ADGM nimmt an der Milken 2026 teil, während sich Unternehmen mit einem verwalteten Vermögen von 4,4 Billionen US-Dollar zum Beitritt zum Finanzzentrum verpflichten

ABU DHABI, VAE, 14. Mai 2026 /PRNewswire/ -- ADGM, das internationale Finanzzentrum („IFC") von Abu Dhabi, blickt auf eine erfolgreiche Teilnahme an der Milken Institute Global Conference 2026 (3. bis 6. Mai) in Los Angeles zurück und rundet damit einen außergewöhnlichen Monat ab, in dem acht große globale Finanzinstitute mit einem verwalteten Vermögen von 4,4 Billionen US-Dollar Pläne für eine Niederlassung im Emirat bekannt gaben.

Während des Besuchs bekräftigte die Delegation unter der Leitung des ADGM-Vorsitzenden, Seiner Exzellenz Ahmed Jasim Al Zaabi, Abu Dhabis Stellung als „Hauptstadt des Kapitals" und hob die Rolle des Emirats als wichtiger Kapitalvermittler zwischen dem globalen Norden und Süden hervor. Neben S.E. Al Zaabi führten Führungskräfte der ADGM am Rande der Konferenz Gespräche mit politischen Entscheidungsträgern aus aller Welt, institutionellen Anlegern und führenden globalen Vermögensverwaltern, um Abu Dhabis strategische Rolle für die Zukunft des Finanzwesens, globale Investitionsströme und die grenzüberschreitende Zusammenarbeit zu erörtern.

Unter Betonung der strategischen Ausrichtung der ADGM, institutionelles Interesse in langfristige Partnerschaften und Markteintritte umzuwandeln, erklärte S.E. Al Zaabi: „Unsere Aktivitäten in den USA spiegeln eine gezielte Strategie wider, die Beziehungen zu den weltweit führenden Kapitalverteilern und Finanzinstituten zu vertiefen. Das globale Kapital tendiert heute zunehmend zu Plattformen, die Vorhersehbarkeit, institutionelle Stärke und globale Vernetzung bieten. Während die ADGM ihr Ziel vorantreibt, zu einem der fünf führenden Finanzzentren der Welt zu werden, stärken wir weiterhin ein weltweit vertrauenswürdiges Ökosystem, das auf regulatorischer Klarheit, zukunftsorientierter Governance und direktem Zugang zu regionalen und internationalen Chancen basiert. Als das am schnellsten wachsende internationale Finanzzentrum (IFC) in der Region hat ADGM eine rasante und außergewöhnliche Dynamik bei der Gewinnung führender globaler Vermögensverwalter entwickelt. Diese Nachfrage spiegelt sich darin wider, dass Unternehmen die weltweit fast 4,4 Billionen USD verwalten, ADGM für ihre Expansion wählen. Während wir unsere globalen Partnerschaften vertiefen, konzentrieren wir uns weiterhin darauf, Kapital zu mobilisieren, Innovationen zu fördern und Abu Dhabis Position als Hauptstadt des Kapitals zu stärken, während wir gleichzeitig die Zukunft der globalen Finanzwelt mitgestalten."

Während der Milken-Konferenz nahm S.E. an einem Kamingespräch auf der Bühne mit Alan Schwartz, dem Vorstandsvorsitzenden von Guggenheim Partners, teil. Während des Gesprächs mit dem Titel „Driving Global Financial Innovation" (Globale Finanzinnovation vorantreiben) hob S.E. den bemerkenswerten wirtschaftlichen Wandel Abu Dhabis und die Rolle der ADGM bei der Gestaltung eines widerstandsfähigen, zukunftsfähigen Finanzökosystems hervor.

S.E. betonte die langfristige Diversifizierungsstrategie der VAE und die strukturelle Widerstandsfähigkeit, die ihrem Wachstum zugrunde liegt, und sagte: „Die Widerstandsfähigkeit der VAE ist das Ergebnis einer bewussten Strategie, nicht einer reaktiven Politik. Was wir heute sehen, ist die Bestätigung dieses Modells – einer Wirtschaft, die darauf ausgelegt ist, auch unter Druck beständige Ergebnisse zu liefern."

S.E. fügte hinzu: „Die ADGM ist weiter gewachsen. Im März 2026 haben wir 284 neue Lizenzen erteilt, gegenüber 270 im Vorjahr, was einem Anstieg von 5,2 % entspricht."

Er hob die Positionierung der ADGM in einer sich rasch wandelnden globalen Finanzlandschaft hervor und kommentierte: „Wir bauen ein Finanzzentrum auf, das für eine neue Ära konzipiert ist – eines, das Offenheit mit institutioneller Stärke und Vernetzung mit langfristig orientiertem Kapital verbindet. Das ist es, was wir meinen, wenn wir sagen, Abu Dhabi sei die Hauptstadt des Kapitals."

Die Teilnahme der ADGM an der Milken-Konferenz folgt auf eine Reihe von Ankündigungen führender Finanzinstitute, die Niederlassungen in ihrem Zuständigkeitsbereich errichten.

Seit Ende März haben Firmen wie Muzinich & Co. (30,5 Mrd. USD), Hillhouse Investment Management (über 100 Mrd. USD AUM), Barings (481 Mrd. USD AUM) und Bain Capital (225 Mrd. USD AUM) Büros in ADGM eröffnet.

Darüber hinaus erhielten in der Woche vor Milken Hashed Global Management Limited (324 Mio. USD AUM) und Rokos Capital Management (22 Mrd. USD AUM) ihre Finanzdienstleistungserlaubnis (FSP), während Capital Group (3,3 Billionen USD AUM) und Man Group (228,7 Mrd. USD AUM) ankündigten, eine Niederlassung in Abu Dhabi eröffnen zu wollen.

Globale Engagements

Im Rahmen der Milken-Konferenz führte die ADGM über 50 hochrangige Gespräche mit weltweit führenden Institutionen, darunter Man Group, Bain Capital, Blackstone, Carlyle Global Investment Management, Coinbase und Guggenheim, und vertiefte damit die Beziehungen zu wichtigen Akteuren im gesamten US-Finanzökosystem.

Im Mittelpunkt dieser Aktivitäten standen Kooperationen, die den Markteintritt in Abu Dhabi erleichtern und die fortschrittlichen regulatorischen Rahmenbedingungen sowie die globale Vernetzung der ADGM nutzen.

Die ADGM spielt weiterhin eine zentrale Rolle bei der Umsetzung der umfassenden wirtschaftlichen Vision Abu Dhabis und fungiert als vertrauenswürdiger, zukunftsorientierter Finanzplatz, der sich auf internationale Best Practices und die direkte Anwendung des englischen Common Law stützt.

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