Abu Dhabi kündigt vielfältige Verbesserungen an, um der 35%++ Cashback-Rabatt zu erhöhen

Mit einem gestaffelten Punktesystem und klaren Förderkriterien haben Filmproduktionen die Möglichkeit, bis zu 50 % Cashback-Rabatt zu erhalten.

Die Richtlinien wurden ebenfalls verbessert; sie unterstützen zusätzliche Produktionsformate, erhöhen die Obergrenzen für die finanzielle Unterstützung und optimieren das Verfahren zur Prüfung der Förderfähigkeit und das Auszahlungsverfahren.

Abu Dhabi war die erste Destination in der Region, die einen Cashback-Rabatt angeboten hat; seit der Einführung 2013 wurden mehr als 170 große Produktionen unterstützt.

ABU DHABI, VAE, 30. Dezember 2024 /PRNewswire/ -- Die Abu Dhabi Film Commission (ADFC), Teil der Creative Media Authority (CMA) von Abu Dhabi, kündigte umfangreiche Verbesserungen für sein Rabattangebot für Film- und Fernsehproduktionen an. Nach den neuen Leitlinien erhalten weltweit tätige Produktionsunternehmen auf der Grundlage klarer Kriterien und eines gestaffelten Punktesystems einen Cashback-Rabatt von insgesamt bis zu 50 %.

Dune: Part Two Shooting in Abu Dhabi

Nach der im dritten Quartal angekündigten Erhöhung des Basiswerts von 30 % auf 35 %++ gilt der neue Rabatt für qualifizierte Produktionen ab dem 1. Januar 2025. Er umfasst neue förderfähige Formate, eine höhere finanzielle Obergrenze für Projekte und ein verbessertes Verfahren, das darauf abzielt, strategische Investitionen in die Film- und Fernsehproduktionsbranche in Abu Dhabi zu stärken und zu gewinnen.

Mohamed Dobay, Acting Director General of Creative Media Authority, kommentierte: „Als Pioniere des Rabattsystems in der Region ist die Fernseh- und Filmproduktion nach wie vor ein wichtiger Pfeiler für die Entwicklung unserer Kreativwirtschaft und ein strategisches Unterscheidungsmerkmal für das Emirat. Wir haben verschiedene Änderungen an dem Rabatt vorgenommen, die das globale und regionale Interesse an Abu Dhabi weiter stärken und das gesamte kreative Ökosystem fördern werden. Wir freuen uns darauf, neue Produktionspartner willkommen zu heißen und gleichzeitig unsere bestehenden und früheren Beziehungen zu stärken, um die nächste Phase des geplanten Wachstums der Branche voranzutreiben und auf unser Ziel hinzuarbeiten, Abu Dhabi als weltweit führenden Standort für Film- und Fernsehproduktionen zu etablieren."

„Aus lokaler Sicht ist die Wirkung des Rabatts auf unsere Wirtschaft erheblich. Unabhängige Studien zeigen, dass für jeden Dirham, der über einen der schnellsten Auszahlungsprozesse der Branche ausgezahlt wird, mehr als drei Dirham in unsere Wirtschaft zurückfließen", so Mohamed Dobay weiter.

Verbessertes Rabattpunktesystem

Der erweiterte ADFC-Rabatt bietet einen zusätzlichen Aufschlag auf den neue 35 %-Basisrabatt mit einem maximalen Potenzial von 50 % Gesamtrabatt auf die Produktions- und Postproduktionskosten auf dem Markt, wenn neue Kriterien erfüllt und die vollständige und uneingeschränkte Zustimmung des ADFC eingeholt wird.

Die Anhebung basiert auf einem Punktesystem, bei dem Produktionen, die zwischen 10 und 14 Punkten erreichen, eine Anhebung von 2,5 % zusätzlich zu den 35 % des Grundbetrags erhalten, bis hin zu einer Anhebung von 15 % des Basisrabatts für Produktionen, die 85 Punkte oder mehr erreichen.

Es gibt eine Vielzahl von Möglichkeiten, wie Produktionsfirmen punkten können, z. B. durch die Darstellung der nationalen Geschichte und Kultur der VAE in den Inhalten, durch die Durchführung der gesamten Postproduktion in Abu Dhabi, durch die Hauptproduktion eines Spielfilms in Abu Dhabi und/oder durch den Dreh einer ganzen Fernsehserie in dem Emirat.

