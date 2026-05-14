ADGM participa do Milken 2026 enquanto empresas com US$ 4,4 trilhões em AUM se comprometem a ingressar no Centro Financeiro

Notícias fornecidas por

ADGM

14 mai, 2026, 11:43 GMT

ABU DHABI, Emirados Árabes Unidos, 14 de maio de 2026 /PRNewswire/ -- ADGM, o centro financeiro internacional ("IFC") de Abu Dhabi, teve uma participação bem-sucedida na Conferência Global do Milken Institute 2026 (de 3 a 6 de maio) em Los Angeles, encerrando um mês excepcional em que oito grandes instituições financeiras globais, que administram US$ 4,4 trilhões em ativos, anunciaram planos de se estabelecer no emirado.

Durante a visita, a delegação, liderada pelo presidente da ADGM, Sua Excelência Ahmed Jasim Al Zaabi, reforçou a posição de Abu Dhabi como a "Capital do Capital" e destacou o papel do emirado como um importante elo de ligação de capitais entre o Norte e o Sul globais. Juntamente com S. Ex.ª Al Zaabi, altos executivos da ADGM mantiveram conversações com formuladores de políticas globais, investidores institucionais e os principais gestores de ativos mundiais em paralelo com a conferência, a fim de debater o papel estratégico de Abu Dhabi no futuro das finanças, nos fluxos globais de investimento e na colaboração internacional.

Enfatizando o foco estratégico da ADGM na conversão de interesses institucionais em parcerias de longo prazo e entrada no mercado, Sua Excelência Al Zaabi afirmou: "Nossos compromissos nos EUA refletem uma estratégia deliberada para aprofundar as relações com os principais alocadores de capital e instituições financeiras do mundo. O capital global hoje está gravitando cada vez mais em direção a plataformas que oferecem previsibilidade, força institucional e conectividade global. À medida que a ADGM prossegue com sua meta de se tornar um dos cinco principais centros financeiros do mundo, continuamos a fortalecer um ecossistema que goza de confiança global, baseado na clareza regulatória, na governança voltada para o futuro e no acesso direto a oportunidades regionais e internacionais. Como a IFC que mais cresce na região, o ímpeto da ADGM em atrair os principais gerentes de ativos globais tem sido rápido e excepcional. Essa demanda se reflete em empresas que administram cerca de USD 4,4 trilhões em ativos globalmente, escolhendo a ADGM para expandir seus negócios. Enquanto intensificamos nossas parcerias globais, permanecemos focados em viabilizar capital, fomentar inovação e reforçar a posição de Abu Dhabi como a "Capital do Capital", ao mesmo tempo em que ajudamos a moldar o futuro das finanças globais."

Durante a conferência Milken, S.E. participou de uma conversa informal no palco com Alan Schwartz, Presidente Executivo da Guggenheim Partners. Durante a conversa intitulada "Promovendo a Inovação Financeira Global,", S.E. destacou a notável transformação econômica de Abu Dhabi e o papel da ADGM na construção de um ecossistema financeiro resiliente e preparado para o futuro.

S.E. enfatizou a estratégia de diversificação de longo prazo dos Emirados Árabes Unidos e a resiliência estrutural que sustenta seu crescimento, afirmando: "A resiliência dos Emirados Árabes Unidos é resultado de uma estratégia deliberada, não de uma política reativa. O que estamos vendo hoje é a validação desse modelo, uma economia projetada para entregar resultados de forma consistente, mesmo sob pressão."

Sua Excelência acrescentou: "A ADGM continuou a crescer. Em março de 2026, emitimos 284 novas licenças, mais do que as 270 do ano anterior, registrando um aumento de 5,2%."

Ele destacou o posicionamento da ADGM em um cenário financeiro global em rápida evolução, comentando: "Estamos construindo um centro financeiro projetado para uma era diferente, que combina abertura com força institucional e conectividade com capital de longo prazo. É isso que queremos dizer quando chamamos Abu Dhabi de Capital do Capital."

A participação da ADGM na Milken segue uma série de anúncios das principais instituições financeiras, que estão estabelecendo operações dentro de sua jurisdição.

Desde o fim de março, empresas como a Muzinich & Co. (US$ 30,5 bilhões), Hillhouse Investment Management (mais de US$ 100 bilhões em AUM), Barings (US$ 481 bilhões em AUM) e Bain Capital (US$ 225 bilhões em AUM) abriram escritórios na ADGM.

Além disso, na semana que antecedeu a Milken, Hashed Global Management Limited (US$ 324 milhões em AUM) e Rokos Capital Management (US$ 22 bilhões em AUM) receberam sua permissão para serviços financeiros (FSP), enquanto Capital Group (US$ 3,3 trilhões em AUM) e Man Group (US$ 228,7 bilhões em AUM) anunciaram planos de se estabelecer em Abu Dhabi.

Compromissos globais

Durante a conferência da Milken, a ADGM conduziu mais de 50 compromissos de alto nível com as principais instituições globais, incluindo Man Group, Bain Capital, Blackstone, Carlyle Global Investment Management, Coinbase e Guggenheim, entre outras, aprofundando ainda mais os relacionamentos com as principais partes interessadas em todo o ecossistema financeiro dos EUA.

Esses compromissos se centraram em colaborações, facilitando a entrada no mercado em Abu Dhabi, alavancando a estrutura regulatória progressiva da ADGM e a conectividade global.

A ADGM continua a desempenhar um papel central no fornecimento da visão econômica mais ampla de Abu Dhabi, servindo como um centro financeiro confiável e voltado para o futuro, ancorado nas melhores práticas internacionais e na aplicação direta do direito comum inglês.

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/2550581/5072851/ADGM_Logo.jpg

FONTE ADGM

Da mesma fonte

ADGM anuncia o compromisso do Man Group em estabelecer presença em Abu Dhabi

ADGM anuncia o compromisso do Man Group em estabelecer presença em Abu Dhabi

ADGM, centro financeiro internacional de Abu Dhabi, anunciou hoje que a Man Group plc, uma empresa de investimentos alternativos listada em Londres...
ADGM anuncia abertura de escritório da Rokos Capital Management em Abu Dhabi após aprovação regulatória

ADGM anuncia abertura de escritório da Rokos Capital Management em Abu Dhabi após aprovação regulatória

O ADGM, centro financeiro internacional de Abu Dhabi, informou hoje que a Rokos Capital Management (RCM) abriu um escritório na capital após receber...
More Releases From This Source

Explorar

Banking & Financial Services

Banking & Financial Services

Computer & Electronics

Computer & Electronics

Financial Technology

Financial Technology

Financial Technology

Financial Technology

News Releases in Similar Topics