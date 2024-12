Abou Dhabi annonce diverses améliorations pour augmenter la remise différée de 35 %++

Grâce à un système de points à échelle variable et à des critères de qualification clairs, les productions ont la possibilité de bénéficier d'une remise différée totale pouvant aller jusqu'à 50 %.

Les lignes directrices ont également été améliorées : prise en charge de formats de production supplémentaires, augmentation des plafonds du soutien financier total et amélioration du processus de qualification et de paiement.

Abou Dhabi a été la première destination de la région à offrir une remise différée et a soutenu plus de 170 productions majeures depuis sa création en 2013.

ABOU DHABI, Émirats arabes unis, 30 décembre 2024 /PRNewswire/ -- La Commission du film d'Abou Dhabi (ADFC), qui fait partie de l'Autorité des médias créatifs d'Abou Dhabi (CMA), a annoncé des améliorations à plusieurs niveaux de son offre de remise pour les productions cinématographiques et télévisuelles. Les nouvelles lignes directrices permettront aux sociétés de production internationales de bénéficier d'une remise différée totale de 50 %, sur la base d'un ensemble de critères clairs et d'un système de points à échelle variable.

Dune: Part Two Shooting in Abu Dhabi

Avec une augmentation de la base de référence de 30 % à 35 %++ annoncée au troisième trimestre, la nouvelle remise sera appliquée aux productions répondant aux critères à partir du 1er janvier 2025, avec de nouveaux formats admissibles, des plafonds de projets financiers plus élevés et un processus amélioré conçu pour renforcer et attirer les investissements stratégiques dans le secteur de la production cinématographique et télévisuelle à Abou Dhabi.

Mohamed Dobay, directeur général par intérim de l'Autorité des médias créatifs, a déclaré : « En tant que pionniers du système de remise dans la région, la production télévisuelle et cinématographique continue d'être un pilier essentiel du développement de nos industries créatives et un facteur de différenciation stratégique pour l'émirat. Nous avons introduit plusieurs niveaux de modifications de la remise qui continueront de susciter l'intérêt mondial et régional pour Abou Dhabi et contribueront à l'ensemble de l'écosystème créatif. Nous sommes impatients d'accueillir de nouveaux partenaires de production, tout en renforçant nos relations existantes et antérieures, et de lancer la prochaine phase de croissance planifiée pour le secteur, afin d'atteindre notre objectif de faire d'Abou Dhabi une destination de premier plan pour la production cinématographique et télévisuelle à l'échelle mondiale. »

« D'un point de vue local, l'impact de la remise sur notre économie est significatif, des études indépendantes montrant que pour chaque dirham payé via l'un des processus de paiement les plus rapides de l'industrie, plus de trois dirhams sont réinjectés dans l'économie », a-t-il poursuivi.

Système de remise amélioré à points

La remise améliorée de l'ADFC offrira une augmentation supplémentaire en plus de la nouvelle base de 35 % avec un potentiel maximal de 50 % de remise totale sur les coûts de production et de post-production sur le marché, en remplissant de nouveaux critères et en demandant l'approbation totale et absolue de l'ADFC.

La majoration est basée sur un système de points où les productions obtenant entre 10 et 14 points bénéficient d'une majoration de 2,5 %, en plus de la base de 35 %, jusqu'à une majoration de 15 % par rapport à la base pour les productions obtenant 85 points ou plus.

Les sociétés de production peuvent marquer des points de différentes manières, notamment en faisant apparaître l'histoire et la culture nationales des Émirats arabes unis dans leur contenu, en réalisant l'intégralité de la postproduction à Abou Dhabi, en produisant l'unité principale d'un long métrage à Abou Dhabi et/ou en filmant une série télévisée entière dans l'émirat.

Nouveaux formats admissibles

À partir du 1er janvier 2025, la remise sera également disponible pour d'autres formats de production, notamment la télé-réalité, les jeux télévisés, les courts métrages et les animations. Ces formats supplémentaires viennent renforcer les formats existants de longs métrages, de séries et de programmes télévisés et de publicités télévisées qui peuvent bénéficier de la remise depuis son introduction en 2013.

Nouveaux plafonds de remboursement plus élevés

L'initiative de remise verra également une augmentation des plafonds de l'aide financière totale que les sociétés de production peuvent obtenir de l'ADFC. Les longs métrages répondant aux critères verront, par exemple, leurs frais de production admissibles à Abou Dhabi (ADQPE) passer de 5 à 10 millions de dollars.

Processus de remboursement amélioré

La dernière étape de la mise à jour de la remise est la rationalisation des délais prévus pour la procédure de remise elle-même. La durée de validité du certificat provisoire est passée de 60 à 90 jours, ce qui donne aux équipes de production 30 jours supplémentaires pour entamer les principaux travaux de prise de vue à Abou Dhabi, avec un délai discrétionnaire supplémentaire de 120 jours.

À partir du moment où le certificat définitif est délivré, vers la fin de la procédure de remise, les producteurs recevront les fonds dans un délai de 30 jours ouvrables (contre 60 auparavant), ce qui accélère le processus déjà rapide.

Sameer Al Jaberi, directeur de la Commission du film d'Abou Dhabi, a ajouté : « L'accueil réservé à notre première augmentation de la base de référence de 30 % à 35 %++ en octobre a été extrêmement positif et l'équipe a depuis constaté un regain d'intérêt de la part du monde entier, qui ne manquera pas de s'intensifier à nouveau avec les nouveaux détails annoncés aujourd'hui. Associées à la stimulation financière de l'économie, les productions de passage à Abou Dhabi soutiennent également les talents dans tous les domaines, qu'il s'agisse de jeunes talents qui ont accès à des possibilités d'apprentissage et de formation de niveau international ou de talents confirmés, y compris des indépendants qui sont régulièrement employés sur des plateaux de ces productions. Avec plus de dix ans d'expérience dans l'accueil de grandes productions mondiales et régionales, l'équipe de l'ADFC connaît bien les nuances de la production cinématographique et télévisuelle et a démontré au fil des ans qu'il était facile de faire des affaires ici à Abou Dhabi. »

Ben Piltz, directeur de production, a déclaré : « Il est très important de bénéficier d'une remise pour les films de studio et la remise d'Abou Dhabi est sans égal, offrant plusieurs avantages que l'on ne trouve nulle part ailleurs. L'augmentation du plafond est un avantage considérable et le fait de pouvoir augmenter les dépenses admissibles à 50 % en promouvant Abou Dhabi et sa culture ou en faisant appel à des talents locaux est une possibilité que tout le monde examinera. »

Alimentant l'écosystème déjà étendu d'Abou Dhabi, une remise nettement plus importante profite financièrement à plus de 800 entreprises de médias basées localement (dont plus de 300 sont propres à la production), au vivier de 1 000 talents indépendants, aux jeunes à la recherche d'opportunités de formation et de stage et au nouveau programme de visas d'or.

Plus de 170 productions majeures sont passées par Abou Dhabi ces dernières années, dont Warner Bros. Pictures, Legendary Pictures, Disney, Netflix, Paramount Pictures, Yes Raj Films, Tips, Clacket, Eagle Films et Universal Pictures. Parmi les films tournés à Abou Dhabi figurent Dune, Dune, deuxième partie, F1,Mission impossible : Dead Reckoning, partie 1, Mission impossible : Fallout, Star Wars : Le réveil de la force, 6 Underground et Fast and Furious 7, ainsi que des succès de Bollywood tels que Vikram Vedha, Tiger Zinda Hai et Bharat.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2585963/Behind_the_Scenes.jpg