Neue förderfähige Formate

Ab dem 1. Januar 2025 wird der Rabatt auch für weitere Produktionsformate gelten, darunter Reality-TV, Spielshows, Kurzfilme und Animationen. Diese Erweiterung der Formate ergänzt die bestehenden Formate Spielfilme, TV-Serien und -Sendungen sowie TV-Werbung, die seit der Einführung des Rabatts im Jahr 2013 gefördert werden.

Neue höhere Rabattobergrenzen

Mit der Rabattinitiative wird auch die Obergrenze für die finanzielle Unterstützung, die Produktionsunternehmen vom ADFC erhalten können, angehoben. Bei förderfähigen Spielfilmen beispielsweise werden die förderfähigen Produktionskosen (Abu Dhabi Qualifying Production Expenditure, ADQPE) von 5 Mio. USD auf 10 Mio. USD erhöht.

Optimiertes Rabattierungsverfahren

Die letzte Ebene der Rabattaktualisierung ist die Straffung der geplanten Fristen für das Rabattverfahren selbst. Die Gültigkeitsdauer des vorläufigen Zertifikats wurde von 60 auf 90 Tage verlängert, so dass die Produktionsteams nun 30 Tage mehr Zeit haben, um mit den Dreharbeiten in Abu Dhabi zu beginnen, und weitere 120 Tage zur freien Verfügung haben.

Ab dem Zeitpunkt, an dem die endgültige Bescheinigung gegen Ende des Rabattverfahrens ausgestellt wird, erhalten die Produzenten die Gelder nun innerhalb von 30 Geschäftstagen (bisher: 60 Geschäftstage), was den ohnehin schon zügigen Prozess noch weiter beschleunigt.

Sameer Al Jaberi, Leiter der Abu Dhabi Film Commission, fügte hinzu: „Die Reaktion auf unsere ursprüngliche Anhebung des Basisrabatts von 30 % auf 35 %++ im Oktober war äußerst positiv, und das Team hat seither ein enormes Interesse aus der ganzen Welt erlebt, das mit diesen zusätzlichen Details, die wir jetzt ankündigen, zweifellos noch weiter steigen wird. Neben den finanziellen Anreizen für die Wirtschaft fördern Gastproduktionen auch Talente in allen Bereichen – von jungen Talenten, die Zugang zu Lern- und Ausbildungsmöglichkeiten von Weltklasse erhalten, bis hin zu etablierten Talenten, einschließlich Freiberuflern, die regelmäßig an Gastsets beschäftigt sind. Mit mehr als einem Jahrzehnt Erfahrung als Gastgeber für globale und regionale Großproduktionen ist das Team des ADFC mit den Feinheiten der Film- und Fernsehproduktion bestens vertraut und hat im Laufe der Jahre bewiesen, wie einfach es ist, hier in Abu Dhabi zu produzieren."

Ben Piltz, Unit Production Manager, ergänzte: „Ein Rabatt ist für Studiofilme sehr wichtig und der Rabatt in Abu Dhabi ist unübertroffen - er bietet eine Reihe von Vorteilen, die man anderswo nicht erhält. Die Erhöhung der Obergrenze ist ein enormer Vorteil, und die Möglichkeit, die förderfähigen Ausgaben auf 50 % zu erhöhen, indem man für Abu Dhabi und seine Kultur wirbt oder lokale Talente einsetzt, ist etwas, das sicher jeder in Betracht ziehen wird."

Der deutlich verbesserte Rabatt, der das bereits umfangreiche Ökosystem von Abu Dhabi weiter ankurbelt, kommt mehr als 800 lokal ansässigen Medienunternehmen (davon mehr als 300 produktionsspezifisch), dem 1000-köpfigen Pool von Freiberuflern, jungen Menschen, die nach Ausbildungs- und Praktikumsmöglichkeiten suchen, und dem neuen Golden-Visa-Programm zugute.

Mehr als 170 große Produktionen haben Abu Dhabi in den letzten Jahren besucht, darunter Warner Bros. Pictures, Legendary Pictures, Disney, Netflix, Paramount Pictures, Yes Raj Films, Tips, Clacket, Eagle Films und Universal Pictures. Zu den in Abu Dhabi gedrehten Filmen gehören Dune, Dune: Part Two, F1, Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One, Mission: Impossible – Fallout, Star Wars: Das Erwachen der Macht, 6 Underground und Furious 7, sowie Bollywood-Hits wie Vikram Vedha, Tiger Zinda Hai und Bharat.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2585963/Behind_the_Scenes.jpg