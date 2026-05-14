ADGM participa do Milken 2026 enquanto empresas com US$ 4,4 trilhões em AUM se comprometem a ingressar no Centro Financeiro

ABU DHABI, Emirados Árabes Unidos, 14 de maio de 2026 /PRNewswire/ -- ADGM, o centro financeiro internacional ("IFC") de Abu Dhabi, teve uma participação bem-sucedida na Conferência Global do Milken Institute 2026 (de 3 a 6 de maio) em Los Angeles, encerrando um mês excepcional em que oito grandes instituições financeiras globais, que administram US$ 4,4 trilhões em ativos, anunciaram planos de se estabelecer no emirado.

Durante a visita, a delegação, liderada pelo presidente da ADGM, Sua Excelência Ahmed Jasim Al Zaabi, reforçou a posição de Abu Dhabi como a "Capital do Capital" e destacou o papel do emirado como um importante elo de ligação de capitais entre o Norte e o Sul globais. Juntamente com S. Ex.ª Al Zaabi, altos executivos da ADGM mantiveram conversações com formuladores de políticas globais, investidores institucionais e os principais gestores de ativos mundiais em paralelo com a conferência, a fim de debater o papel estratégico de Abu Dhabi no futuro das finanças, nos fluxos globais de investimento e na colaboração internacional.

Enfatizando o foco estratégico da ADGM na conversão de interesses institucionais em parcerias de longo prazo e entrada no mercado, Sua Excelência Al Zaabi afirmou: "Nossos compromissos nos EUA refletem uma estratégia deliberada para aprofundar as relações com os principais alocadores de capital e instituições financeiras do mundo. O capital global hoje está gravitando cada vez mais em direção a plataformas que oferecem previsibilidade, força institucional e conectividade global. À medida que a ADGM prossegue com sua meta de se tornar um dos cinco principais centros financeiros do mundo, continuamos a fortalecer um ecossistema que goza de confiança global, baseado na clareza regulatória, na governança voltada para o futuro e no acesso direto a oportunidades regionais e internacionais. Como a IFC que mais cresce na região, o ímpeto da ADGM em atrair os principais gerentes de ativos globais tem sido rápido e excepcional. Essa demanda se reflete em empresas que administram cerca de USD 4,4 trilhões em ativos globalmente, escolhendo a ADGM para expandir seus negócios. Enquanto intensificamos nossas parcerias globais, permanecemos focados em viabilizar capital, fomentar inovação e reforçar a posição de Abu Dhabi como a "Capital do Capital", ao mesmo tempo em que ajudamos a moldar o futuro das finanças globais."

Durante a conferência Milken, S.E. participou de uma conversa informal no palco com Alan Schwartz, Presidente Executivo da Guggenheim Partners. Durante a conversa intitulada "Promovendo a Inovação Financeira Global,", S.E. destacou a notável transformação econômica de Abu Dhabi e o papel da ADGM na construção de um ecossistema financeiro resiliente e preparado para o futuro.

S.E. enfatizou a estratégia de diversificação de longo prazo dos Emirados Árabes Unidos e a resiliência estrutural que sustenta seu crescimento, afirmando: "A resiliência dos Emirados Árabes Unidos é resultado de uma estratégia deliberada, não de uma política reativa. O que estamos vendo hoje é a validação desse modelo, uma economia projetada para entregar resultados de forma consistente, mesmo sob pressão."

Sua Excelência acrescentou: "A ADGM continuou a crescer. Em março de 2026, emitimos 284 novas licenças, mais do que as 270 do ano anterior, registrando um aumento de 5,2%."

Ele destacou o posicionamento da ADGM em um cenário financeiro global em rápida evolução, comentando: "Estamos construindo um centro financeiro projetado para uma era diferente, que combina abertura com força institucional e conectividade com capital de longo prazo. É isso que queremos dizer quando chamamos Abu Dhabi de Capital do Capital."

A participação da ADGM na Milken segue uma série de anúncios das principais instituições financeiras, que estão estabelecendo operações dentro de sua jurisdição.

Desde o fim de março, empresas como a Muzinich & Co. (US$ 30,5 bilhões), Hillhouse Investment Management (mais de US$ 100 bilhões em AUM), Barings (US$ 481 bilhões em AUM) e Bain Capital (US$ 225 bilhões em AUM) abriram escritórios na ADGM.

Além disso, na semana que antecedeu a Milken, Hashed Global Management Limited (US$ 324 milhões em AUM) e Rokos Capital Management (US$ 22 bilhões em AUM) receberam sua permissão para serviços financeiros (FSP), enquanto Capital Group (US$ 3,3 trilhões em AUM) e Man Group (US$ 228,7 bilhões em AUM) anunciaram planos de se estabelecer em Abu Dhabi.

Compromissos globais

Durante a conferência da Milken, a ADGM conduziu mais de 50 compromissos de alto nível com as principais instituições globais, incluindo Man Group, Bain Capital, Blackstone, Carlyle Global Investment Management, Coinbase e Guggenheim, entre outras, aprofundando ainda mais os relacionamentos com as principais partes interessadas em todo o ecossistema financeiro dos EUA.

Esses compromissos se centraram em colaborações, facilitando a entrada no mercado em Abu Dhabi, alavancando a estrutura regulatória progressiva da ADGM e a conectividade global.

A ADGM continua a desempenhar um papel central no fornecimento da visão econômica mais ampla de Abu Dhabi, servindo como um centro financeiro confiável e voltado para o futuro, ancorado nas melhores práticas internacionais e na aplicação direta do direito comum inglês.

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FONTE ADGM