に続くものです。

3月末以降、Muzinich & Co. （運用資産305億米ドル）、Hillhouse Investment Management（運用資産1,000億米ドル超）、Barings（運用資産4,810億米ドル）、Bain Capital（運用資産2,250億米ドル）などの企業がADGMに事務所を開設しています。

さらに、Milken開催前の1週間で、Hashed Global Management Limited （運用資産3億2,400万米ドル）とRokos Capital Management （運用資産220億米ドル）が金融サービス許可（FSP）を取得したほか、Capital Group（運用資産3兆3,000億米ドル）とMan Group（運用資産2,287億米ドル）がアブダビに進出する計画を発表しました。

グローバル・エンゲージメント

Milken conferenceの開催期間中、ADGM は、Man Group、Bain Capital、Blackstone、Carlyle Global Investment Management、Coinbase、Guggenheim など、世界有数の金融機関と50 件以上のハイレベルな意見交換を行い、米国の金融エコシステム全体の主要な利害関係者との関係をさらに深めました。

これらの取り組みは、ADGMの先進的な規制枠組みとグローバルなネットワークを活用し、アブダビ市場への参入を支援するコラボレーションを中心に展開されました。

ADGMは、国際的なベストプラクティスと英国コモン・ローの直接適用を基盤とし、信頼され、先見性のある金融センターとして、アブダビの広範な経済ビジョンの実現において引き続き中心的な役割を果たしています。

ロゴ：https://mma.prnewswire.com/media/2550581/5072851/ADGM_Logo.jpg

SOURCE ADGM