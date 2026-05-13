-ADGM participa en Milken 2026, mientras que empresas con 4,4 billones de dólares en activos bajo gestión se comprometen a unirse al centro financiero

ABU DABI, EAU, 13 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- ADGM, el centro financiero internacional ("IFC") de Abu Dabi, celebró una exitosa participación en la Conferencia Global del Instituto Milken 2026 (del 3 al 6 de mayo) en Los Ángeles, culminando un mes excepcional en el que ocho importantes instituciones financieras mundiales, que gestionan 4,4 billones de dólares en activos, anunciaron planes para establecerse en el emirato.

Durante la visita, la delegación, encabezada por el presidente de ADGM, Su Excelencia Ahmed Jasim Al Zaabi, reforzó la posición de Abu Dabi como la "Capital del Capital" y destacó el papel del emirato como un conector clave de capital entre el norte y el sur globales. Junto a Su Excelencia Al Zaabi, altos ejecutivos de ADGM se reunieron con responsables políticos internacionales, inversores institucionales y los principales gestores de activos globales en el marco de la conferencia para debatir el papel estratégico de Abu Dabi en el futuro de las finanzas, los flujos de inversión globales y la colaboración transfronteriza.

Haciendo hincapié en el enfoque estratégico de ADGM para convertir el interés institucional en alianzas a largo plazo y entrada al mercado, S.E. Al Zaabi declaró: "Nuestras colaboraciones en EE.UU. reflejan una estrategia deliberada para profundizar las relaciones con los principales gestores de capital e instituciones financieras del mundo. El capital global se dirige cada vez más hacia plataformas que ofrecen previsibilidad, solidez institucional y conectividad global. A medida que ADGM avanza en su ambición de convertirse en uno de los cinco principales centros financieros del mundo, seguimos fortaleciendo un ecosistema de confianza global basado en la claridad regulatoria, una gobernanza con visión de futuro y el acceso directo a oportunidades regionales e internacionales. Como el centro financiero internacional de más rápido crecimiento en la región, el impulso de ADGM para atraer a los principales gestores de activos globales ha sido rápido y excepcional. Esta demanda se refleja en las empresas que gestionan cerca de 4,4 billones de dólares en activos a nivel mundial y que eligen ADGM para expandirse. A medida que profundizamos nuestras alianzas globales, seguimos centrados en facilitar el acceso al capital, fomentar la innovación y reforzar la posición de Abu Dabi como la "Capital del Capital", al tiempo que contribuimos a dar forma al futuro de las finanzas globales".

Durante la conferencia Milken, Su Excelencia participó en una charla informal con Alan Schwartz, presidente ejecutivo de Guggenheim Partners. En la conversación, titulada "Impulsando la innovación financiera global", Su Excelencia destacó la notable transformación económica de Abu Dabi y el papel de ADGM en la configuración de un ecosistema financiero resiliente y preparado para el futuro.

Su Excelencia hizo hincapié en la estrategia de diversificación a largo plazo de los EAU y la resiliencia estructural que sustenta su crecimiento, afirmando: "La resiliencia de los EAU es el resultado de una estrategia deliberada, no de políticas reactivas. Lo que vemos hoy es la validación de ese modelo: una economía diseñada para generar resultados de forma constante, incluso bajo presión".

Su Excelencia añadió: "ADGM continuó creciendo. En marzo de 2026, emitimos 284 nuevas licencias, frente a las 270 del año anterior, lo que representa un aumento del 5,2 %".

Destacó el posicionamiento de ADGM en un panorama financiero global en rápida evolución, comentando: "Estamos construyendo un centro financiero diseñado para una era diferente, que combina apertura con solidez institucional y conectividad con capital a largo plazo. A eso nos referimos cuando decimos que Abu Dabi es la Capital del Capital".

La participación de ADGM en Milken se produce tras una serie de anuncios de importantes instituciones financieras que están estableciendo operaciones en su jurisdicción.

Desde finales de marzo, empresas como Muzinich & Co. (30.500 millones de dólares), Hillhouse Investment Management (más de 100.000 millones de dólares en activos bajo gestión), Barings (481.000 millones de dólares en activos bajo gestión) y Bain Capital (225.000 millones de dólares en activos bajo gestión) han abierto oficinas en ADGM.

Además, en la semana previa a Milken, Hashed Global Management Limited (324 millones de dólares en activos bajo gestión) y Rokos Capital Management (22.000 millones de dólares en activos bajo gestión) recibieron su autorización para operar como proveedor de servicios financieros (FSP), mientras que Capital Group (3,3 billones de dólares en activos bajo gestión) y Man Group (228.700 millones de dólares en activos bajo gestión) anunciaron sus planes de establecerse en Abu Dabi.

Reuniones globales

Durante la conferencia Milken, ADGM mantuvo más de 50 reuniones de alto nivel con destacadas instituciones globales, como Man Group, Bain Capital, Blackstone, Carlyle Global Investment Management, Coinbase y Guggenheim, entre otras, fortaleciendo así sus relaciones con actores clave del ecosistema financiero estadounidense.

Estas iniciativas se centraron en la colaboración, facilitando la entrada al mercado de Abu Dabi y aprovechando el marco regulatorio progresista y la conectividad global de ADGM.

ADGM sigue desempeñando un papel fundamental en la consecución de la visión económica general de Abu Dabi, consolidándose como un centro financiero fiable y con visión de futuro, basado en las mejores prácticas internacionales y la aplicación directa del derecho consuetudinario inglés.