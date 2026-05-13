L'ADGM participe à la conférence du Milken Institute 2026 et des entreprises gérant 4, 400 milliards de dollars d'actifs sous gestion s'engagent à rejoindre le centre financier

ABOU DHABI, EAU, 13 mai 2026 /PRNewswire/ -- L'ADGM, le centre financier international (« IFC ») d'Abou Dhabi, a participé avec succès à la Milken Institute Global Conference 2026 (du 3 au 6 mai) à Los Angeles, clôturant un mois exceptionnel qui a vu 8 grandes institutions financières mondiales gérant 4 400 milliards de dollars d'actifs annoncer des projets d'implantation dans l'émirat.

Au cours de la visite, la délégation, conduite par le président de l'ADGM, Son Excellence Ahmed Jasim Al Zaabi, a renforcé la position d'Abou Dhabi en tant que « capitale des capitaux » et a souligné le rôle de l'émirat en tant que plaque tournante clé pour les capitaux entre les économies du Nord et du Sud. Aux côtés de S.E. Al Zaabi, des cadres supérieurs de l'ADGM se sont entretenus avec des décideurs mondiaux, des investisseurs institutionnels et des gestionnaires d'actifs internationaux de premier plan en marge de la conférence pour discuter du rôle stratégique d'Abou Dhabi dans l'avenir de la finance, des flux d'investissement mondiaux et de la collaboration transfrontalière.

Soulignant l'orientation stratégique de l'ADGM visant à convertir l'intérêt institutionnel en partenariats à long terme et en entrée sur le marché, S.E. Al Zaabi a déclaré : « Nos engagements aux États-Unis reflètent une stratégie délibérée visant à approfondir nos relations avec les principaux répartiteurs de capitaux et les institutions financières du monde entier. Aujourd'hui, les capitaux mondiaux gravitent de plus en plus autour des plateformes qui offrent prévisibilité, solidité institutionnelle et connectivité mondiale. Alors que l'ADGM poursuit son ambition de devenir l'un des cinq premiers centres financiers du monde, nous continuons à renforcer un écosystème reconnu au niveau international fondé sur la clarté de la réglementation, une gouvernance tournée vers l'avenir et un accès direct aux opportunités régionales et internationales. En tant qu'IFC à plus forte croissance dans la région, l'ADGM a réussi à attirer des gestionnaires d'actifs mondiaux de premier plan de manière rapide et exceptionnelle. Cette demande se reflète dans les entreprises qui gèrent près de 4 400 milliards de dollars d'actifs au niveau mondial et qui choisissent l'ADGM pour leur expansion internationale. À mesure que nous renforçons nos partenariats internationaux, nous continuons à nous attacher à mobiliser des capitaux, à encourager l'innovation et à consolider la position d'Abou Dhabi en tant que « capitale des capitaux », tout en contribuant à façonner l'avenir de la finance mondiale ».

Lors de la conférence Milken, S.E. a participé à une discussion sur scène avec Alan Schwartz, président exécutif de Guggenheim Partners. Au cours de la conversation intitulée « Driving Global Financial Innovation », S.E. a souligné la remarquable transformation économique d'Abou Dhabi et le rôle de l'ADGM dans l'élaboration d'un écosystème financier résilient et prêt pour l'avenir.

S.E. a mis l'accent sur la stratégie de diversification à long terme des Émirats arabes unis et sur la résilience structurelle qui sous-tend sa croissance : « La résilience des Émirats arabes unis est le résultat d'une stratégie délibérée et non d'une politique réactive. Ce que nous voyons aujourd'hui, c'est la validation de ce modèle, une économie conçue pour produire de manière cohérente, même sous pression ».

S.E. a ajouté : « L'ADGM a poursuivi sa croissance. En mars 2026, nous avons délivré 284 nouvelles licences, contre 270 l'année précédente, ce qui représente une augmentation de 5,2 % ».

Il a souligné le positionnement de l'ADGM dans un paysage financier mondial en pleine évolution : « Nous développons un centre financier conçu pour une nouvelle ère, un centre qui combine ouverture et force institutionnelle, qui allie connectivité et capitaux à long terme. C'est ce que nous voulons dire lorsque nous affirmons qu'Abou Dhabi est la capitale des capitaux ».

La participation de l'ADGM à la conférence du Milken Institute fait suite à une série d'annonces d'institutions financières de premier plan, qui établissent des opérations dans sa juridiction.

Depuis la fin du mois de mars, des entreprises telles que Muzinich & Co. (30,5 milliards de dollars), Hillhouse Investment Management (plus de 100 milliards de dollars d'actifs sous gestion), Barings (481 milliards de dollars d'actifs) et Bain Capital (225 milliards de dollars d'actifs sous gestion) ont ouvert des bureaux à l'ADGM.

En outre, au cours de la semaine précédant la conférence du Milken Institute, Hashed Global Management Limited (324 millions de dollars d'actifs) et Rokos Capital Management (22 milliards de dollars d'actifs) ont reçu leur autorisation de fournir des services financiers, tandis que Capital Group (3 300 milliards de dollars d'actifs) et Man Group (228,7 milliards de dollars d'actifs) ont annoncé qu'ils prévoyaient de s'établir à Abou Dhabi.

Engagements mondiaux

Au cours de la conférence du Milken Institute, l'ADGM a mené plus de 50 rencontres de haut niveau avec des institutions mondiales de premier plan, notamment Man Group, Bain Capital, Blackstone, Carlyle Global Investment Management, Coinbase et Guggenheim, entre autres, ce qui a permis d'approfondir les relations avec les principales parties prenantes de l'écosystème financier américain.

Ces engagements étaient axés sur la collaboration, la facilitation de l'entrée sur le marché à Abou Dhabi, l'exploitation du cadre réglementaire progressif de l'ADGM et la connectivité mondiale.

L'ADGM continue de jouer un rôle central dans la mise en œuvre de la vision économique élargie d'Abou Dhabi, en tant que centre financier fiable et tourné vers l'avenir, ancré dans les meilleures pratiques internationales et l'application directe de la Common Law anglaise.

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