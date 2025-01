أبوظبي تعزز برنامج الحوافز لخصم الاسترداد النقدي ليصل لأكثر من 35٪

• إمكانية حصول الأعمال الإنتاجية على خصم يصل إلى 50٪ من خلال نظام تدريجي للنقاط ومطابقتها لمعايير التأهّل

• تشمل التعزيزات فئات إضافية من الأعمال الإنتاجية، وزيادة في تقديم حدود الدعم المالي، وآلية دفع مُبسطة ومُيسرة

• دعمت إمارة أبوظبي أكثر من 170 عملاً إنتاجياً منذ عام 2013، وهي من أولى الجهات التي قدمت برنامج الحوافز مما يعكس ريادتها إقليمياً في المجال

أبوظبي – الإمارات العربية المتحدة, 30 ديسمبر / كانون أول 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت لجنة أبوظبي للأفلام التابعة لهيئة الإعلام الإبداعي اليوم عن تعزيز إجراءاتها لعدة مستويات على برنامج الحوافز لجميع الأعمال والمشاريع الإنتاجية، والذي بدأ تطبيقه منذ عام 2013. وتتمثل التوجيهات والإرشادات الجديدة لبرنامج الحوافز بإمكانية حصول شركات الإنتاج المحلية والدولية والإقليمية والعالمية على استرداد نقدي يبدأ من 35٪ و يصل إلى 50٪ من خلال منظومة واضحة من المعايير وبناءً على نظام تدريجي للنقاط.

Dune: Part Two Shooting in Abu Dhabi

وبالإضافة إلى زيادة نسبة خصم الاسترداد النقدي من 30٪ إلى 35٪، والذي تم الإعلان عنها في أكتوبر ليبدأ تطبيقها على الأعمال الإنتاجية المؤهلة اعتباراً من 1 يناير 2025، ستوفر التعزيزات الجديدة فئات جديدة للأعمال الإنتاجية، وتعزيز الاسترداد النقدي لها، إلى جانب تبسيط وتسهيل الإجراءات في إطار دعم النمو وجذب الاستثمارات الاستراتيجية في صناعة الإنتاج السينمائي والتلفزيوني للعاصمة أبوظبي.

وعلّق محمد ضبيع، المدير العام لهيئة الإعلام الإبداعي بالإنابة: "باعتبارنا رواد في تقديم برامج الحوافز للأعمال الإنتاجية على مستوى المنطقة، وبدعم متواصل من قيادتنا الرشيدة، نحرص دائما على ترسيخ تلك الريادة، وتأكيد مكانة أبوظبي كمركز حيوي ووجهة عالمية للصناعات الإبداعية، وفي سبيل ذلك، طورت الهيئة منظومة متكاملة لخدمة صناعة المحتوى تضمنت منظومة تشريعية وتحفيزية لاستقطاب الشركات الإنتاجية والإبداعية، وخطة استراتيجية لتدريب المواهب فضلاً عن تعزيز برنامج الحوافز والخصم النقدي على تكلفة الأعمال الإنتاجية في أبوظبي."

وأشار ضبيع إلى أهمية وفعالية برنامج الحوافز بالمساهمة في نمو الاقتصاد المحلي، حيث تُظهر الأبحاث التي تمت مراجعتها والتحقق منها بشكلٍ مستقل، بأنه مقابل كل درهم يتم صرفه محلياً على الأعمال الإنتاجية يتدفق أكثر من ثلاثة دراهم إلى الاقتصاد المحلي .

نظام نقاط الاسترداد المعزز

ستوفر التعزيزات الجديدة لبرنامج الحوافز فرصة إضافية لزيادة نسبة استرداد الخصم النقدي على خط الأساس الجديد المتمثل بخصم يصل إلى 35٪، وإمكانية الحصول على ما يصل إلى 50٪ كحد أقصى على تكاليف الإنتاج وما بعد الإنتاج، وذلك بعد ضمان تلبية الأعمال الإنتاجية للمعايير الجديدة، والخضوع لموافقة واعتماد لجنة أبوظبي للأفلام. ويعتمد ذلك على نظام مُعزز للنقاط يتيح للإنتاجات التي تسجل ما بين 10 إلى 14 نقطة، الحصول على ترقية للخصم بنسبة 2.5٪، بالإضافة إلى نسبة خصم الاسترداد الأصلية البالغة 35٪.

وبالنسبة للأعمال الإنتاجية التي تُسجل 85 نقطة فأكثر، يمكنها الحصول على زيادة خصم الاسترداد النقدي بنسبة 15 ٪ فوق خط الأساس الأصلي.

كما يُمكن لشركات الإنتاج الحصول على نقاط إضافية من خلال إعداد محتوىً يُبرز تاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة وثقافتها وهويتها الوطنية، وتنفيذ أنشطة ما بعد الإنتاج بشكلٍ كامل في أبوظبي، بالإضافة إلى إنتاج فيلم روائي طويل فيها، وإنتاج محتوىً بواسطة فريق عمل يتضمن مواهب إماراتية محلية، أو تصوير مسلسل تلفزيوني بالكامل في الإمارة.

فئات أعمال إنتاجية إضافية

وتشمل التعزيزات الجديدة لبرنامج الحوافز توسيع نطاق فئات الأعمال الإنتاجية المؤهلة للحصول على خصم الاسترداد لتشمل برامج تلفزيون الواقع، وبرامج الألعاب، والأفلام القصيرة والرسوم المتحركة، وذلك أيضاً اعتباراً من 1 يناير 2025، والذي كان سابقاً يشمل فقط الأفلام الروائية، والمسلسلات، والبرامج والإعلانات التلفزيونية، منذ البدء بتطبيق برنامج الحوافز في عام 2013.

مستويات جديدة للاسترداد النقدي

وستزيد التعزيزات الجديدة لبرنامج الحوافر من الحد الأقصى للدعم المالي الإجمالي الذي يمكن لشركات هوليوود وبوليوود والعالم العربي الاستفادة منها من خلال لجنة أبوظبي للأفلام، على سبيل المثال ستشهد الأفلام الروائية المؤهلة زيادة في نفقات الإنتاج المؤهلة في أبوظبي، من 5 ملايين إلى 10 ملايين دولار أميركي.

وتُظهر الدراسات أن فرق الإنتاج التي تزور إمارة أبوظبي أثناء تصوير الأعمال الإنتاجية، تُساهم بشكلٍ كبير في دعم الاقتصاد المحلي من خلال استخدامها لوسائل النقل، والخدمات اللوجستية والإقامة، باعتبار أن الحوافز والخدمات المُقدّمة من الإمارة، جعلتها تُشكّل منافسة في العديد من القطاعات، الأمر الذي ينتج عنه تعزيز السياحة.

عملية استرداد نقدي دقيقة

وتتمثل الطبقة الأخيرة من التعزيزات التي تم إدخالها على خصم الاسترداد النقدي في تبسيط وتسهيل المدة الزمنية المتوقعة للمشاريع الإنتاجية من خلال عملية الخصم، حيث زادت مدة صلاحية الشهادة المؤقتة من 60 إلى 90 يوماً، مما يمنح فرق الإنتاج 30 يوماً إضافياً لبدء عملية التصوير الرئيسي في أبوظبي مع 120 يوماً إضافياً اختيارياً.

وسيتمكن المنتجين من الحصول على الاسترداد النقدي في غضون 30 يوم عمل بدلاً من 60 يوماً، وذلك منذ إصدار الشهادة النهائية وحتى عملية الاسترداد، والذي يؤدي بدوره إلى تسريع العملية بالنسبة لفرق الإنتاج.

وقال سمير الجابري، رئيس لجنة أبوظبي للأفلام: "لقد حوّلت زيادة نسبة خصم الاسترداد النقدي أنظار المنتجين العالميين إلى أبوظبي، منذ الإعلان عنها مؤخراً في أكتوبر، وحظيت بالعديد من ردود الفعل الإيجابية."

وأضاف:" سنعمل من خلال هذه التعزيزات على زيادة استقطاب الفرق الإنتاجية من مختلف أنحاء العالم، لتُسهم بدورها في دعم الاقتصاد المحلي، وتوفير فرص تدريب عالمية للمواهب الشابة، بما في ذلك المواهب المستقلة التي يتم توظيفهم والتعامل معهم بانتظام في المواقع الإنتاجية. كل ذلك يتم بواسطة فريق عمل لجنة أبوظبي للأفلام وخبرته الممتدة لأكثر من عقد من الزمن في استضافة الأعمال الإنتاجية الكبرى والإقليمية، والذي كثّف جهوده للعمل على تبسيط الإجراءات وتسهيل ممارسة الأعمال في الإمارة."

وأّكد بدوره بن بليتز، مدير وحدة الإنتاج على أهمية برنامج الحوافز، وقال: "يوفر برنامج الحوافر الكثير من المزايا للأعمال الإنتاجية من مختلف أنحاء العالم، ومع وجود خصم يصل إلى 50٪ يمكن الاستفادة منه من خلال الترويج لإمارة أبوظبي وثقافتها وتوظيف المواهب المحلية، فنحن على ثقة بأن ذلك سيعزز الهدف المتمثل باستقطاب الأعمال الإنتاجية للإمارة ولفت أنظار العالم إليها."

ويغذي هذا التطور الجديد في أبوظبي منظومة بيئية واسعة النطاق بالفعل، حيث يوفر مزايا مالية معززة بشكل كبير، وأكثر من 800 شركة إعلامية محلية (أكثر من 300 منها متخصصة في الإنتاج)، ومجموعة من المواهب المستقلة تضم 1000 موظف، والشباب الباحثين عن فرص التدريب والتدريب الداخلي، وبرنامج التأشيرة الذهبية الجديد، والتي تكمل جميعها مرافق الإنتاج الجديدة والمتطورة.

يُذكر أن أكثر من 170 عملاً إنتاجياً ضخماً زار إمارة أبوظبي في السنوات الأخيرة بما في ذلك شركات الإنتاج الرائدة عالمياً مثل وارنر براذرز بيكتشرز، وليجيندري بيكتشرز، وديزني، ونتفلكس، وبارامونت بيكتشرز، ويس راج فيلمز، وتيبس، وكلاكيت، وإيغل فيلمز، وينيفرسال بيكتشرز.

بالإضافة إلى الأفلام التي تم تصويرها في أبوظبي مثل Dune وDune: Part Two وF1 وMission: Impossible – Dead Reckoning Part One وMission: Impossible – Fallout وStar Wars: The Force Awakens و6 Underground وFurious 7، وأفلام بوليوود الناجحة مثل Vikram Vedha وTiger Zinda Hai

https://www.cma.gov.ae/

